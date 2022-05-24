Что известно об оспе обезьян и новом гепатите

Ежедневно появляется противоречивая информация, связанная с оспой обезьян, которая обнаруживается во многих странах и о новом виде гепатита, поражающим детей. В этом интервью вирусолог Асель Мусабекова рассказывает о том, что сейчас известно ученым, почему не идет речи о массовой вакцинации от оспы и какие лекарства уже созданы для лечения этой болезни. Кроме того, речь шла и о главной гипотезе причины возникновения новой тяжелой формы гепатита.
Кажется, что мы только почти вышли из коронавирусной пандемии и тут появились два вируса, вызывающих опасения: обезьянья оспа и новый вид гепатита. Мне бы хотелось начать наш разговор с обезьяньей оспы. Что это такое? Откуда она появилась или вирусологи давно знали, что это бомба замедленного действия?
Я не думаю, что для вирусологов эта была бомба замедленного действия. Но мы знакомы с этим вирусом, знали, что он существует достаточно давно, и что он родственник натуральной оспы. Напомним, что натуральная оспа – это первое заболевание, от которого человечество на самом деле смогло избавиться. Единственное, где все еще остаётся натуральная оспа – это лаборатории, но они очень строго охраняются. Натуральную оспу смогли победить при помощи вакцинации. До этого эта болезнь была одной из самых опасных, смертность составляла 30%. Как я уже сказала, вирус обезьяньей оспы – родственник натуральной оспы, поэтому, наверное, возникает этот страх и паника в заголовках СМИ. Тем не менее, это заболевание, похожее в своих проявлениях на натуральную оспу, но проходит легче. Сначала поднимается температура, увеличиваются лимфоузлы, через два-три дня появляются высыпания, которые превращаются в язвочки, они проходят все этапы эволюции: из них выделяется жидкость, потом язвочки высыхают. Именно они являются главным источником заражения, а также биологические жидкости, такие как слюна, и, возможно, есть определенная вероятность полового пути передачи. Для заражения нужен достаточно близкий контакт.
Резервуар этой болезни – животные, млекопитающие, это главные переносчики. Мы ее так называем не потому что обезьяны являются главными хозяевами, а потому что первая зарегистрированная вспышка в Африке была среди них. Но на самом деле этот вирус заражает большое количество млекопитающих, в том числе грызунов, от которых он передается человеку. Вспышки обычно прежде происходили в странах Африки.
Первичная, самая главная причина – это заражение от животных, а потом уже произошло заражение от человека к человеку. Эти вспышки мы прежде успешно останавливали, мы могли их локализовать. Сейчас же она происходит уже в 12 западных странах (пока готовился материал, их стало 15 – прим. В), чего прежде не происходило. Скорее всего, с каждым днем количество этих стран будет увеличиваться. Сейчас оспой обезьян в западных странах, заболевают люди, которые не путешествовали в страны Африки, и мы не можем отследить эту цепочку заражений. Мы видим случаи, которые между собой не связаны, мы не можем выделить какой-то кластер инфекции или какую-то вечеринку, на которой все заразились. Это может нам намекать на то, что вирус чуть-чуть поменялся. Мы видим людей с факторами риска, у которых есть симптомы, а у кого-то их нет и у них заболевание не регистрируется и эта цепочка не прерывается. Возможно, было какое-то изменение вируса, которое повлияло на пути передачи, потому что половой путь не является классическим в отношении вирусов этой группы.
Сейчас много кричащих заголовков о том, что много зараженных среди мужчин, практикующих секс с другими мужчинами и бисексуалов. Это так?
Здесь мы говорим об инфекции, для которой должен быть достаточно близкий контакт. Сейчас мы видим, что статистически больше зараженных среди мужчин, особенно среди бисексуалов или гомосексуалов. Чисто статистически такая предрасположенность говорит о половом пути передачи, потому что незащищенность половых контактов все-таки чаще встречается среди этой группы. Мы не хотим стигматизировать какую-то группу и уж точно не бросаться в гомофобию. Мы говорим о рисках и цифрах. Такие случаи обнаруживаются в клиниках, где лечат инфекции, передающиеся половым путем. И здесь вопрос не о гомосексуальных парах, а вопрос в профилактике заболеваний, передающихся половым путем. Независимо от сексуальной ориентации, давайте напомним самим себе о простых правилах половой гигиены и методах контрацепции.
Эта ситуация похожа с ВИЧ, когда в самом начале 80-х годов считалось, что он поражает только гомосексуалов, а женщины им не болеют.
Да, когда мы будем обращать внимание на какую-то определенную группу, мы будем находиться под риском того, что мы забудем обо всех остальных. Нам надо говорить о повышенных рисках при незащищенных половых контактах. Опять же, половой путь передачи вируса еще не подтвержден, пока понятно, что должен быть достаточно близкий контакт, который, в принципе, и подразумевает половой акт сам по себе.
Этот вирус может изменить путь передачи, как-то мутировать?
Это сейчас нужно изучать, насколько я понимаю, уже начались работы по секвенированию вируса, анализу каких-то изменений. То, что рвутся цепочки, говорит о том, что вирус как-то изменяется, но никаких данных об этом пока нет, мы не можем сказать, что конкретно вот эта мутация повлияла на изменение пути передачи. Это очень сложно в принципе доказать.
В 1980 году перестали прививать от оспы. Насколько эта старая вакцина работает в случае с этой оспой?
На сайте ВОЗ сказано, что эффективность вакцины от оспы против обезьяньей оспы составляет 85 процентов. Но тут нужно обратить внимание на то, что эффективность измерялась в 70-80-х годах, когда большинство людей в мире было привито от натуральной оспы, но стоит учитывать, что и вирус оспы обезьян, возможно, мог поменяться. Мы можем ориентироваться на эти цифры для того, чтобы понимать, что в принципе защита есть. Это достаточно близкие друг к другу вирусы. Я не думаю, что эта группа вирусов очень сильно мутирует и что эффективность вакцины будет падать, но, тем не менее, мы должны быть осторожны и понимать, что эти цифры могли быть получены как минимум 40 лет назад и что в этой вспышке меняются условия. Но хорошо, что в лабораториях в небольшом количестве есть вакцина от оспы на случай какой-то экстренной ситуации, например, вспышки, которая теоретически возможна. Эта вакцина использовалась для сотрудников, работающих в лабораториях с опасными микробами, и медиков, которые сейчас будут встречать пациентов со случаями обезьяньей оспы, тоже экстренно вакцинируют. В тех же Штатах есть какое-то количество доз, при этом я не думаю, что в других странах существует доступ к таким вакцинам, и сейчас мы, наверное, будем задумываться о том, чтобы производить какое-то количество доз как ответ на какую-либо вспышку и чтобы они лежали у нас готовые.
Идет ли речь о массовой вакцинации от оспы?
О необходимости массовой вакцинации речи пока нет. Мы должны обращать внимание на то, что эта оспа не так быстро распространяется, она не такая заразна, а путь передачи требует длительного и близкого контакта, и поэтому нет такого, что мы сейчас планируем всех вакцинировать. Не у всех вирус проявляется тяжело, у большинства он проходит сам по себе, но оставляет язвочки, могут быть высыпания везде, даже на глазах, это достаточно неприятная болезнь, но, как правило, она заканчивается сама по себе через 2-3 недели. Есть конечно люди, которые могут умереть от этого вируса, это зависит от хронических заболеваний, от состояния здоровья, от наличия или отсутствия иммунодефицита. Есть два основных подварианта оспы обезьян, один попроще, он имеет 3 процента смертности, другой потяжелее – около 10 процентов. Вариант, который обычно распространялся за пределами африканского континента, и который мы обычно отслеживали по путешествиям, как раз более легкий, смертность у него меньше. Но все же нам нужна более обширная статистика. При этом нужно понимать, что данные о смертности базируются на вспышках в Африке, и здесь на смертность влияет и медицинская система, система отслеживания, как быстро человек обращается, насколько ему помогают и т.д.
При этом есть единственное зарегистрированное лекарство от оспы: тековиримат. Этот препарат прошел только первую фазу испытаний, которая говорит о том, что он безопасен. После этого FDA зарегистрировало его как лекарство от натуральной оспы, тековиримат используется при других схожих вирусах, куда мы можем отнести и оспу обезьян. Это лекарство зарегистрировали на экстренный случай. Проверить его на эффективность невозможно, потому что мы не можем заражать людей оспой.
Ученые могли проверить эффективность оспы обезьян, поскольку были заболевшие в Африке, но, к сожалению, фармацевтическая индустрия не так заинтересована в том, чтобы проводить исследования там. Сейчас мы можем говорить о том, что тековиримат показал свою эффективность на животных. В принципе, этого может быть достаточно, если возникнет экстренная ситуация. Есть еще цидофовир и бринцидофовир, но в основном это исследования в пробирке и на животных, и эти препараты достаточно токсичны. В принципе, сейчас у нас есть вакцина и лекарство, которое безопасно и работает на животных. У человечества имеются разработки, которые могут контролировать эту вспышку. И еще хотелось бы сказать, что у этого заболевания, как и любого инфекционного, больше заражений и жертв там, где происходит война. Это важно помнить, потому что мы живем во время, когда происходят вооруженные конфликты, в том числе на территории Европы.
Давайте поговорим о новом виде гепатита, который поражает в основном детей в Европе. Что о нем известно, чем он опасен?
У нас сейчас происходят странные тяжелые случаи гепатитов. Это началось с осени 2021 года, сейчас, в мае 2022 года, случаев накопилось около 400, но, скорее всего, их больше. Новый гепатит регистрируется у детей в возрасте до 16 лет, у детей маленького возраста, примерно у процентов десяти, болезнь может проходить тяжело. Были случаи, когда детям была необходима трансплантация печени. Были смертельные случаи, это достаточно тяжелые, острые гепатиты, которые приносят ущерб довольно быстро. Есть рабочие гипотезы, касающиеся появления нового гепатита. Основная говорит о том, что он связан с аденовирусом 41. Аденовирусы – это обычные простудные вирусы, с которыми мы часто встречаемся, обычно они не приносят особых проблем, то есть, заканчиваются как ОРВИ. Они приходят к нам сезонно, и маленькие детки к ним привыкают постепенно, они набирают свою «картотеку» антител и разных иммунных клеток для того, чтобы быть наготове. Когда дети в детском саду болеют каждые две недели, это значит, что они набирают эту картотеку аденовирусов. Одна из рабочих гипотез гласит о том, что во время пандемии коронавируса сезонность аденовируса изменилась, особенно в местах, где хорошо соблюдался карантин. Казахстан к этим местам, на мой взгляд, не относится. Когда был очень строгий локдаун, ослабление, потом опять локдаун, произошло наше искусственное внедрение в сезонность инфекционных заболеваний, это влияло не только на коронавирус, но и на другие вирусы, которые распространяются похожим образом, в том числе на аденовирусы. Получается, что дети, которые в это время должны были регулярно знакомиться с аденовирусами, этого не сделали. Плюс еще есть родители, которые увлекаются стерильностью, чрезмерной обработкой всего подряд, в таких условиях дети не должны находиться. Ручки мыть - это одно, а использовать алкогольные гели у ребенка двух лет – это другое, не делайте так. У большого количества детей обнаруживается аденовирус 41. Тут, конечно, может быть опять-таки проблема с диагностикой, но сейчас именно он находится под подозрением. Возможно, что у некоторых деток этот вирус привел к такому печеночному проявлению. Это могло произойти, потому что организм был не готов и иммунная система не набрала защиту, как это обычно происходит.
Мы знаем, что нет никакого влияния коронавирусных вакцин на эту новую болезнь, потому что большинство детей не было привито. Это то, на что сразу обратили внимание: мол, вот сразу начали вакцинировать детей и появились гепатиты, нет, это не осложнение от прививки. Возможно, это сочетание нескольких вирусов, может быть, аденовируса и коронавируса, но, тем не менее, заражение коронавирусом не является основной гипотезой. Возможно, что таково влияние карантина. Конечно, в таком случае можно услышать мнение, что карантин – плохо и теперь нам придется разбираться с вот такими его последствиями. Я не согласна с этим, потому что, во-первых, мы видим, что карантин сработал, мы видели эти волны, мы видели, как уменьшалась заболеваемость и смертность. Особенно первый и второй карантин спас большое количество людей. До вакцинации не было никакого другого способа снизить количество заболевших, наплыв в больницы и уровень смертности. При этом, как вы понимаете, в Казахстане особо строгого карантина не было, и у нас дети как ходили в гости, так и ходили, и поэтому я не думаю, что у нас в стране так сильно поменялась сезонность заболеваемостью аденовирусом.
Что нужно сейчас знать родителям?
Нужно знать красные флаги, симптомы: желтушность кожных покровов, глазных яблок, температура, которая плохо сбивается и т.д. Еще хотела бы обратить внимание на то, что в нашем календаре вакцинации есть прививки от гепатита А и гепатита В, которые всем доступны бесплатно. Прививка от гепатита В ставится еще в роддоме, потому что гепатит в Казахстане просто везде. Например, вы идете на маникюр-педикюр, и у вас большой шанс заразиться гепатитом. В самом роддоме ребенок может заразиться, это самый частый способ передачи инфекции. На печень влияют так называемые суперинфекции, то есть, если у нас есть одна инфекция, которая приводит к гепатиту, и к ней прибавляется вторая, то это может привести к тяжелым последствиям, к смерти. Пока что мы можем защитить себя от гепатитов, от которых есть вакцины. Если вы взрослый человек и не знаете свой статус относительно гепатита В, сделайте анализ, если вы не являетесь хроническим больным, то есть не заражены, то вакцинируйтесь. Вы можете получить прививку бесплатно в поликлинике. Относительно диагностики, у нас в стране уже, насколько я знаю, есть тест-системы на распознавание аденовируса 41. Не знаю, насколько это оправданно и необходимо, потому что как только мы видим какой-то гепатит, достаточно стремительно развивающийся, то в принципе, уже все понятно. При этом обращаю внимание на то, что сейчас нет такой активной вспышки, при которой количество заболевших увеличивается каждый день. К счастью, это пока редкие случаи, возможно, что они зависят от каких-то сопутствующих заболеваний.
Этот новый вид может распространяться среди взрослых?
Если основываться на гипотезе, о которой я говорила выше, мы все познакомились с аденовирусами в детстве, и когда детки болеют тем же ОРВИ, то взрослые его легко переносят или вообще не замечают, потому что взрослая иммунная система уже набрала эту картотеку различных вирусов. Другое дело пожилые люди, у них тоже есть аденовирусы, они накоплены, они на них быстро отвечают. Если этот вирус начнет так же быстро меняться как грипп, что маловероятно, тогда может быть риск для пожилых, просто потому что их иммунная система не успевает ориентироваться. Это все-таки детская инфекция, у взрослых, насколько я знаю, таких случаев нет, скорее всего они уже встречались, но быстро избавлялись от этой инфекции.
Что сейчас происходит с коронавирусом, ощущение, что о нем уже все забыли.
Мы вспоминаем и забываем о нем, разные события вытесняют коронавирус из новостей, но вирусы так не работают, инфекции остаются с нами, они эволюционируют, адаптируются. Сейчас максимально успешен вариант «стелс-омикрон», который заменяет остальные, что, наверное, хорошая для нас новость, потому что омикрон легче протекает чем дельта, он не любит нижние дыхательные пути, а больше поражает верхние дыхательные пути, поэтому при омикроне было меньше осложнений. Теперь Омикрон разделился на несколько ветвей, «стелс» означает скрытный с английского языка, потому что мы не могли так легко его определить, как омикрон. Обычно при нем симптомы ОРВИ, скорее всего, ковид хочет к нам возвращаться в виде сезонного вируса, соответственно, он становится чуть легче. В Казахстане мы должны обратить внимание на то, что до сих пор привито официально около 60%, неофициально эти цифры меньше. Мы знаем, что наименее привиты люди, находящиеся в группе риска, то есть диабетики, сердечники, пожилые. Да, сейчас прививка хуже защищает от заражения, но она по-прежнему хорошо защищает от тяжелых последствий и осложнений. Если вокруг вас до сих пор есть пожилые родственники, которым дали медотвод, то, скорее всего, он ложный. Мы с Инессой Цой-Шлапак совместно с ЮНИСЕФ и НЦОЗ сделали специальный раздел по медотводам. Там расписано кого можно прививать и вы можете проверить насколько справедлив медотвод. Эта страница утверждена минздравом.