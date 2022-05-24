Что известно об оспе обезьян и новом гепатите

Ученые могли проверить эффективность оспы обезьян, поскольку были заболевшие в Африке, но, к сожалению, фармацевтическая индустрия не так заинтересована в том, чтобы проводить исследования там. Сейчас мы можем говорить о том, что тековиримат показал свою эффективность на животных. В принципе, этого может быть достаточно, если возникнет экстренная ситуация. Есть еще цидофовир и бринцидофовир, но в основном это исследования в пробирке и на животных, и эти препараты достаточно токсичны. В принципе, сейчас у нас есть вакцина и лекарство, которое безопасно и работает на животных. У человечества имеются разработки, которые могут контролировать эту вспышку. И еще хотелось бы сказать, что у этого заболевания, как и любого инфекционного, больше заражений и жертв там, где происходит война. Это важно помнить, потому что мы живем во время, когда происходят вооруженные конфликты, в том числе на территории Европы.

Давайте поговорим о новом виде гепатита, который поражает в основном детей в Европе. Что о нем известно, чем он опасен?

У нас сейчас происходят странные тяжелые случаи гепатитов. Это началось с осени 2021 года, сейчас, в мае 2022 года, случаев накопилось около 400, но, скорее всего, их больше. Новый гепатит регистрируется у детей в возрасте до 16 лет, у детей маленького возраста, примерно у процентов десяти, болезнь может проходить тяжело. Были случаи, когда детям была необходима трансплантация печени. Были смертельные случаи, это достаточно тяжелые, острые гепатиты, которые приносят ущерб довольно быстро. Есть рабочие гипотезы, касающиеся появления нового гепатита. Основная говорит о том, что он связан с аденовирусом 41. Аденовирусы – это обычные простудные вирусы, с которыми мы часто встречаемся, обычно они не приносят особых проблем, то есть, заканчиваются как ОРВИ. Они приходят к нам сезонно, и маленькие детки к ним привыкают постепенно, они набирают свою «картотеку» антител и разных иммунных клеток для того, чтобы быть наготове. Когда дети в детском саду болеют каждые две недели, это значит, что они набирают эту картотеку аденовирусов. Одна из рабочих гипотез гласит о том, что во время пандемии коронавируса сезонность аденовируса изменилась, особенно в местах, где хорошо соблюдался карантин. Казахстан к этим местам, на мой взгляд, не относится. Когда был очень строгий локдаун, ослабление, потом опять локдаун, произошло наше искусственное внедрение в сезонность инфекционных заболеваний, это влияло не только на коронавирус, но и на другие вирусы, которые распространяются похожим образом, в том числе на аденовирусы. Получается, что дети, которые в это время должны были регулярно знакомиться с аденовирусами, этого не сделали. Плюс еще есть родители, которые увлекаются стерильностью, чрезмерной обработкой всего подряд, в таких условиях дети не должны находиться. Ручки мыть - это одно, а использовать алкогольные гели у ребенка двух лет – это другое, не делайте так. У большого количества детей обнаруживается аденовирус 41. Тут, конечно, может быть опять-таки проблема с диагностикой, но сейчас именно он находится под подозрением. Возможно, что у некоторых деток этот вирус привел к такому печеночному проявлению. Это могло произойти, потому что организм был не готов и иммунная система не набрала защиту, как это обычно происходит.

Мы знаем, что нет никакого влияния коронавирусных вакцин на эту новую болезнь, потому что большинство детей не было привито. Это то, на что сразу обратили внимание: мол, вот сразу начали вакцинировать детей и появились гепатиты, нет, это не осложнение от прививки. Возможно, это сочетание нескольких вирусов, может быть, аденовируса и коронавируса, но, тем не менее, заражение коронавирусом не является основной гипотезой. Возможно, что таково влияние карантина. Конечно, в таком случае можно услышать мнение, что карантин – плохо и теперь нам придется разбираться с вот такими его последствиями. Я не согласна с этим, потому что, во-первых, мы видим, что карантин сработал, мы видели эти волны, мы видели, как уменьшалась заболеваемость и смертность. Особенно первый и второй карантин спас большое количество людей. До вакцинации не было никакого другого способа снизить количество заболевших, наплыв в больницы и уровень смертности. При этом, как вы понимаете, в Казахстане особо строгого карантина не было, и у нас дети как ходили в гости, так и ходили, и поэтому я не думаю, что у нас в стране так сильно поменялась сезонность заболеваемостью аденовирусом.

Что нужно сейчас знать родителям?

Нужно знать красные флаги, симптомы: желтушность кожных покровов, глазных яблок, температура, которая плохо сбивается и т.д. Еще хотела бы обратить внимание на то, что в нашем календаре вакцинации есть прививки от гепатита А и гепатита В, которые всем доступны бесплатно. Прививка от гепатита В ставится еще в роддоме, потому что гепатит в Казахстане просто везде. Например, вы идете на маникюр-педикюр, и у вас большой шанс заразиться гепатитом. В самом роддоме ребенок может заразиться, это самый частый способ передачи инфекции. На печень влияют так называемые суперинфекции, то есть, если у нас есть одна инфекция, которая приводит к гепатиту, и к ней прибавляется вторая, то это может привести к тяжелым последствиям, к смерти. Пока что мы можем защитить себя от гепатитов, от которых есть вакцины. Если вы взрослый человек и не знаете свой статус относительно гепатита В, сделайте анализ, если вы не являетесь хроническим больным, то есть не заражены, то вакцинируйтесь. Вы можете получить прививку бесплатно в поликлинике. Относительно диагностики, у нас в стране уже, насколько я знаю, есть тест-системы на распознавание аденовируса 41. Не знаю, насколько это оправданно и необходимо, потому что как только мы видим какой-то гепатит, достаточно стремительно развивающийся, то в принципе, уже все понятно. При этом обращаю внимание на то, что сейчас нет такой активной вспышки, при которой количество заболевших увеличивается каждый день. К счастью, это пока редкие случаи, возможно, что они зависят от каких-то сопутствующих заболеваний.

Этот новый вид может распространяться среди взрослых?

Если основываться на гипотезе, о которой я говорила выше, мы все познакомились с аденовирусами в детстве, и когда детки болеют тем же ОРВИ, то взрослые его легко переносят или вообще не замечают, потому что взрослая иммунная система уже набрала эту картотеку различных вирусов. Другое дело пожилые люди, у них тоже есть аденовирусы, они накоплены, они на них быстро отвечают. Если этот вирус начнет так же быстро меняться как грипп, что маловероятно, тогда может быть риск для пожилых, просто потому что их иммунная система не успевает ориентироваться. Это все-таки детская инфекция, у взрослых, насколько я знаю, таких случаев нет, скорее всего они уже встречались, но быстро избавлялись от этой инфекции.

Что сейчас происходит с коронавирусом, ощущение, что о нем уже все забыли.

Мы вспоминаем и забываем о нем, разные события вытесняют коронавирус из новостей, но вирусы так не работают, инфекции остаются с нами, они эволюционируют, адаптируются. Сейчас максимально успешен вариант «стелс-омикрон», который заменяет остальные, что, наверное, хорошая для нас новость, потому что омикрон легче протекает чем дельта, он не любит нижние дыхательные пути, а больше поражает верхние дыхательные пути, поэтому при омикроне было меньше осложнений. Теперь Омикрон разделился на несколько ветвей, «стелс» означает скрытный с английского языка, потому что мы не могли так легко его определить, как омикрон. Обычно при нем симптомы ОРВИ, скорее всего, ковид хочет к нам возвращаться в виде сезонного вируса, соответственно, он становится чуть легче. В Казахстане мы должны обратить внимание на то, что до сих пор привито официально около 60%, неофициально эти цифры меньше. Мы знаем, что наименее привиты люди, находящиеся в группе риска, то есть диабетики, сердечники, пожилые. Да, сейчас прививка хуже защищает от заражения, но она по-прежнему хорошо защищает от тяжелых последствий и осложнений. Если вокруг вас до сих пор есть пожилые родственники, которым дали медотвод, то, скорее всего, он ложный. Мы с Инессой Цой-Шлапак совместно с ЮНИСЕФ и НЦОЗ сделали специальный раздел по медотводам. Там расписано кого можно прививать и вы можете проверить насколько справедлив медотвод. Эта страница утверждена минздравом.