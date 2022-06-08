«Включение тюленя в Красную книгу Казахстана усложнило жизнь исследователям, но не улучшило жизнь самих тюленей»

Асель: Впервые со смертью тюленей я столкнулась в 2017 году. Когда я увидела мертвых животных, мне было очень плохо. Просто представьте, кругом мертвые тюлени, которых загружают в тележки, а мне нужно было фотографировать, фиксировать каждую тушку. Я даже задумалась о том, чтобы вообще уйти из профессии. Когда приезжаешь на фиксирование смертности и отбора проб, то сталкиваешься не только с мертвыми тюленями, но и с невыносимым запахом, со всевозможными процессами гниения, не всегда к этому можно подготовиться. Я начала свои исследования в поле в 2015 году и за это время не сталкивалась с таким большим количеством мертвых тюленей. Эта одна из самых тяжелых экспедиций в моей жизни. Я хотела уехать, но меня попросили остаться, потому что не хватало специалистов. Необходимо было разделиться на две группы, чтобы поработать со всеми трупами, а их было очень много. Помню слова своего отца (прим. Миргалий Баймуканов), который сказал мне, что нельзя оставлять свою команду в тяжелый период, и у желания сохранить тюленей есть две стороны медали: исследование живых тюленей, которые плавают рядом с тобой, ты их изучаешь, любишь, пытаешься с ними найти общий язык, но есть и другая сторона - работа по исследованию мертвых животных. В 2017 году я проработала 10 дней на побережье, полном трупами тюленей. Рядом с моей палаткой лежало около 6-7 трупов. Выходишь из палатки и видишь удивительный пейзаж - море, камни, закаты-рассветы и тут же запах смерти. В этом году после 17-дневной экспедиции нам пришлось снова столкнуться с ним. Я собственноручно зафиксировала на фото и видео смерть 48 тюленей. Мне уже не было так плохо, как в 2017 году, я уже успела свыкнуться с мыслью, что каждый год мы делали и будем продолжать делать подобные исследования.

Я видела несколько видеорепортажей российских коллег, где они, ссылаясь на российских исследователей, говорят об естественных причинах гибели тюленей, некоторые местные ученые поддерживают их точку зрения. Также они говорят о росте численности тюленей, так ли это?

Миргалий: В научных трудах публикуются данные о том, что численность тюленей в последние три года возрастает, но к этим цифрам надо относиться с большой долей осторожности. Да, мы видим, что на бумаге цифры растут из года в год, но никаких обоснований к этим цифрам нет. Возможно, мы видим несовершенство метода учета тюленей. Сегодня нет общего метода оценки численности этих животных. Да, апробируются разные методы, в том числе и инструментальный метод мониторинга. Много вопросов, конечно, именно к системе расчетов коэффициентов. Для точной оценки недостаточно информации. Мы должны точно знать соотношение полов популяции, какова продолжительность жизни, сколько самок, не имеющих возможности размножаться, все эти данные должны быть получены в полевых условиях, но их нет. Часто используют устаревшую статистику, это приводит к тому, что весь этот расчет носит экспертный характер, приблизительный характер.