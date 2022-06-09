Право на правду

Столица

Подставные наблюдатели и шаблонные решения об удалении

Общественный фонд «Еркіндік Қанаты» отправил 59 наблюдателей на 56 участков в столице, из них трое человек наблюдали от партнерских организаций. Елена Швецова, исполнительный директор фонда, говорит, что в этом году наблюдателям впервые не пришлось биться за то, чтобы их пустили на участки, но при этом именно на референдуме комиссии вынесли рекордное количество решений об удалении.

«Мы получили от членов избирательной комиссии 16 постановлений и решений [об удалении]. Пятерых наблюдателей удалили уже во время подсчета голосов – раньше такого никогда не было», – говорит Швецова. С участка №1 последовательно удалили четверых наблюдателей от организации, каждый раз сменявших друг друга. Одного из них, социолога Серика Бейсембаева, в тот же день снова удалили уже с другого участка.

Многие решения об удалении, по словам Швецовой, уже были напечатаны заранее и использовались как шаблоны, в которые оставалось только вписать название организации и фамилию наблюдателя. Причины удаления практически во всех случаях были идентичны: передвижение по участку и проведение фото- и видеосъемки.

«Для того, чтобы эти решения были законными, привлекались другие наблюдатели. На каждом избирательном участке, где мы присутствовали, их было от 5 до 10 человек. Они писали акты, и через какое-то время комиссия принимала решение, что нашего наблюдателя необходимо удалить», – рассказывает Швецова.

«Дополнительных наблюдателей мы увидели еще в 2019 году. В 2021 году был прям большой наплыв, и мы видели в столице на избирательных участках другие организации, но в этом году они прям подготовились», – также говорит она.

По словам Аслана Кабегенова, координатора независимых наблюдателей по Карагандинской области, в этом году наблюдавшего вместе с «Еркіндік Қанаты», давление оказывали наблюдатели от таких организаций, как ОЮЛ Казахстанская Ассоциация «Даму», Ассоциация «Найза», РОО «Жастар үні», Ассоциация «Қазақстан әйелдері», «Ассоциация креативной индустрии», «Диалог-Астана», Информационный фонд «Ареал», ОО «Батыр», Республиканское общественное объединение пограничников, Центр развития «Арнау», Узбекский этно-культурный центр Астаны, Объединение инвалидов «Береке Нур-Султан».

Список этих организаций комиссия участка № 104 также по ошибке приложила к акту об удалении одной из наблюдательниц фонда «Еркіндік Қанаты». Елена Швецова цитирует начало этого документа: «На избирательных участках столицы будут работать наши независимые наблюдатели, которые приедут в 6:00 с направлениями от следующих организаций – здесь названия этих организаций и БИНы. Я думаю, что они случайно приложили эту бумажку к акту об удалении нашей наблюдательницы с избирательного участка».

Ни одна из организаций в этом списке, отмечает Швецова, до этого не была замечена в наблюдении за выборами. Именно от представителей этих организаций исходили провокации, которые в итоге заканчивались удалением наблюдателей «Еркіндік Қанаты» с участков. Айдар, один из наблюдателей фонда, рассказал, что его смогли удалить с участка со второй попытки, когда наблюдательница от ОО «Батыр» заявила, что он должен просить разрешение на видеофиксацию у голосующих на референдуме. Акт об удалении ему предложили обжаловать на следующий день, и в итоге выпроводили с полицией.

Наблюдатели также отмечали, что председатели участковых комиссий все время с кем-то советовались.

«Мы заметили, что на некоторых избирательных участках председатели комиссии постоянно с кем-то разговаривали, они говорили либо по телефону, либо на улице, - говорит Швецова. – На участке №1 у нас даже есть фотография человека, с которым они вели консультации, разговаривали, и было видно, что председателя комиссии отчитывают по каким-то определенным вещам. Мы не могли услышать, о чем они разговаривают. Мы уверены, что у них было задание исключить наблюдателей «Еркіндік Қанаты» с участков».

Из-за постоянного удаления наблюдателей итоговую явку фонд смог посчитать только по 31 участку, она составила 36,5%.