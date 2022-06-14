«За стеной». Стигма: Ментальные нарушения

Герои

Зарина Нурмухаметова, 33 года

Жмурится - солнечные зайчики по лицу. Вижу, что смущается,- вот-вот будут о чем-то спрашивать. Улыбается – я в ответ.

- Зарина, сколько лет вы в проекте? – формулирую четко и просто, как посоветовали.

- Четыре года. Даже больше.

- Где вы жили раньше?

- В интернате.

Поясню: в алматинском городском доме-интернате для инвалидов и лиц с психоневрологическими расстройствами. Том самом, что сейчас на улице Абиша Кекилбаева, раньше – всем в городе известной и не так давно переименованной Каблукова.

- Сначала я попала в интернат для детей, мне тогда было 11 лет, - рассказывает. - Потом меня перевели в другой... это... во взрослый интернат.

- Думали, останетесь там навсегда?

- Да, я так думала. Останусь там навсегда. Потом меня из интерната вытащили. Забрали в проект.