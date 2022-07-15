«За стеной». Стигма: Люди, освободившиеся из мест лишения свободы

Героиня

Наталья Комарова. 39 лет.

- Наташа, когда вы попали в «Реванш»?

- Это был 2019 год. Карантин. Освободилась после 10 лет в колонии – сидела за наркотики. Распространяла и сама употребляла. В Костанае все происходило – я родом оттуда. Почему начала? Обычное любопытство. Ну, и друзья «помогли», взяли на слабо - мне тогда лет 16 было. 90-е годы, время такое. Хотя… росла в нормальной семье, до 15 лет танцевала – до сих пор это дело обожаю. Но вот так, кривая вывела не туда. Ханка, мак, опиум. Попробовала, мне понравилось. Сделала перерыв где-то на месяц, казалось, смогу легко отказаться. Ну а потом… Снова предложили – кайф! Ну и пошло-поехало.

- А родители? Не замечали?

- Не замечали. Тогда времена тяжелые были, я оказалась предоставлена сама себе.

- Кто первый понял, что у вас проблемы?

- Папа. Мне уже 18 исполнилось, пару лет принимала наркотики. Он увидел на руках «дороги», проколы от иглы, – прятала их все время. Расспросы начались. Я папу так сильно любила - он был для меня всем. Естественно, рассказала, расплакалась. Не от страха – от стыда. Было очень стыдно: «Папочка, я больше так не буду! Прости!». Он головой покачал: «Не ожидал от тебя такого, дочка. Давай, завязывай с этим». И я завязала. На год примерно. Вот так…