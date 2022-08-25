«За стеной». Стигма: Люди, живущие с ВИЧ

А страх? Страх есть всегда, отношения с ним - отдельная история. Это теперь не боюсь, но как же долго к этому пришлось идти. В какой-то момент мне казалось: все, статус приняла! У меня ВИЧ, с ним живут, идем дальше. Потом приходили журналисты, рассказывала им свою историю, интервью заканчивалось, и меня накрывали эмоции. Значит, не прошло. Болит, хотя я себя в обратном убеждаю. Десять лет шла к тому, чтобы по-настоящему осознать, принять, успокоиться. Но тогда, в 2006 году, приходилось задвигать страх глубоко внутрь. Не до него: ребенок маленький, семья на тебя смотрит – и все разом навалилось, и надо как-то жить...

Сын Индиры Дастан – перешел в 11 класс. Кем хочет стать, пока не определился – год в запасе есть. С нами встречаться не захотел, фотографироваться – тем более. Хватило ему и журналистов, и внимания. Дастан - один из 149 детей, которых в 2006 году заразили ВИЧ. Тогда ему и года не исполнилось. Заболел. Увезли с мамой в больницу в Кентау. Уколы делали, системы – Индира до сих пор не знает, в какой момент Дастану занесли ВИЧ. Он тогда был на грудном вскармливании, грудь прикусывал, иногда до крови, через эти ранки, так думает Индира, вирус передался ей. Когда Дастан выздоровел, вернулись домой. Примерно через полгода пришли врачи: «Возможно, у вашего ребенка ВИЧ». Тогда уже полным ходом шло расследование, область бурлила слухами: в больницах на юге Казахстана детей заражали ВИЧ! Индира сначала не верила, но оказалось всё именно так, как говорили на улицах: у Дастана подтвердился диагноз. Потом к ней пришли еще раз: «Возможно, и у вас ВИЧ». И снова не пронесло. Индира рассказывает об этом спокойно. Она всегда сдержана, настолько, что человек со стороны подумает: эта история точно про нее?