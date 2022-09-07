«За стеной». Стигма: Одинокая старость

- Переживаете друг за друга?

- Переживаем. Он на днях не смог ко мне достучаться. Стал к соседям звонить: «С бабушкой что случилось, она не открывает». А я уснула. Вот даже такое было.

- Проснусь, поднимусь к ней, спрошу: как здоровье, как поспала?

- Мы хорошие друзья. Он смотрит, чтобы я была живая, и я. Когда Михаил Петрович долго не заходит, слушаю, собака лает или нет - моя квартира этажом выше. Если замечаю, что тихо очень, спускаюсь вниз, проверить – и наоборот. Как подхожу, Ник уже лает.

- Сообщает, что кто-то идет, - улыбается хозяин.

- Это хорошо, что мы вот так друг друга нашли. Все-таки общение, поддержка.

- Больше всего именно общения не хватает?

- Конечно, - соглашается Капиталина Александровна. - Слава богу, вот этот фонд есть (общественный фонд «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны» - В.). Я им и про Михаила Петровича рассказала. Они забирают нас из дома, вывозят в кафе, на природу. Вот недавно ездили в горы. Это ж как было хорошо! Нам это нравится: общение, домбра, казахские и русские песни, стол. Это радость, разнообразие в жизни. Не дома, а с людьми.

- Вы сейчас о чем-то мечтаете?

- А какие теперь у нас мечты? – недоумевает Михаил Петрович. - Хотя бы не лежать, хотя бы двигаться. И больше ничего уже не надо.

- Дотянуть на своих ногах, - поддерживает Капиталина Александровна. - Надо бы к врачу, да уже совестно - молодежи столько, а еще бабушка придет место занимать. Старому человеку сложно в жизни. Говорят же, мы приходим в одиночестве в этот мир и в одиночестве уходим.

- Я скажу одно: маленький ребенок рождается, за ним уход, все вокруг радуются - все для него. А старик уходит, никакого внимания, - в сердцах добавляет Михаил Петрович. – Не хочется о грустном. Есть те, кому хуже, у кого ни детей, ни поддержки.