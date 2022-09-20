Как запрещенное остается легальным

Без состава преступления

Два года назад на пересечении улиц Толе би-Бруно в Алматы открылась аптека, в которой первое время практически не было никаких медикаментов. Спустя полгода у входа начали собираться толпы, которые покупали глазные капли «Тропикамид» и вводили их внутривенно во дворах и на детских площадках. Жительница этого района Аружан (имя изменено — В.) рассказала Власти, что недалеко от аптеки находится участковый пункт полиции, но полицейские на ситуацию фактически не реагируют.

«Полицейские их ловили и сразу отпускали обратно. Один раз вечером я приехала домой с работы вечером. Со мной была моя мама и две соседки. Мы подошли к толпе мужчин, которые стояли у аптеки и ждали, когда они смогут купить дозу. Я держала телефон в руке, чтобы снять их на видео, один из мужчин ко мне подошел и начал спрашивать, почему я его снимаю. Слово за слово и я сказала, что вызову 102. Он выхватил у меня телефон, началась потасовка. После вызвали полицейских, приехали участковые и я написала заявление. Мужчину этого отпустили. Я даже ездила снимала побои. Позже выяснилось, что этот мужчина сейчас в розыске, потому что он напал на кого-то и ограбил», — рассказывает Аружан.

Через несколько дней возле дома девушки снова случилась драка. Она и ее молодой человек разговаривали на скамейке возле детской площадки, когда взрослый мужчина вышел из аптеки с «Тропикамидом», сел рядом и закапал капли в нос. Соседка и Аружан попросила мужчину уйти, но он отреагировал очень агрессивно. Когда полиция приехала, хозяйка аптеки уже закрыла помещение на ключ и уехала.

«До этого я очень много писала в социальных сетях и везде отмечала Рустама Абдрахманова (бывший заместитель начальника департамента полиции Алматы — В.), он дал мне контакты начальника полиции. Он приезжал, долго с нами разговаривал, но сказал, что у них нет полномочий закрыть аптеку. Потом мы писали в комитет медицинского и фармацевтического контроля, а те писали, что состава преступления нет. Потом здесь была облава. Неделю было тихо, но снова стали собираться, причем круглосуточно. После второго нападения я смотрела в окно и увидела женщину в розовом костюме, которая говорила с тремя парнями. Наш сосед снял это на видео, и мы выяснили, что это хозяйка аптеки. Когда мы пришли с ней разговаривать, она принесла нам извинения и сказала, что продавать эти препараты больше не будет», — вспоминает девушка.

Аружан считает, что участковые полицейские были в курсе безрецептурной продажи препарата, так как до событий на аптеку внимания не обращали, а один из сотрудников полиции встал на сторону владелицы во время встречи с жителями соседних домов.

«Своими силами мы никак это побороть не можем. Участковые приезжали, забирали их, и снова отпускали потом. У нас есть государство, мы платим налоги — пусть они создают центры по реабилитации. Бесполезно нам с аптеками бороться, потому что “Тропикамид” и “Трамадол” продаются только по рецепту, а в этих аптеках без рецептов, хотя у них есть лицензия», — говорит Аружан.

В аптеку на Толе би приезжают наркозависимые со всего города — на мопедах, машинах и такси. По словам Аружан, употребляет аптечные препараты в основном молодежь, иногда в аптеку ради интереса заглядывают дети. Во время интервью к девушке подошли три мальчика, которые попросили у нее деньги на проезд в автобусе. Через час возле входа в аптеку они обсуждали, кто из них пойдет покупать глазные капли.

«Я настаиваю о том, чтобы эту аптеку закрыли. Пока этот вопрос открыт, сказали, что будут его отрабатывать. Не знаю, будет ли ответ положительным, потому что столько лет ее закрыть не могут. Как нам сказали: “Она же извинилась. И состава преступления тут нет”. То есть нарушать законы можно, а потом можно просто извиниться и все будут прощать. Я хозяйке аптеки и начальникам департаментов всегда говорю: “Давайте я возле вашего дома открою такую аптеку и там будут такие люди ходить. А потом состава преступления не будет, зато я буду богатеть», — рассказывает девушка.

Вокруг двора, в котором живет Аружан и ее семья, установлены камеры наблюдения, а одна из них направлена на скамейку, сидя на которой наркопотребители чаще всего вводят «Тропикамид» внутривенно. Однако в полиции после просмотра записей с камеры сказали, что не могут доказать факт употребления наркотического средства — возможно человеку просто стало плохо и поэтому он ставит себе укол.

«Я бы по-другому с ними говорила, если бы с ними возможно было договариваться. Но на меня напали, а моя мама сломала руку во время потасовки. Я мечтаю закрыть эту аптеку. У нас рядом есть несколько крупных аптек, в которых есть все необходимые препараты. Но все ходят сюда - понятно почему. Сейчас у нас тихо, но рано или поздно она начнет торговать снова, потому что она теряет доход. Недавно она открыла магазин возле аптеки. Этот вопрос надо поднимать на государственном уровне и закрывать такие аптеки. Препаратов становится все больше, они постоянно меняются», — подытоживает Аружан.

Аптеку на Толе би-Бруно, согласно открытым источникам, открыла женщина по имени Сания Кейкибаева. 17 сентября 2020 года она получила первую лицензию на фармацевтическая деятельность. 19 апреля 2021 года Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Алматы выдал Кейкибаевой лицензию на уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации медицинских изделий – аналогичный документ женщина получила 3 мая 2022 года. А 3 августа этого года Департамент государственных доходов Алматы лицензировал деятельность Кейкибаевой по хранению и розничной реализации алкогольной продукции.

9 лет назад Кейкибаева зарегистрировала ИП «Айымбетова», вид деятельности которого — розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м. 8 лет назад она же открыла два ТОО с таким же видом деятельности — ТОО «Анарфарм» и ТОО «Наилия». Счета обоих ТОО арестованы из-за налоговых задолженностей и задолженности по исполнительному производству.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана Власти сообщили, что 25 февраля 2022 года от Управления полиции Бостандыкского района Алматы в Департамент фармконтроля поступил материал по факту реализации безрецептурного отпуска «Трамадола» объектом фармацевтической деятельности ИП «Айтымбетова». Был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 426 (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), позднее суд оштрафовал Кейкибаеву на 398 190 тенге.