Имена всех героев изменены по их просьбе

«Тут силиконовая долина целая сидит»

Ожидающие у ЦОНа люди расположились в группах по несколько человек. По словам собравшихся, в здании им выдают бесплатную воду. Рядом с ЦОНом также расположилась мобильная кофейня. Ближе к обеду к очереди подъезжает двое казахстанцев: они раздают приезжим визитки и обещают оформить ИИН без очереди за плату. Желающих не находится – собравшиеся предпочитают дожидаться своей очереди.

Александр, специалист в сфере IT, вместе с двадцатью коллегами приехал из Москвы четыре дня назад – вся компания приняла решение о релокации.

«Очень экстренно собирались в попыхах, новость (о мобилизации – В.) настигла молниеносно, решение было железным – уезжать сразу», – говорит он.

Коллега Александра Евгений – единственный из всей компании, кому пришлось уехать по гражданскому паспорту.

«И сейчас я как раз столкнулся с проблемой, что не могу оформить себе SIM-карту, не могу оформить банковскую карту. Я приехал сюда с картой Visa, мне приходит зарплата в рублях, но я не могу ее снять», – говорит молодой человек.

Евгений подал заявку на получение загранпаспорта, однако в консульстве ответили, что из-за большого потока пока не знают, когда она будет принята. Оформление документа может занять до 90 дней, и Евгений опасается, что не успеет его получить до того, как по закону будет обязан выехать из страны. «Непонятно, получится ли здесь остаться и оформить трудовой договор, но будем стараться», – говорит он.

Большинство в очереди работают в сфере IT. Некоторые говорят, что пока получается работать дистанционно, другие ищут новые возможности для своего бизнеса или хотят трудоустроиться в релоцировавшихся компаниях.

Петр – один из первых, кто перешел границу пешком на севере. «Пешком потому что быстрее, а не из соображений экономии, – поясняет он. – Потом поехал на машине в Костанай, потом оттуда в ночь на машине в Астану, а там через три часа на машине в Алматы. Здесь был в понедельник (19 сентября – В)».

По его словам, одной из целей было перевезти бизнес в Казахстан, чтобы было проще работать с зарубежными заказчиками. Молодой человек тоже говорит, что работает в IT. «Тут силиконовая долина целая сидит, на самом деле, – мы с ребятами прикалывались в очереди», – смеется он. По его словам, чтобы подать заявку на получение ИИН, у него ушло два часа. В ожидании, вероятно, ему придется провести столько же времени.