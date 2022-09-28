В среду у ЦОНа Жетысуского района Алматы собралась очередь из приехавших за последние несколько дней россиян, желающих получить ИИН – только после этого они смогут оформить банковские карты. Несколько часов на ожидание в очереди и еще несколько - на ответ от ЦОНа. Власть поговорила с приехавшими о прохождении границы, обстоятельствах отъезда и планах на будущее.
Имена всех героев изменены по их просьбе
«Тут силиконовая долина целая сидит»
Ожидающие у ЦОНа люди расположились в группах по несколько человек. По словам собравшихся, в здании им выдают бесплатную воду. Рядом с ЦОНом также расположилась мобильная кофейня. Ближе к обеду к очереди подъезжает двое казахстанцев: они раздают приезжим визитки и обещают оформить ИИН без очереди за плату. Желающих не находится – собравшиеся предпочитают дожидаться своей очереди.
Александр, специалист в сфере IT, вместе с двадцатью коллегами приехал из Москвы четыре дня назад – вся компания приняла решение о релокации.
«Очень экстренно собирались в попыхах, новость (о мобилизации – В.) настигла молниеносно, решение было железным – уезжать сразу», – говорит он.
Коллега Александра Евгений – единственный из всей компании, кому пришлось уехать по гражданскому паспорту.
«И сейчас я как раз столкнулся с проблемой, что не могу оформить себе SIM-карту, не могу оформить банковскую карту. Я приехал сюда с картой Visa, мне приходит зарплата в рублях, но я не могу ее снять», – говорит молодой человек.
Евгений подал заявку на получение загранпаспорта, однако в консульстве ответили, что из-за большого потока пока не знают, когда она будет принята. Оформление документа может занять до 90 дней, и Евгений опасается, что не успеет его получить до того, как по закону будет обязан выехать из страны. «Непонятно, получится ли здесь остаться и оформить трудовой договор, но будем стараться», – говорит он.
Большинство в очереди работают в сфере IT. Некоторые говорят, что пока получается работать дистанционно, другие ищут новые возможности для своего бизнеса или хотят трудоустроиться в релоцировавшихся компаниях.
Петр – один из первых, кто перешел границу пешком на севере. «Пешком потому что быстрее, а не из соображений экономии, – поясняет он. – Потом поехал на машине в Костанай, потом оттуда в ночь на машине в Астану, а там через три часа на машине в Алматы. Здесь был в понедельник (19 сентября – В)».
По его словам, одной из целей было перевезти бизнес в Казахстан, чтобы было проще работать с зарубежными заказчиками. Молодой человек тоже говорит, что работает в IT. «Тут силиконовая долина целая сидит, на самом деле, – мы с ребятами прикалывались в очереди», – смеется он. По его словам, чтобы подать заявку на получение ИИН, у него ушло два часа. В ожидании, вероятно, ему придется провести столько же времени.
Константин, IT-cпециалист из Москвы, сначала обосновался у родственников, а затем снял жилье в аренду. Он планирует остаться в Алматы надолго. «Я уже неделю здесь в Алматы, мне очень нравится, город красивый, я очень доволен. На текущий момент это не промежуточная точка, а основная», – говорит он, добавляя, что опасается только изменений в отношениях между Россией и Казахстаном и выдачи уехавших от мобилизации российской стороне. Константин говорит, что находится в процессе переговоров с международными компаниями, которые перевезли офисы из России в Казахстан, и надеется устроиться в штат.
«В любом случае есть возможность работать удаленно, и пока это не запрещено, я продолжаю работать, – также говорит он. – В случае необходимости я буду выезжать из страны и потом заезжать заново».
По словам молодого человека, родные оставшиеся в России, переживают за него, однако все уверены, что он принял правильное решение.
«У меня нет ни одного человека в окружении, который за то, что происходит, – говорит Константин. – Это просто какой-то ужас». Мужчина отмечает, что многие из его знакомых только планируют отъезд, и это занимает много времени. Другие не могут сразу уехать из-за личных и семейных причин. «Пожалуйста, не думайте, что все, кто остались, согласны с тем, что происходит. Нет, не согласны. У всех есть свои причины – у кого-то больные родственники, за которыми нужен уход, у кого-то планы по переезду, якоря в виде ипотек, квартир, и люди это решают», – говорит он.
«На границе стояли 19 часов»
Многие в очереди проехали границу на машине, при этом у всех путь был разным.
Артем и Николай выехали на западную границу из разных городов – первый из Нижнего Новгорода, второй из Ростовской области. Они собирались встретиться по пути, но в итоге оказались на разных пропускных пунктах.
«Пересекли границу в районе Уральска. На границе стояли 19 часов. Там очень много – даже не знаю, как назвать их… бандитов, которые продают очереди вперед за большие деньги, и поэтому стояли дольше, чем нужно», – рассказывает Николай.
Артем рассказывает, что познакомился в очереди к ЦОНу с парнями, которые стояли на границе 30 часов. По его словам, многие также писали об этой проблеме в телеграмм-чаты для релоцирующихся. «Там пацан сказал, что брали по 25 тыс рублей с человека. Сначала просили 50, сторговались на 25 с человека, а в машине четверо, и они 100 тыс. рублей отдали. Они просто тоже стояли уже тридцать часов», – рассказывает он. По словам Николая, через десять часов у него самого кончилась вода и еда, и он немного запаниковал. Проехать удалось в итоге с большим трудом.
«Просто уже под конец внаглую поехал, начал на ГАИшника, который там стоит, орать, потому что он ничего не делал, бесполезен был, – говорит молодой человек.– И мы пролезли все-таки вперед этих ребят, которые продают очереди, буквально еще два-три часа постояли и прошли границу».
Артем вспоминает, что в очереди, в которой он оказался, некоторые просто бросали свои машины и пытались пройти пешком. «При нас люди просто тачку закрыли и пешком пошли. Вот тут я о****», – говорит он. По словам Николая, в его очереди некоторые пытались продать машину через телеграмм-чаты – у него самого в какой-то момент проскользнула такая мысль. Однако потом оказалось, что пеших не пропускали, и те стали просить водителей перевезти их через границу.
К нашему разговору присоединяется Лев. Он говорит, что сам вылетел в Алматы на самолете, но его друзья, в субботу выехавшие на машине, стояли на границе трое суток и в итоге развернулись, потому что очередь не двигалась совсем. Лев говорит, что собирается оставаться в Казахстане и работать здесь: у его компании есть филиал в Алматы, и в случае проблем молодой человек собирается устроиться на работу туда. С арендным жильем у него не возникло никаких проблем, но он рассказал, что хозяйка квартиры подняла цену для предыдущих жильцов со 190 до 400 тыс. тенге, и им пришлось съехать.
Владимир приехал на машине из города Кемерово. «Выехали 21 числа, буквально через 5 часов после объявления мобилизации, – вспоминает он. – За три часа собрали вещи с друзьями и стартанули через Алтай». На границе пришлось простоять два часа. По его словам, товарищ, служивший в армии в Кемеровской области, попытался выехать через три дня после него, но ему запретили выезд.
«Я просто сам в оппозиции был в Кузбассе, и могу сказать, что Кузбасс максимально лоялен к Путину, и там сейчас просто сгребают всех и вся, – рассказывает Владимир. – Там жесть творится. В Москве же видели историю, что инвалиду-аутисту пришла повестка? Там примерно такое же происходит, но сильной огласки нету, потому что там нет независимых СМИ».
Владимир работает в сфере кино. Он говорит, что не собирается оставаться в Казахстане надолго и планирует добраться до США.
«Потому что там другие возможности, там есть друзья. И не будем обременять сильно местных жителей в Казахстане, потому что я слышал, что с нашим приездом тут цены реально на все скаканули, – говорит он. – Еще более-менее для рубля – если у тебя запасы есть, то ты можешь обменять, и более-менее сносно. Но все равно квартира здесь сейчас стоит дороже, чем в наших городах. Даже если ты меняешь рубль на тенге, это дорого очень».
«В Москве все делают вид, что ничего не происходит»
Павел приехал в Алматы из Москвы, купив билет за 50 тысяч рублей – по его словам, в сложившейся ситуации сейчас это было относительно недорого. За ним вскоре должны вылететь супруга и ребенок. Он надеется получить ИИН, а затем устроиться работать по своей профессии – врачом. «Возможно, если здесь не получится, дальше в Ереван», – говорит он. В очереди на оформление заявки на ИИН перед ним к обеду набралось уже 300 человек.
Святослав и Екатерина приехали в Алматы из разных точек – она из Москвы, он из Финляндии. До этого пара уже четыре месяца не жила в России. Несколько месяцев назад они решили вернуться в Россию, но в итоге снова пришлось уезжать.
«Мы подумали, что, может быть, все пойдет на спад. Будут уводить войска, может быть. Понадеялись на лучшее, но, видимо, зря», – говорит Святослав. Екатерина добавляет, что первое время после возвращения казалось, что стало спокойнее, но затем поясняет, что в российской столице в принципе в основном спокойно относятся к происходящему.
«В Москве делают вид, что ничего не происходит, все хорошо, и не нужно об этом думать», – также поясняет Святослав. Теперь пара планирует оставаться в Казахстане минимум на год: филиал фирмы, где работает Святослав, перенесли в Алматы, и он планирует работать там.
Многие из опрошенных говорили, что в Казахстане, скорее всего, транзитом и после уедут куда-то еще.
По официальным данным, с 22 по 27 сентября в Казахстан въехало более 98 тысяч граждан России.