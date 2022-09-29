Пристанище

Неподалеку, вокруг чемоданов и сумок, стоит Игорь. Он говорит со своим знакомым другом из Костаная. «Тут коллапс из приезжающих русских», — шутит он.

Игорь не воспринимал мобилизацию слишком серьезно. Однако когда в России разошлись слухи о том, что границы будут закрыты, он решился на отъезд. За день он с друзьями продумал варианты и выбрал Казахстан.

До мобилизации жил в Вологде, работал IT-специалистом, как и многие приезжающие россияне. По его словам, это связано с тем, что они могут работать удаленно из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет, электричество и ноутбук.

«Даже пока я на границе стоял в пробке в Челябинской области, я работал», — говорит Игорь.

Сперва он доехал на скоростном поезде до Москвы. После был авиаперелет до Челябинска. В Вологде у него остались дочь и жена.

«Нам в некотором смысле повезло. Мы вышли на гражданина Казахстана, за большую денежку, но это объективная сумма, попросили его помочь в переходе границы. 27 числа он встал в эту очередь со стороны России. Пока мы были в Челябинске, он стоял в очереди. Когда мы подъехали к границе, он уже был близко к ней. Мы ждали перехода не 15 часов, а только 7. В два раза сократили свое ожидание», — рассказывает Игорь.

Теперь он сидит возле своих вещей и ищет жилье. Проблемы возникли и с тем, что здесь не работают российские карточки.

Сейчас Игорь ищет зарубежного работодателя, преимущественно из Европы и США.

«В зависимости от найденного предложения, либо оставаться в Казахстане, легализоваться и привозить сюда семью, либо, если у работодателя есть программа релокации, ехать туда, куда перевозит. Есть еще вариант в Польше — в понедельник будет собеседование», — говорит он.

Игорь бы хотел остаться в Костанае, но он видит, что экономика города не справляется с таким наплывом: «А он будет еще больше. И будет тяжелее», — уверен он.