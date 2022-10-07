«Пока ядерное оружие существует, мы все будем его заложниками»

Книга «Атомная степь» впервые была издана в феврале 2022 года на английском языке в Stanford University Press. Фонд Фридриха Эберта (FES) поддержал издание книги на казахском, и она вышла в издательстве Steppe&World Publishing. Электронная версия книги доступна на сайте фонда.

По словам Тогжан Касеновой, работа над книгой заняла 15 лет. Первая часть рассказывает о ядерных испытаниях на территории Казахстана и их трагических последствиях для здоровья жителей и окружающей среды. Вторая часть фокусируется на том, как Казахстан, после распада СССР унаследовавший четвертый по величине в мире ядерный арсенал, после долгих переговоров отказался от него, став безъядерной страной.

Тогжан Касенова рассказала, что изначально в книге планировала исследовать различные модели того, почему страны отказываются от ядерного оружия или решают иметь его. Но, начав ездить в регион и встречаться с пострадавшими от испытаний, исследовательница поняла, что эту часть истории нельзя опускать.

«Очень много информации до сих пор отсутствует, – констатирует автор. – Что-то отсутствует как пережиток советского времени, как факт того, что Россия не дает материалы. Но и сам Казахстан тоже недостаточно вложил усилий, чтобы полноценно изучить эту тему, изучить здоровье населения, понять, что сейчас происходит, и как можно помочь людям, которые не остались в прошлом, а до сих пор платят цену за советские ядерные испытания».