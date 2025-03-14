Как регионы готовятся к паводкам

«Дружная весна» в СКО

По данным акимата, в Северо-Казахстанской области был подтоплен 2 191 дом в Петропавловске, 1 546 и 75 дач в Кызылжарском районе. На ремонт и восстановление жилья 1 899 семей получили 110,1 млрд тенге, еще 1 394 семьи - жилье на общую сумму 264,4 млрд тенге. 3 080 семьям выплатили компенсацию за понесенный материальный ущерб в сумме около 13,2 млрд тенге.

В акимате не стали уточнять, сколько средств и откуда было выделено на ликвидацию последствий паводка. Общая сумма финансирования и откуда эти деньги были получены - до сих пор неизвестно. И касается это не только СКО, но и всей республики.

При этом в акимате СКО подробно отчитались о том, какую работу провели к предстоящему паводковому периоду 2025 года.

В частности, в Петропавловске занимаются восстановлением восьми защитных дамб за счет средств Корпоративного фонда «Демеу» в сумме 4,8 млрд. тенге, а также из местного бюджета - 627,6 млн. тенге.

«Восстановительные работы завершены по четырем дамбам (в селах Тепличное, Прибрежное, Бесколь и Заречный - В.), по четырем дамбам работы продолжаются», - говорится в ответе на запрос «Власти».

Кроме того, завершена работа по берегоукреплению оврага реки Ишим. В акимате также сообщили о том, что в регионе разработан план по подготовке к паводкам, в который включено 109 мероприятий. Однако сколько всего пунктов выполнено из него, в акимате не уточнили, отметив, что «проводимые работы снизили угрозы подтоплений в 60 населенных пунктах».

К этим паводкам в области собрали 1 211 единиц техники, 249 пункта приема эвакуируемого населения, 101 плавательное средство, 27,8 тыс. тонн инертного материала, 51 тыс. мешкотары и 130,5 тонн ГСМ.