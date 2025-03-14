Как регионы готовятся к паводкам

Во время паводка прошлого года в Казахстане пострадало около 20 тысяч зданий, 8578 из которых признаны не подлежащими восстановлению, а тысячам людей пришлось экстренно эвакуироваться. Воду, пришедшую в большинство регионов «неожиданно», правительство назвало «самым масштабным паводком в истории страны».
О том, что паводки могут вновь повториться в этом году, в правительстве начали говорить заранее, требуя отчетов от региональных властей о готовности к «большой воде».
«Власть» рассказывает о том, как власти регионов готовятся к возможной волне паводков в этом году.
«Дружная весна» в СКО
По данным акимата, в Северо-Казахстанской области был подтоплен 2 191 дом в Петропавловске, 1 546 и 75 дач в Кызылжарском районе. На ремонт и восстановление жилья 1 899 семей получили 110,1 млрд тенге, еще 1 394 семьи - жилье на общую сумму 264,4 млрд тенге. 3 080 семьям выплатили компенсацию за понесенный материальный ущерб в сумме около 13,2 млрд тенге.
В акимате не стали уточнять, сколько средств и откуда было выделено на ликвидацию последствий паводка. Общая сумма финансирования и откуда эти деньги были получены - до сих пор неизвестно. И касается это не только СКО, но и всей республики.
При этом в акимате СКО подробно отчитались о том, какую работу провели к предстоящему паводковому периоду 2025 года.
В частности, в Петропавловске занимаются восстановлением восьми защитных дамб за счет средств Корпоративного фонда «Демеу» в сумме 4,8 млрд. тенге, а также из местного бюджета - 627,6 млн. тенге.
«Восстановительные работы завершены по четырем дамбам (в селах Тепличное, Прибрежное, Бесколь и Заречный - В.), по четырем дамбам работы продолжаются», - говорится в ответе на запрос «Власти».
Кроме того, завершена работа по берегоукреплению оврага реки Ишим. В акимате также сообщили о том, что в регионе разработан план по подготовке к паводкам, в который включено 109 мероприятий. Однако сколько всего пунктов выполнено из него, в акимате не уточнили, отметив, что «проводимые работы снизили угрозы подтоплений в 60 населенных пунктах».
К этим паводкам в области собрали 1 211 единиц техники, 249 пункта приема эвакуируемого населения, 101 плавательное средство, 27,8 тыс. тонн инертного материала, 51 тыс. мешкотары и 130,5 тонн ГСМ.
Помимо этого местные власти ведут мониторинг Сергеевского водохранилища, наполняемость которого уже составляет 100,3%, а также получают информацию из системы моделирования и прогнозирования паводков «Tasqyn».
«По данным РГП «Казгидромет» ожидается наступление «Дружной весны» (весна, наступающая стремительно - В.) с большим количеством осадков. В связи с частым прохождением циклонов по территории области, в марте ожидаются осадки часто смешанного характера», - заключили в акимате СКО.
Уральские сюрпризы
В Западно-Казахстанской области весной 2024 года затопило около 2 тысяч жилых домов и 15 тысяч дач. Из бюджета на ликвидацию паводка выделили 28,3 млрд. тенге. Эти деньги пошли на ремонт дорог, компенсацию ущерба, восстановление плотин, дамб, электрических и газовых сетей, а также социальных объектов. Внебюджетные фонды и спонсоры выделили 84 млрд тенге, за счет них построено 889 домов и закуплено еще 2 162.
Для того, чтобы подготовиться к паводку этого года, акимат провел 87 мероприятий на сумму 1,6 млрд., а также 18 работ на общую сумму 2,9 млрд. за счет средств фонда «Демеу».
Как и в других областях, здесь возводят дамбы, водоотводные каналы, арыки, вывозят снег, планируют проводить взрывные работы.
«На случай эвакуации населения подготовлено 317 пунктов временного размещения на 32 тысяч мест. Для эвакуации животных — 195 мест отгона. С предпринимателями заключены 254 договора о намерениях, из них: для обеспечения питания – 195, для размещения пострадавших и привлечённых сил и средств – 21, для обеспечения одеждой – 38», — добавили в акимате.
По последним данным, представленным «Казгидрометом», уровень воды в малых реках Западного Казахстана ожидается ниже опасных уровней. Наполнение Ириклинского водохранилища на реке Урал, по прогнозам российских специалистов, составляет 72,7%. При поступлении воды на территорию Казахстана, уровень воды в реке составляет около 550-650 сантиметров непосредственно в самом Уральске, при опасной отметке в 850 см.
Вместе с тем, сейчас ведутся работы по установке трех автоматизированных комплексов для раннего определения риска паводков на реках Жайык, Чаган и Деркул.
Как подчеркнули в акимате, с учетом возможных резких изменений погоды, были организованы противопаводковые оперативные штабы, а на всех защитных дамбах дежурит спецтехника.
«В то же время в северных, восточных и центральных частях области на поверхности почвы наблюдается ледяная корка толщиной до 20 миллиметров. В случае резкого повышения температуры и сильных дождей образовавшаяся ледяная корка может привести к возникновению тало-дождевых паводков. Не стоит забывать, что наша главная артерия может принести свои сюрпризы, поэтому надо продолжать предупредительные и защитные противопаводковые мероприятия», — в то же время заключили в акимате области.
«Паводок в пределах климатических норм» в Актюбинской области
Во время паводков прошлого года в Актюбинской области пострадало 4087 домов, из которых аварийными признали 1013. В качестве компенсации построили 500 домов в Уилском, Кобдинском, Иргизском, Айтекебийском, Темирском и Мугалжарском районах, а также выкупили еще 513 домов для пострадавших семей. Дома были построены за счет средств представителей крупного бизнеса, таких как ERG, фонд «Болата Утемуратова» и «BI Group» на общую сумму 15 млрд. тенге.
Во время паводков в области эвакуировали 11 599 человек. Акимат области уверяет, что все жители вернулись в свои дома.
За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей объявили выговоры руководителю управления природных ресурсов и регулирования Актюбинской области, акимам Иргизского и Уилского районов.
Помимо этого, руководитель ТОО «Тулпар ТК» Мыктыбек Исмагамбетов, управляющий Магаджанским водохранилищем был приговорен к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев за «недобросовестное отношение к обязанностям».
Именно на Магаджанском водохранилище в прошлом году случился прорыв плотины, который привел к затоплению нескольких поселков в Актюбинской области. Суд решил, что Исмагамбетов не осуществил своевременный сброс воды из-за «своих коммерческих интересов».
В 2024 году, спустя 10 лет доверительного управления «Тулпар ТК», водохранилище вернулось в государственную собственность.
На устранение ущерба весенних паводков был выделено 30,1 млрд. тенге, из которых 11,1 млрд. получены из резерва правительства. Деньги направили на компенсацию за падеж скота, потери МСБ и населению, а также для восстановления транспортной и социальной инфраструктуры.
После паводков в 2024 году акимат работал над восстановлением и укреплением защитных дамб. Как заверяют в акимате, «на большинстве объектов работы завершены полностью, а на некоторых продолжаются».
«Выполнены капитальные ремонты на ключевых гидротехнических сооружениях в Темирском, Кобдинском, Уилском, Иргизском, Мартукском и Алгинском районах, включая берегоукрепительные работы и реконструкцию отдельных плотин», — заявили в ответ на запрос «Власти».
Также было введено в действие 7 гидропостов на паводкоопасных участках для получения оперативной информации.
Что касается прогноза на этот год, то акимат, ссылаясь на данные «Казгидромета» сообщает, что «активное снеготаяние может привести к формированию весеннего стока, особенно на участках, где наблюдается значительное промерзание почвы и накопление снежного покрова». В связи с этим, уровень воды на некоторых реках может приблизиться к опасным отметкам.
«Особое внимание будет уделено паводкоопасным районам, где проходят крупные реки, такие как Илек, Темир, Уил, Иргиз и Эмба. Специалисты Казгидромета продолжают мониторинг и оперативно передают информацию местным исполнительным органам для своевременного реагирования. В целом, весенний паводок в регионе ожидается в пределах климатических норм», — заявили в акимате.
Дополнительные гидропосты
В Акмолинской области было выкуплено 221 жилье, а также построено жилье для 330 семей, пострадавших от паводка. Кроме того, в Атбасаре завершили строительство многоквартирного жилого дома, куда переселили 70 семей, проживавших в паводкоопасных зонах. О выделенных средствах в акимате не сообщили, лишь подчеркнув, что «расходы по строительству, приобретению квартир для пострадавших и восстановление инфраструктуры производилось в основном в рамках социальной ответственности бизнеса».
Что касается подготовки к паводкам, то были проведены мероприятия в 175 паводкоопасных населенных пунктах. Также созданы дополнительные гидропосты для наблюдения за уровнем воды на реках Есиль, Колутон и Аршалы и открыты сезонные посты в Буландынском, Жаркаинском и Есильском районах.
«В селах Талапкер и Коянды Целиноградского района сделали обводной канал общей протяженностью 8 км. По бассейну реки Кылшакты проведены дноуглубительные работы (г.Кокшетау). Участок реки Жабай в границах города Атбасар очищен от песчаных наносов и растительности. Аналогичные работы проведены в пристоличной зоне», — сообщили в акимате, отметив, что общая протяженность работ составила 15 километров.
Дополнительно завершают работы по ремонту и строительству трех гидротехнических сооружений и очистке дна и укреплению берегов рек Жабай и Колутон.
В этом году подготовились более основательно
По последнему прогнозу, который министерство по чрезвычайным ситуациям получило от «Казгидромета», к регионам с повышенными рисками паводков относятся: Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская и Актюбинская области. К регионам со средними рисками: Алматинская, Жетису, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская.
МЧС определило 1223 населенных пункта, подверженных угрозам паводков, а по системе «Tasqyn» - 172. Также есть угрозы подтоплений талыми водами и возможные прорывы гидротехнических сооружений.
«Эти 172 населенных пункта отнесены к высоким и умеренным рискам, исходя из максимальных значений. То есть не факт, что эти цифры абсолютные и могут иметь свое подтверждение. Это один из вариантов (развития событий - В). Нужно еще учитывать тот факт, что в этот период могут выпадать осадки. И их объем тоже будет влиять на прогнозы и может привести к максимальным значениям», - объясняет председатель комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Серик Джунисбеков.
Кроме того, МЧС еще разработает свою карту рисков, исходя из средних и минимальных значений, представленных «Казгидрометом».
В министерстве сообщили, что в рамках подготовки к паводкам 2025 года реализовано 1 278 мероприятий. В частности, возведено, отремонтировано и укреплено около 590 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 164 км дренажных систем, установлено и заменено 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами, устроено около 658 км каналов и арыков. На участках рек проведено берегоукрепление и дноуглубление 360 километров и очищено 190 км.
«Если резюмировать, исходя из моих ответов, мы в этом году сделали достаточно системную работу, попытались актуализировать данные прошлых лет, взять прогнозы, которые имеются у «Казгидромета» и сделать прогнозы на этот год. Мне кажется, правильно будет сделать выводы вам самим», - подчеркнул председатель комитета.
Джунисбеков добавил, что в этом году к паводку госорганы подготовились более системно и основательно, чем в прошлом году.
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В Атырауской области к нынешнему моменту не ответили на запрос «Власти». Ранее, в пресс-службе местного акимата сообщали, что «текущая ситуация повторяет сценарий прошлого года».
«В связи с этим ведётся реконструкция и восстановление ранее построенных дамб, обеспечено финансирование необходимых работ», — говорил аким области Серик Шапкенов.
В Жылыойском районе, где в прошлом году был затоплен Кульсары, углубляют дно реки Жем и канала Курсай - из 95 км выполнено 80,3 км, а также построено 29 км дамб из запланированных 61 км. Продолжается укрепление дамб в Кызылкогинском, Индерском и Махамбетском районах.
Также углубляется устье реки Жайык, впадающей в Каспийское море, а в Курмангазинском районе очищается река Кигаш.
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