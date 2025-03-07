Время – ключевой фактор: обеспечить лечение пациентам с орфанными заболеваниями своевременно

Кулкаева обратила внимание на то, что есть правила по включению лекарственных препаратов, но нет критериев для исключения их из амбулаторного лекарственного обеспечения. По ее мнению, необходимо проводить ревизию для того, чтобы исключить неэффективные препараты и вводить уже в этот перечень наиболее действенные препараты, даже если их стоимость будет немного выше.

Она затронула и тему лечения орфанных (редких) заболеваний. Так в Казахстане зарегистрировано 66 редких заболеваний, в мире их известно более 7 тысяч, а в перечне орфанных лекарств в нашей стране – 152 международных непатентованных наименований.

По итогам 2024 года, Казахстан выделил 250 млрд тенге на амбулаторное лекарственное обеспечение, при этом в 2018 году это было всего лишь 82 млрд.

«Национальный научный центр развития здравоохранения» проанализировал, как работает система амбулаторного лекарственного обеспечения, какие препараты покупаются в первую очередь, какие во вторую очередь, как покупаются резервные препараты, препараты первого ряда.

Пациенты нередко сразу переходят на препараты второго, резервного ряда, или же они назначаются без каких-либо показаний. В этом отношении Казахстан с прошлого года начал работать по внедрению опыта Норвегии: «Теперь в перечне будет четыре наименования. Будет один перечень, если пациент нуждается в препарате в течение трех месяцев, это препараты первого ряда. А второй перечень будет в том случае, если препараты первого ряда не работают, третий перечень – орфанные заболевания, и четвертый перечень – это инфекционные заболевания», – пояснила Кулкаева.

Как сделать инновационную терапию доступнее

В Казахстане более 80 000 человек живут с редкими заболеваниями, и почти 20 000 из них – это дети. В нашей стране критерий орфанности соответствует европейскому – менее 50 случаев на 100 000 населения. Для того, чтобы поставить точный диагноз, страдающему от редкого заболевания порой требуются годы.

Мария Шипулева, генеральный директор «АстраЗенека» в Казахстане отмечает, что доступность орфанных препаратов в Казахстане в последние годы улучшилась с появлением фонда «Қазақстан Халқына» и региональным финансированием препаратов для орфанных пациентов. Однако, она отмечает, что обеспечение лекарственными препаратами не идеальное: «Есть неопределенность, потому что финансирование по орфанным заболеваниям не успевает за диагностикой и идентификацией пациентов. К сожалению, что касается пациентов с орфанными заболеваниями, до сих пор есть недостаток финансирования, но, как мы слышали на форуме, государственные органы будут делать фокус на изменении именно перечня возмещения, потому что третья часть лекарственного обеспечения будет фокусироваться на орфанных пациентах, и мы надеемся, что ситуация будет со временем улучшаться».