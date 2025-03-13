Древние наскальные рисунки, экология и туризм: почему активисты против строительства ГЭС на реке Коксу

На реке Коксу в Жетысуской области намечается масштабное строительство гидроэлектростанций. Археологи выступают против, так как под угрозой может оказаться уникальное и до конца не изученное ущелье Ешкиольмес – самое крупное скопление петроглифов в Казахстане, внесенное в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Против также выступают экологи, представители туристической отрасли и федерация рафтинга.
«Власть» рассказывает, что известно о компаниях, которые собираются их строить, почему общественники выступают против, и как на их возражения отвечают государственные органы.
Андрей Тансари, общественник из Талдыкоргана – один из тех, кто регулярно выезжает с семьей на реку Коксу отдохнуть и порыбачить. В одну из таких поездок он заметил, что к реке начали привозить контейнеры для строителей. Он сделал публикацию об этом в соцсетях. Вскоре он снова приехал на реку отдохнуть и увидел, что туда уже завезли технику. Общественник вновь написал об этом в соцсетях. Обе публикации не вызвали большой реакции.
«Но [тогда] мы не поняли масштаб всего этого, – говорит он. – Только после того, как начали делать запросы, мы узнали, что порядка 10 ГЭС будет стоять на реке Коксу».
Между тем на земле лесного фонда развернулось активное строительство, но только после нескольких публикаций в соцсетях на объекте наконец появился паспорт.
Ольга Гумирова, исполнительный директор фонда «Охотники за петроглифами», рассказала, что 10 ГЭС планируется построить на участке реки длиной около 60 километров, их строительство будет вестись по программе развития зеленой энергетики.
«Они разбросаны по трем районам, и, как мы выяснили, руководство этих районов даже не в курсе, что рядом будут строиться другие ГЭС. Часть ГЭС будут иметь подпорные плотины», – рассказала Гумирова на пресс-конференции в феврале. При этом общественники не могут получить полного комплекта документов ни по одной из планируемых гидроэлектростанций.
Список ГЭС на реке Коксу есть в плане развития гидроэнергетической отрасли до 2030 года, но с тех пор, как он был утвержден, в него вносили изменения. Сейчас, по данным Минэнерго, в плане семь гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 151 МВт.
Кроме того, некоторые планируемые ГЭС не входят в план министерства, но данные о них «Власти» предоставило управление энергетики области.
Кто стоит за строительством?
Рудничные ГЭС-1 и ГЭС-2, подготовку к строительству которых обнаружил Андрей Тансари, строит ТОО «Энергобилдсервис». Издание «Орда» сообщало, что конечные бенефициары этой компании – совладелец «Элитстрой групп» Кайрат Оразбеков, бизнесмен Ален Байгазин и холдинг KAZ Minerals, принадлежащий миллиардеру Владимиру Киму и партнерам.
Стоимость проекта – более 44 млрд тенге, львиную долю средств ТОО «Энергобилдсервис» взяло в кредит в прошлом году у Банка развития Казахстана, его участие составит до 37,5 млрд. Одну из компаний, через которые KAZ Minerals владеет долей в ТОО «Энергобилдсервис» – Частную Компанию Powerbridge Limited c 2023 года возглавляет Руслан Искаков, до 2022 года – председатель Банка развития Казахстана, до этого долгое время работавший в его дочерней структуре.
Брат Кайрата Оразбекова, Ануарбек Оразбеков – один из конечных владельцев другой компании, планирующей строительство ГЭС на Коксу – ТОО «Көксу Қуат».
ТОО «Koksu Hydro», планирующее строить Кызылбулакскую ГЭС на 53 МВт на реке Коксу, принадлежит Бауыржану Оспанову, занимавшему в 2024 году 66 место среди 75 самых богатых бизнесменов Казахстана по версии Forbes.
ТОО «Ескельдинская ГЭС» и ТОО «Верхне-Талаптинская ГЭС» принадлежат одной группе бизнесменов из разных сфер, среди них – Айбек Умбеталин, предприниматель и директор майнингового центра BTC KZ, базирующегося в Экибастузе. Эти же бизнесмены владеют компанией Cascade NRG, также планирующей строить одну из ГЭС на реке Коксу.
По данным управления энергетики, еще одну ГЭС на границе Коксуйского и Ескельдинского районов планирует строить ТОО «Коксуйские ГЭС». Компания принадлежит бизнесменам, владеющим холдингом «АСПМК-519». Этому же холдингу принадлежит другая компания, которая уже вызывала беспокойство общественников из-за разрушения петроглифов в области Жетысу – ТОО «Темирбетон». В 2023 году при добыче диорита компания провела серию взрывов на сопке Темир, разрушив гору, где были обнаружены древние наскальные рисунки. В сентябре прошлого года работы остановили, а местные власти пообещали взять все ущелье Кызылтас под охрану.
На реке Коксу тоже есть петроглифы, а также – древние могильники, за сохранность которых беспокоятся общественники.
«Рисунки, которые еще толком не зафиксированы, будут уничтожены лишайником»
По словам Ольги Гумировой, общественники приехали на место, где планируют строить Рудничную ГЭС-1 и выяснили, что разрешение на строительство было выдано компании без археологической экспертизы.
«Представитель института археологии Кайрат Жамбулатов прямо на месте зафиксировал, что во время подготовки строительной площадки был снесен довольно крупный могильник сакских и тюркских курганов», – сказала Гумирова. По ее словам, компанию ждет штраф, а тендер на археологическую экспертизу она объявила уже после повреждения могильников.
По данным общественников, в марте должно начаться строительство Талаптинской ГЭС вблизи скопления петроглифов Ешкиольмес – крупнейшего в Казахстане и еще до конца не изученного. По словам Гумировой, в скором времени должно начаться строительство ГЭС в районе села Мамбет – вероятно, что плотина будет располагаться совсем рядом с наскальными рисунками.
«Наличие воды начнет влиять на скалы, – говорит Гумирова. – Рисунки, которые еще толком не зафиксированы и не отсняты, просто будут уничтожены лишайником».
По словам Александра Горячева, ведущего научного сотрудника института археологии имени Маргулана, по всей долине реки Коксу проходило огромное количество торговых, караванных и миграционных маршрутов, и памятники долины берут свое начало с глубокой древности.
Петроглифы хребта Ешкиольмес были обнаружены сравнительно недавно – в начале 1970-х годов, произошло это случайно во время геологоразведки. Первая же экспедиция археологов показала, что это уникальный комплекс с огромным количеством наскальных рисунков.
Горячев говорит, что по предварительным оценкам в этой местности насчитывается около 25 тысяч древних наскальных рисунков. Здесь также обнаружено свыше 200 курганов раннего железного века, могильники эпохи бронзы, а на горном перевале зафиксировано несколько кладбищ представителей казахских родов и племен.
Специалист отмечает, что перед строительством Капчагайской ГЭС специальная археологическая комиссия несколько лет изучала древние курганы, поселения и могильники на месте будущего затопления.
«Попытка исследовать этот участок приведет к таким расходам, что экономически ГЭС будет вряд ли целесообразной, там настолько много археологических объектов, что их исследование займет и определенное время, и ресурсы», – полагает специалист.
Он отмечает, что сам хребет Ешкиольмес совместно с такими петроглифическими комплексами, как Баянжурек, Кулжабасы и Арпа-Узень внесен в номинацию памятников всемирного культурного значения ЮНЕСКО.
«Памятник в случае уничтожения окружающего природного ландшафта не только сам потеряет право быть номинированным в ЮНЕСКО, вместе с ним потеряют право еще несколько уникальных объектов, так как все они связаны, и их аутентичность крайне важна для того, чтобы международные институты признали его, а памятник действительно достойный», – также предупреждает Горячев.
В министерстве культуры на запрос «Власти» ответили, что несмотря на номинацию в ЮНЕСКО, вопрос охраны петроглифов Ешкиольмес входит в компетенцию местных органов. В ведомстве также отметили, что отзыв номинации в ЮНЕСКО не предусмотрен, но Казахстан, как страна-участница, может пересмотреть и обновить список объектов, которые желает номинировать.
«Это ущелье максимально подходит для международных соревнований»
Помимо археологов, против строительства ГЭС на реке Коксу выступают спортсмены и работники сферы туризма. По словам Константина Гук-Сеновича, президента Федерации рафтинга, на реке Коксу в 2023 году проходил чемпионат Азии по этому виду спорта – впервые в Центральной Азии.
«Мы провели его именно на этом месте, где собираются строить Рудничные ГЭС-1 и ГЭС-2. Это ущелье уникально, максимально подходит для проведения международных соревнований», – рассказал он. Международные федерации рафтинга также внесли этот участок в свой реестр возможных мест проведения международных соревнований.
«Международная федерация рафтинга обеспокоена этим участком реки и уже пишет официальные письма в наше министерство спорта, чтобы была возможность рассмотреть альтернативное место строительства», – также рассказал президент федерации.
По словам Гук-Сеновича, на этом же участке тренируется олимпийская сборная Казахстана по гребному слалому.
В ответ на запрос «Власти» министерство туризма и спорта сообщило, что рафтинг в Казахстане не признан как вид спорта, а федерация не аккредитована официально.
Гук-Сенович говорит, что с момента основания в 2005 году федерация работает на свои собственные средства и не получает никакого государственного финансирования.
«Мы хотим, конечно, чтобы нас внесли в реестр субсидируемых видов спорта, но пока что, к сожалению, этого не происходит, – говорил он на пресс-конференции в феврале. – Наш спорт и так не на пике популярности, а его забивают ногами».
Министерство туризма и спорта никак не ответило на вопросы «Власти» о том, как скажется строительство десяти ГЭС на реке Коксу на туризме в регионе.
Салтанат Утешбаева, руководитель туристского клуба «Тритон», говорит, что по реке Коксу каждый год сплавляются не только спортсмены, но и просто любители экстремального спорта. При строительстве множества электростанций река может потерять свою туристическую привлекательность, опасается она.
«У меня есть пятидневный маршрут, называется «Мелодия реки Коксу» протяженностью 95 километров, по всей длине маршрута есть большое количество порогов. Если ГЭС построят, там обязательно какие-то места перекроют, где-то пустят реку по бетонным каналам, где-то будут затоплять, хранить воду», – говорит Утешбаева.
Она также опасается возможного влияния гидроэлектростанций на сельское хозяйство в регионе.
«В Кербулакском районе очень много пасечников, а самые чувствительные к изменению экологии – бабочки и пчелы. Вдоль всей реки многие предприниматели сажают такие культуры, как сахарная свекла, соя, картофель. При строительстве даже одной-двух ГЭС будет нанесен значительный урон биоразнообразию реки Коксу», – беспокоится она.
В акимате Коксуского района «Власти» сообщили, что в районе более 1400 хозяйств, выращивающих сельскохозяйственные культуры, из них практически все для полива используют воду из реки Коксу.
В районе уже ведется строительство двух ГЭС. «Негативных последствий строительство гидроэлектростанций на сельское хозяйство не предвещает», – уверены в акимате.
«Нет экологических критериев, по которым предлагаются участки под объекты возобновляемой энергетики»
По данным департамента экологии, пока заявления о намечаемой деятельности поступили от двух компаний – ТОО «Энергобилдсервис», которое строит Рудничные ГЭС-1 и ГЭС-2 – по ним госэкспертиза дала положительную оценку еще в 2017 году, а также от ТОО «Ескельдинская ГЭС», которое строит четыре гидроэлектростанции. При этом по одной из них, по данным департамента, не требуется оценка воздействия на окружающую среду, а по еще одной – Талаптинской ГЭС – департамент выдал заключение о том, что такую оценку необходимо провести.
В замечаниях по этой ГЭС указано, что проект необходимо согласовать с департаментом комитета промышленной безопасности МЧС и с ДЧС региона. Кроме того, департамент экологии указывал, что нужно также предоставить карту-схему с границами участка ГЭС и границами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и особо-охраняемых природных территорий.
Документы по строительству других запланированных гидроэлектростанций пока не поступали в департамент экологии области.
Директор общественного фонда «Реки без границ» Александр Колотов говорит, что организация проанализировала отчеты победителей аукционов по возобновляемой энергетике.
«У них в правилах нигде нет никаких экологических критериев, по которым предлагаются участки под объекты возобновляемой энергетики», – говорит эксперт. Он убежден, что нужна предварительная экономическая оценка участков, которые разыгрываются на аукционах под объекты возобновляемой энергетики.
«Совокупное воздействие от всех построенных объектов будет куда больше, чем от каждого объекта по отдельности. Про это тоже нет речи, никто не берет это в расчет», – также отмечает Колотов.
Он также рассказывает, что фонд «Реки без границ» два с половиной года составлял специальную карту, где собраны данные о существующих и планируемых плотинах на реках в Центральной Азии, там также собраны данные об их воздействии на экосистемы. Анализ этих данных показал, что в регионе осталось очень мало ценных участков биоразнообразия.
По данным управления энергетики области Жетысу, в прошлом году только 38% потребленной электроэнергии приходилось на собственное производство области, остальной объем был закуплен из других источников. Согласно плану Минэнерго, всего в области предусмотрено строительство 24 гидроэлектростанций различной мощности на 9 реках.
В фонде «Реки без границ» уже обращали внимание на то, что себестоимость электроэнергии от ГЭС выше, чем от других возобновляемых источников энергии. По данным Международного агентства по ВИЭ, стоимость строительства и производства электроэнергии у большинства видов ВИЭ продолжает падать, тогда как у ГЭС наблюдается прямо противоположная тенденция: с 2010 года стоимость строительства ГЭС за киловатт установленной мощности выросла более, чем вдвое.
«И очень ясно видно, что никто из частных инвесторов сам рисковать не хочет, все строится только под государственную помощь, под госсубсидии», – говорит Александр Колотов.
Эксперт также подчеркивает, что Казахстан подписал Орхусскую конвенцию, и она гарантирует, что должны быть учтены мнения всех заинтересованных сторон.
«Насколько мы видим по сообщениям СМИ, [в случае с Коксу] этого просто не было. Есть справки, что были какие-то общественные обсуждения, но когда приехала тяжелая техника, выяснилось, что никто на этих слушаниях, которые были на бумаге, фактически не был», – также добавил он.
Общественник Андрей Тансари говорит, что по Рудничным ГЭС первые общественные слушания якобы были в 2017 году, но у застройщика нет их протокола. По его словам, представитель ТОО «Энергобилдсервис» показал общественникам список присутствовавших на тех слушаниях, но некоторые жители утверждают, что не подписывали документ.
Еще одни слушания, по его словам, проводились онлайн на экопортале осенью – уже после того, как началась подготовка к строительству. При этом объявление о них было опубликовано в газетах, на которые не подписаны жители Рудничного и Коксу.
После, по словам общественника, власти провели презентацию Рудничных ГЭС, на которой рассказывали об их преимуществах, и хотели представить эту презентацию как слушания.
По словам Тансари, акимат составил соглашение с компанией, которая строит ГЭС, в нем перечислены разные требования, которые компания должна будет выполнить.
«Как я понял, акимат от себя составил этот список, как они видят развития двух поселков: Рудничного и Коксу. Они много чего написали, чтобы задобрить жителей, но [застройщики] в свою очередь отрицают, что они это все будут исполнять. То есть жителей задобрили тем, что вообще не будет сделано, – говорит общественник. – Жителей тоже понять можно: им обещали работу, спортзал, Дом культуры, инфраструктуру, детскую площадку. Кто не захочет это все? Но дело в том, что не собираются все это исполнять».
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