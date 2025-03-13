Древние наскальные рисунки, экология и туризм: почему активисты против строительства ГЭС на реке Коксу

Андрей Тансари, общественник из Талдыкоргана – один из тех, кто регулярно выезжает с семьей на реку Коксу отдохнуть и порыбачить. В одну из таких поездок он заметил, что к реке начали привозить контейнеры для строителей. Он сделал публикацию об этом в соцсетях. Вскоре он снова приехал на реку отдохнуть и увидел, что туда уже завезли технику. Общественник вновь написал об этом в соцсетях. Обе публикации не вызвали большой реакции.

«Но [тогда] мы не поняли масштаб всего этого, – говорит он. – Только после того, как начали делать запросы, мы узнали, что порядка 10 ГЭС будет стоять на реке Коксу».

Между тем на земле лесного фонда развернулось активное строительство, но только после нескольких публикаций в соцсетях на объекте наконец появился паспорт.

Ольга Гумирова, исполнительный директор фонда «Охотники за петроглифами», рассказала, что 10 ГЭС планируется построить на участке реки длиной около 60 километров, их строительство будет вестись по программе развития зеленой энергетики.

«Они разбросаны по трем районам, и, как мы выяснили, руководство этих районов даже не в курсе, что рядом будут строиться другие ГЭС. Часть ГЭС будут иметь подпорные плотины», – рассказала Гумирова на пресс-конференции в феврале. При этом общественники не могут получить полного комплекта документов ни по одной из планируемых гидроэлектростанций.

Список ГЭС на реке Коксу есть в плане развития гидроэнергетической отрасли до 2030 года, но с тех пор, как он был утвержден, в него вносили изменения. Сейчас, по данным Минэнерго, в плане семь гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 151 МВт.

Кроме того, некоторые планируемые ГЭС не входят в план министерства, но данные о них «Власти» предоставило управление энергетики области.