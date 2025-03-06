«Экономика волнует людей больше, чем ЛГБТ»

В феврале депутаты Народной партии Казахстана заговорили о необходимости принять закон об иноагентах, запретить операции по смене пола, продолжается и обсуждение запрета на пропаганду ЛГБТ, которой в реальности не существует. Есть ли в обществе подобный запрос или это у отдельно взятых депутатов в голове что-то происходит?

Наше общество в целом консервативное, но как исследователь я всегда пытаюсь опираться на существующие данные. Последние данные по тому, как в Казахстане относятся к ЛГБТИК+, у нас за 2018 год. Тогда 73% респондентов высказались против того, чтобы их соседями были ЛГБТ.

Сейчас ситуация может кардинально измениться, ведь прошло уже 7 лет. Конечно, такие установки меняются медленно, но тем не менее какой-то сдвиг произошел.

Как обычно замеряется уровень ксенофобии к каким-то группам? Задается вопрос: кого бы вы не хотели видеть в качестве своих соседей. Это инструмент для замера уровня ксенофобии в обществе. У нас он довольно высокий, но, с другой стороны, это не означает, что это проявляется каждый день на бытовом уровне. Казахстанцы не все время думают: «Ой, как я ненавижу этих ЛГБТ или как я ненавижу мигрантов!»

Когда их прямо спрашивают: кого ты не хочешь видеть, тогда они говорят: «Да, я не очень хотел бы, чтобы они рядом были».

Люди в основном переживают за свое экономическое положение, потому что оно у нас из года в год ухудшается по всем показателям. И это люди сразу чувствуют на своей шкуре. Им начинает не хватать средств на базовые продукты, которые они покупали каждый день.

Это людей волнует больше, чем ЛГБТ. Людям все равно, пока их прямо не спросят.