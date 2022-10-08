«За стеной». Хоспис. Смерть как табу

Первое.

Причин множество, но в основе лежит общий для всех людей страх смерти и отношение к ней. В более традиционном обществе смерть - неотъемлемая части жизни, традиций, культуры, религии. Ее, если можно так выразиться, уважали, а сам факт умирания считался приемлем. Сейчас все иначе.

Подсознательно общество живет надеждой, что мы можем победить смерть. Об этом говорят врачи, ученые, есть какие-то исследования. Мы больше не те люди, которые в рамках своих традиций умели справляться с темой умирания. Наоборот, человек должен быть успешным! Болеть, стать беспомощным – почти что стыдно. Идет отрицание самого факта смерти – это присуще современному обществу.

Второе.

Порой знания о паллиативной помощи непросто продвигать даже в медицинской среде, говорить об этом с коллегами. Врач спасает жизни. Он должен отрицать смерть, бороться, во что бы то ни стало реанимировать. Но медицинские процедуры и манипуляции тоже могут быть избыточными. В какой-то момент лучше остановиться. Это станет благом для пациента и не продлит его ненужные страдания.

Большинству врачей сложно смириться с этой мыслью, ее осознание требует широты мировоззрения. Это тоже тесно связано со страхом умирания. Поэтому так сложно продвигать философию паллиативной помощи, один из основных принципов которой: мы не приближаем смерть и не оттягиваем ее искусственно.

К чему это приводит?

1. Нежелание говорить об умирании и смерти от тяжёлых заболеваний сдерживает развитие паллиативной помощи. Не хочу умалять значение произошедших в этой сфере перемен, но ощущение того, что этой темы избегают на всех уровнях общества, не покидает.

2. Чаще всего родственники и врачи не говорят умирающему правду. Боятся навредить, мол: надежда помогает бороться. Человек уходит в иной мир со страхом, не принимая факт умирания. На самом деле почти всегда больной понимает, что он стоит на пороге, видит, что близкие ему врут – возникает та самая стена недоверия. Важно пробивать ее, разговаривать с пациентами, с их родственниками, с медиками. Объяснять, что, солгав, мы отнимаем у умирающего право распорядиться временем, которое у него осталось. Простить кого-то, поблагодарить, исполнить мечту, дать распоряжения – да все, что угодно. Последние часы могли бы быть наполнены искренним общением с близкими, осмыслением прожитой жизни. Но возможно это станет, когда не будет табу на разговоры о смерти.

Что делать, чтобы изменить ситуацию?

1. Развивать паллиативную помощь, не забывая, что это не просто набор медицинских услуг и манипуляций. Должен быть целостный подход - медицинская, психологическая, социологическая, духовная составляющая. Паллиатив – это философия. Она возвращает в медицину человечность, которую мы утратили, когда сфера здравоохранения превратилась в бизнес.

2. Делать упор на качество, а не на количество. Минздрав разговаривает языком цифр. И пример с обеспеченностью Казахстана койками для паллиативной помощи очень показателен. По факту она даже выше, чем положено по стандартам. Но количество совершенно не говорит о качестве. Практически все, за редким исключением, хосписы в нашей стране располагаются в бросовых зданиях, которые оказались не нужны никакому другому медицинскому или социальному учреждению. Хоспис же должен быть местом, где человек достойно заканчивает свою жизнь, - красивым, уютным, максимально комфортным. Такие есть в странах СНГ, но ни одного в Казахстане – и это позор!

3. Паллиативная помощь должна быть доступна и на дому: 85 процентов людей хотят умирать в родных стенах. Если бы в Казахстане была развита выездная служба паллиатива, государству это обошлось бы дешевле, чем содержание коечных мест.

4. Обучать будущих медиков, но опять же делать упор на качество. С 2021 года в Казахстане ввели обязательные часы по паллиативной помощи в медицинских вузах и колледжах. Но о паллиативной помощи рассказывают люди, которые никогда не работали в хосписах. Это неправильно. Надо перенимать опыт у практиков, чтобы обучение не превращалось в формальность.