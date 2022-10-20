Как Казахстану справиться с новой волной миграции из России

Волна миграции из России в Казахстан, начавшаяся месяц назад после объявленной мобилизации, воспринималась острее, чем первая, происходившая в феврале-марте, после начала российского вторжения в Украину. Причиной стали как экономические последствия - выросшие цены на аренду и изменения на рынке труда, так и продолжающееся переосмысление национальной идентичности казахстанцев.
Власть поговорила с экспертами о том, что ждет Казахстан в связи с наплывом россиян и что необходимо предпринять властям страны.
Эрика Марат, аналитик и профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне
Все зависит от локальных условий в конкретных городах, регионах Казахстана. В местах, где достаточно жилья, условий, общепита, доступа к медицине, к транспорту, там, я думаю, не будет особых проблем и приезжие россияне будут дружно жить вместе с местным населением. Не думаю, что в таких местах будет виден рост межэтнического напряжения. В городах или поселениях, где будет образовываться конкуренция за жилье, за питание, за транспорт, там это может служит нарастанию межэтнической нестабильности.
Ресурсы в конкретных местах – очень важный фактор в отношениях между приезжими и местным населением, это в краткосрочной перспективе. Более долгосрочная перспектива будет зависит от того, насколько приезжие россияне будут иметь возможность оплачивать за свое проживание в Казахстане и смогут ли они трудоустроиться, потому что мы знаем, что последняя волна россиян – это не были самые обеспеченные слои населения и у многих могут заканчиваться сбережения или складываться экономически сложная ситуация. Я очень надеюсь, что не будет сложности на рынке труда и роста преступности.
Власти Казахстана должны внимательно следить за тем, как и где распределяются ресурсы, регулировать аренду жилья, другие бытовые услуги, которые могут повыситься в цене из-за наплыва мигрантов.
Очень сложно предсказать, что может произойти поскольку эта миграция в Казахстан – она неоднозначная. Это не бедные слои населения с Центральной Азии, которые едут в Россию и готовы работать на самых сложных работах, а это население, которое, возможно, не готово работать за условия, которые предлагаются на казахском рынке труда. Правительству нужно будет конкретно отслеживать социально-экономическую ситуацию среди мигрантов и, возможно, расширить соцпакет для менее обеспеченных мигрантов, более незащищенных мигрантов. Но при этом вести такую политику, чтобы местное население не чувствовало себя обделенным, ущемленным.
По политическим и межэтническим отношениям необходимо развивать условия для того, чтобы мигранты могли интегрироваться в жизнь Казахстана таким образом, как этого предпочитает казахстанское общество. То есть выслушивать то, что среди населения кажется нормой, как Казахстан должен принимать россиян – это более расширенная публичная дискуссия об истории Казахстана, по изучению казахского языка и т.д.
Конечно очень многое будет зависит от того, на какой срок приехали мигранты, я сомневаюсь, что большое количество мигрантов останется на более чем полгода или год в Казахстане, каким бы образом не развивалась ситуация в России. Потому что в самой России будут складываться новые методы по уходу от мобилизации. Но какое-то количество все равно останется в Казахстане и тоже будет интересно наблюдать, каким образом новые приезжие будут адаптироваться в Казахстане.
Это совершенно нормальная ситуация, динамика в развития мобильности различных социальных групп, различных стран.
Касымхан Каппаров, экономист, основатель онлайн площадки Ekonomist.kz
Я бы отметил, что это не какое-то разовое явление. Сейчас уже видно, что это такой тренд, который будет продолжаться. Это пока первая волна мобилизации в России, за которой мы видим такой поток. Конечно те, кто прибыл сюда, будут устраиваться, перевозить сюда свои семьи, а часть будут дальше уезжать в другие страны.
Но в целом уже необходимо вырабатывать какие-то системные меры со стороны государства, связанные с притоком граждан России и в том числе с упором на приток профессиональных кадров. Мы хотим, чтобы квалифицированная рабочая сила тоже оставалась здесь, встраивалась в нашу экономику.
Есть несколько видов экономического влияния этой ситуации. Во-первых, это рост цен на жилье, он же накладывается на свои внутренние проблемы с инфляцией, которая в этом году бьет рекорды. Недавно вышла информация Нацбанка, что инфляция превысила 17% – такую инфляцию мы не видели уже последние 10 лет, как минимум.
Важным аспектом является курс тенге к рублю, потому что часть людей, которые переезжают из России в Казахстан, будут продолжать получать доход в российских рублях. Они открывают здесь банковские карты и поступление в российских рублях будет конвертироваться в наших банках в тенге, соответственно, будет накапливаться на балансах банков, поэтому нужно вырабатывать какую-то системную меру о том, как это валюта будет в дальнейшем использоваться, учитывая, что официальная торговля с Россией сейчас запрещена санкциями. Это вопрос больше к Нацбанку и агентству по регулированию финансовых рынков.
Второй вопрос – это проблема выдачи ИИН-ов, то есть, присвоение статуса налогоплательщика в Казахстане. Возможно, стоить рассмотреть вариант, когда ИИН выдается только гражданам, а для неграждан выдается другой какой-то идентификационный номер. Есть пример Соединенных Штатов Америки, где есть два таких номера: SSN (Номер социального страхования) – для тех, кто постоянно проживает в стране и второй - ITIN (Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика) – это когда любой иностранец может приехать и получить его. Это делается для того, чтобы разграничить именно налоговую базу – у вас есть постоянная налоговая база в стране и есть временная.
По трудоустройству на уровне правительства стоит разработать какой-то подход к тому, чтобы была ускоренная рабочая виза по приоритетным специальностям именно в тех отраслях, где сейчас в Казахстане не хватает профессиональных кадров. Это могут быть врачи какой-то узкой специальности, преподаватели, IT специалисты. В зависимости от приоритетов правительства, чтобы данная категория без получения ВНЖ могла в ускоренном порядке здесь трудоустроиться и начать работать, создавая добавленную стоимость, платить налоги. В таком случае из общей массы мы будем видеть, сколько людей встраиваются в экономику. Все эти меры направлены на то, чтобы как-то регулировать этот поток и использовать его с максимальной пользой для экономики.
Камила Смагулова, политолог, исследовательница PaperLab
Лично я бы больше внимания уделила социокультурному аспекту. Важно отметить, что общество в современном Казахстане проходит через период постколонизации и деколонизации. Особенно в 2022 году, после январских событий и на фоне войны в Украине, когда вопрос национальной идентичности получил новый импульс. В какой степени миграция российских граждан будет влиять на переоценку национальной идентичности? Долгое время и в гражданском обществе, и среди экспертов много обсуждалось то, являемся ли мы казахстанцами или казахами, и что нам нужно сделать, чтобы стать гражданской нацией.
Гражданская (политическая ) нация – это консолидированное общество, невзирая на то, какое количество этнических групп в ней присутствует. На мой взгляд, первой среди этнических меньшинств, переосмысливающих свою идентичность и принадлежность, являются этнические русские, родившиеся и проживающие в Казахстане. Эти люди, вероятно, оказались в трудной ситуации с учетом того, что перед ними стоял вопрос «чем мы, как казахстанские/казахские русские отличаем себя от российских русских?» Кроме того, здесь поднимается и языковая проблема. Эта ситуация, по-видимому, будет катализатором использования и востребованности казахского языка, а также ускоренного его изучения гражданами. В целом, сейчас большой спрос на то, чтобы общество наконец сформировалось как политическая нация. Возможно, правительству важно именно сейчас обратить внимание на идеологические вопросы.
Возвращаясь к вопросу миграции из России, ключевой вопрос заключается в том, кто такие бежавшие от войны и каков их социальный профиль? Мы знаем их количество, но, к сожалению, у нас нет экспертизы по их бэкграунду, целям их визита, информации о том, какие у них финансовые возможности, сколько месяцев позволят их средства оставаться им в Казахстане, или каковы их планы на будущее, об их политических и социальных взглядах. Было бы очень полезно, если бы государственные институты могли проводить и публиковать исследования по этой теме. Потому что это очень чувствительный вопрос, он напрямую затрагивает национальные интересы граждан.
Коллективная травма колониального периода объясняет острые дискуссии и острую реакцию граждан. Это нормальный и ожидаемый процесс. Правительству важно понимать, что общество смотрит на эти вопросы сквозь призму исторической памяти.
Данный миграционный процесс выявил некоторые застарелые проблемы казахстанского общества. Краткосрочной экономической проблемой является жилье. Через какое-то время граждане будут нуждаться в работе. Насколько конкурентен рынок труда? Самое главное, что это может быть проблемой для граждан, которые в основном говорят только на казахском языке.