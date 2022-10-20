Как Казахстану справиться с новой волной миграции из России

Есть несколько видов экономического влияния этой ситуации. Во-первых, это рост цен на жилье, он же накладывается на свои внутренние проблемы с инфляцией, которая в этом году бьет рекорды. Недавно вышла информация Нацбанка, что инфляция превысила 17% – такую инфляцию мы не видели уже последние 10 лет, как минимум.

Важным аспектом является курс тенге к рублю, потому что часть людей, которые переезжают из России в Казахстан, будут продолжать получать доход в российских рублях. Они открывают здесь банковские карты и поступление в российских рублях будет конвертироваться в наших банках в тенге, соответственно, будет накапливаться на балансах банков, поэтому нужно вырабатывать какую-то системную меру о том, как это валюта будет в дальнейшем использоваться, учитывая, что официальная торговля с Россией сейчас запрещена санкциями. Это вопрос больше к Нацбанку и агентству по регулированию финансовых рынков.

Второй вопрос – это проблема выдачи ИИН-ов, то есть, присвоение статуса налогоплательщика в Казахстане. Возможно, стоить рассмотреть вариант, когда ИИН выдается только гражданам, а для неграждан выдается другой какой-то идентификационный номер. Есть пример Соединенных Штатов Америки, где есть два таких номера: SSN (Номер социального страхования) – для тех, кто постоянно проживает в стране и второй - ITIN (Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика) – это когда любой иностранец может приехать и получить его. Это делается для того, чтобы разграничить именно налоговую базу – у вас есть постоянная налоговая база в стране и есть временная.

По трудоустройству на уровне правительства стоит разработать какой-то подход к тому, чтобы была ускоренная рабочая виза по приоритетным специальностям именно в тех отраслях, где сейчас в Казахстане не хватает профессиональных кадров. Это могут быть врачи какой-то узкой специальности, преподаватели, IT специалисты. В зависимости от приоритетов правительства, чтобы данная категория без получения ВНЖ могла в ускоренном порядке здесь трудоустроиться и начать работать, создавая добавленную стоимость, платить налоги. В таком случае из общей массы мы будем видеть, сколько людей встраиваются в экономику. Все эти меры направлены на то, чтобы как-то регулировать этот поток и использовать его с максимальной пользой для экономики.

Камила Смагулова, политолог, исследовательница PaperLab

Лично я бы больше внимания уделила социокультурному аспекту. Важно отметить, что общество в современном Казахстане проходит через период постколонизации и деколонизации. Особенно в 2022 году, после январских событий и на фоне войны в Украине, когда вопрос национальной идентичности получил новый импульс. В какой степени миграция российских граждан будет влиять на переоценку национальной идентичности? Долгое время и в гражданском обществе, и среди экспертов много обсуждалось то, являемся ли мы казахстанцами или казахами, и что нам нужно сделать, чтобы стать гражданской нацией.

Гражданская (политическая ) нация – это консолидированное общество, невзирая на то, какое количество этнических групп в ней присутствует. На мой взгляд, первой среди этнических меньшинств, переосмысливающих свою идентичность и принадлежность, являются этнические русские, родившиеся и проживающие в Казахстане. Эти люди, вероятно, оказались в трудной ситуации с учетом того, что перед ними стоял вопрос «чем мы, как казахстанские/казахские русские отличаем себя от российских русских?» Кроме того, здесь поднимается и языковая проблема. Эта ситуация, по-видимому, будет катализатором использования и востребованности казахского языка, а также ускоренного его изучения гражданами. В целом, сейчас большой спрос на то, чтобы общество наконец сформировалось как политическая нация. Возможно, правительству важно именно сейчас обратить внимание на идеологические вопросы.