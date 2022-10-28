«Мы нуждаемся в защите и не хотим жить со стигмой и дискриминацией»

Риза Хасанов, фотографии Владислава Сона
27 октября группа региональной поддержки ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии представила доклад по эпидемии СПИДа «В опасности» и запуск кампании «Время для равенства!» В ходе презентации участники дискуссии рассказали о том, с какими новыми вызовами сталкиваются страны Центральной Азии и Восточной Европы, которые борются с ВИЧ и СПИД в нынешней обострившейся геополитической ситуации, и о том, почему стигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ и СПИД, является наиболее острой проблемой в противодействии заболеваниям.
Доклад ЮНЭЙДС «В опасности» был опубликован в июле 2022 года на сайте объединения. По словам директора ЮНЭЙДС в Казахстане Габриелы Ионашку, на сегодня он является самой важной публикацией ООН по теме противодействия эпидемии, так как предоставляет новейшую информацию о ситуации с ВИЧ/СПИД в мире, регионах и отдельных странах.
Из доклада ЮНЭЙДС следует, что профилактика и лечение заболеваний замедляется по всему миру, подвергая смертельному риску миллионы людей. В странах Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире.
Эксперты уверены, что одной из главных причин кризиса является нехватка услуг по профилактике и лечению ВИЧ в регионе.
При этом, по словам директора департамента оказания медицинской помощи Минздрава Казахстана Азамата Дюсенова, в стране проблем с лечением и профилактикой ВИЧ практически нет. Отмечается тенденция снижения показателей смертности среди людей с ВИЧ.
Однако общий для региона кризис, связанный с эпидемией ВИЧ и СПИД, тревожит экспертов и исследователей, а проблему дефицита услуг по лечению заболеваний в некоторых странах региона лишь предстоит решить.
Другой причиной кризиса, связанного с ростом ВИЧ и СПИД в регионе, по словам заместителя исполнительного директора ЮНЭЙДС Эмонна Мерфи, является стигма и дискриминация, которые продолжают блокировать эффективные меры по противодействию СПИДу. Исследователи ЮНЭЙДС сообщают, что ими был зафиксирован высокий уровень стигмы в отношении ВИЧ и ключевых групп населения со стороны общества и госуправления в странах Центральной Азии и Восточной Европы.
Казахстанская активистка Виктория Примак говорит, что сегодня не все группы имеют доступ к получению помощи в лечении ВИЧ-инфекции, имея в виду трансгендерных людей, которые до сих пор не являются ключевой группой, хотя по всем признакам подпадают под эту категорию. «Сегодня они невидимы», - говорит Виктория.
По мнению директора проекта Amanbol Казахстан Амира Шайкежанова, стигма и дискриминация — это критерии, которые сложно оценить, измерить и отследить в рамках противодействия ВИЧ и СПИДу. Из-за этого с ним «сложнее работать, но тем не менее это один из «ключевых факторов для доступа к сервисам».
Директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Асылхан Абишев, отвечая на вопрос о том, что делает Казахстан для искоренения стигмы в отношении ВИЧ-инфекции и дискриминации людей с ВИЧ, рассказывает, что государственными структурами проводятся тренинги, на которых врачам рассказывают о недопустимости стигмы и дискриминации. Кроме разъяснительной работы, которая ведется с медицинскими работниками, государственные органы постоянно ведут диалог с населением о недопустимости дискриминации людей с ВИЧ и привлекает к этой работе гражданское общество.
По словам руководительницы страновой сети женщин, живущих с ВИЧ в Кыргызстане, Бактыгуль Исраиловой, уровень стигмы в отношении ВИЧ-положительных людей в Кыргызстане находится на высоком уровне: дискриминация исходит от медицинского сообщества и общества в целом. Исраилова говорит, что сегодня люди, живущие с ВИЧ, находятся в опасности, в первую очередь, это касается женщин с ВИЧ-инфекцией.
Бактыгуль Исраилова рассказала, что в Алматы жестоко избили женщину, живущую с ВИЧ, причем это произошло на тренинге «Работа с пострадавшими от насилия женщин, живущих с ВИЧ». «Мы требуем обеспечить безопасность этой женщине: её до сих пор пытаются преследовать за то, что она не стала молчать об этом. И её семье тоже до сих пор угрожают преследованием, – рассказывает Исраилова. – Мы, люди, живущие с ВИЧ и принимающие терапию, хотим достойной и качественной жизни без дискриминации. Мы не хотим слышать такие оскорбления как: “Нам теперь тоже врезаться вичовой иголкой, чтобы получать все ништяки, которые получаете вы?”. Мы хотим, чтобы стигма и дискриминация были искоренены. Но пока этого нет, нам нужна защита и недопущение фактов насилия в отношении женщин».
Особенно сложной задачей в регионе остается поддержание доступа к услугам здравоохранения (включая крупнейшую в регионе программу терапии опиоидными агонистами) перемещенных в результате войны в Украине в соседние государства людей, живущих с ВИЧ. В первые месяцы военных действий с таким кризисом столкнулась соседствующая с Украиной Молдова, которая, по словам директора ЮНЭЙДС в Казахстане Габриелы Ионашку, очень хорошо справилась с новым вызовом, предоставив бесплатно украинским гражданам с ВИЧ доконтактную профилактику, препараты и схемы лечения.
«Это как раз тот ответ на гуманитарный кризис, который мы ожидаем от всех стран в мире. Потому что неважно, какой у вашей страны бюджет, и какой объём средств страна вкладывает в борьбу с ВИЧ — если в стране проживают иностранцы с ВИЧ, которым недоступны услуги по противодействию инфекции, она в любом случае будет распространяться. Это очень важно помнить. И над этим сейчас как раз активно работает Казахстан», — отмечает Габриела Ионашку.
Казахстан, столкнувшийся с массовым наплывом россиян после объявления Путина о военной мобилизации в сентябре 2022 года, тоже помогает прибывшим в страну людям с ВИЧ-инфекцией. По словам директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Асылхана Абишева, иностранцам, живущим с ВИЧ в Казахстане, в полном объеме предоставляется антиретровирусная терапия за счет средств Глобального фонда. При этом Абишев отмечает, что ухудшения эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике нет. В сравнении с прошлым годом, ещё до начала военных действий в Восточной Европе, какого-либо увеличения регистрации иностранных граждан, живущих с ВИЧ, статистически не наблюдается.
Президент Центральноазиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ, Нурали Аманжолов говорит, что ассоциация совместно с региональной экспертной группой занимается мониторингом здоровья иностранцев, живущих с ВИЧ. По словам Аманжолова, обращения нуждающихся в помощи иностранных граждан были единичными. Сегодня ассоциация помогает этим людям, предоставляя им необходимые препараты.