«Мы нуждаемся в защите и не хотим жить со стигмой и дискриминацией»

Эксперты уверены, что одной из главных причин кризиса является нехватка услуг по профилактике и лечению ВИЧ в регионе.

При этом, по словам директора департамента оказания медицинской помощи Минздрава Казахстана Азамата Дюсенова, в стране проблем с лечением и профилактикой ВИЧ практически нет. Отмечается тенденция снижения показателей смертности среди людей с ВИЧ.

Однако общий для региона кризис, связанный с эпидемией ВИЧ и СПИД, тревожит экспертов и исследователей, а проблему дефицита услуг по лечению заболеваний в некоторых странах региона лишь предстоит решить.

Другой причиной кризиса, связанного с ростом ВИЧ и СПИД в регионе, по словам заместителя исполнительного директора ЮНЭЙДС Эмонна Мерфи, является стигма и дискриминация, которые продолжают блокировать эффективные меры по противодействию СПИДу. Исследователи ЮНЭЙДС сообщают, что ими был зафиксирован высокий уровень стигмы в отношении ВИЧ и ключевых групп населения со стороны общества и госуправления в странах Центральной Азии и Восточной Европы.