«Амнистия не должна стать попыткой насаждения коллективной амнезии»

Безнаказанность

По данным Генпрокуратуры, в целом под амнистию подпадают около 1,5 тысяч граждан, задержанных с 4 по 7 января, а также сотрудники правоохранительных органов и военные. Документом предлагается прекратить уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, осужденных по ним – освободить от наказания, а с отбывших – снять судимость.

Лицам, совершившим тяжкие преступления – сократить назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину. При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, обвиненные в организации массовых беспорядков (за исключением несовершеннолетних), пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Но окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет принимать суд, индивидуально в отношении каждого лица.

Правозащитное сообщество сразу выразило сомнение по поводу освобождения от ответственности сотрудников правоохранительных и других силовых структур, которым, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, могут быть вменены нарушения прав человека. Эти сомнения были вызваны тем, что закон об амнистии предусматривает такие статьи, как «Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление», «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны» и другие.

«Все они (вышеперечисленные статьи – В.) могут говорить о нарушениях государством соответствующих прав человека — права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, права на свободу от жестокого или унижающего достоинство обращения, права на справедливый суд, права на свободу мирных собраний и других. Первоначально в законопроекте нам как «обществу», как в нем говорилось, предлагалось проявить «милосердие и гуманизм», а в принятой версии — просто «гуманизм», и не «обществу» теперь, а вообще, также к представителям власти, совершившим или обвиняемым в этих преступлениях, а, по сути, совершивших нарушения прав человека», – отмечает Татьяна Чернобиль юристка, консульстантка по международному праву в области прав человека.