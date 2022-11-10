«За стеной». Управление КарЛАГа. Трудное прошлое

- Вот смотрите, в 1999 году отец обращается в министерство культуры с просьбой открыть музей, - Ерганат обращает наше внимание на одно из десятков писем. - Ответ: «В бюджете нет денег». Сколько таких отписок он получал. Поражает его настойчивость.

- Отца, наверное, спрашивали: «Аға, зачем вам это?»

- Люди всякое говорили, но многие поддерживали. Под конец жизни его это дело поглотило. Он часто говорил: «Это судьбы людей, они погибли в КарЛАГе от болезней, холода, голода, были истерзаны, расстреляны. Будущие поколения должны это помнить, чтобы никогда подобное не повторилось. Иначе история забудется, и не только здание – память зарастет травой».

***

- Мы с вами подходим к месту в подвале, где во время капитального ремонта здания, нашли яму – местные называют ее зиндан. На дно таких ям помещали человека, наливали в нее ледяной воды – через какое-то время у заключенного начинались судороги. Такие методы пыток упоминаются в различных источниках. Мы не можем точно сказать, использовали ли и эту яму таким образом. Многие архивные данные, связанные с управлением КарЛАГа, уничтожены, какие-то до сих пор засекречены.

- Историки знают, сколько людей прошло через КарЛАГ?

- За 28 лет в КарЛАГе побывало более одного миллиона человек. Но точных данных нет. В 1959 году после ликвидации системы Карагандинских лагерей возле здания, в котором мы сейчас находимся, уничтожали желтые папки, предназначенные для вечного хранения. Это тоже о многом говорит – не все дела дошли до наших дней. В истории КарЛАГа хватает белых пятен, и целостной картины мы пока сложить не можем.

Мы в музее. Идем по маршруту всех посетителей. Рассказывает историк, сотрудник музея жертв политических репрессии поселка Долинка Ксения Морозова. Она из этих мест. Мама Ксении родилась в КарЛАГе - ее родителей сослали в Казахстан по 58-ой статье. Бабушка родом из Риги, дедушка – из Западной Украины. Его она в сознательном возрасте не застала, а вот бабушка про те времена рассказывала (не любила вспоминать - приходилось клещами втягивать), но только хорошее: как они в КарЛАГе работали, влюблялись, дружили. Обо всем – только не о политике.