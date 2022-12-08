«Мы надеялись, что этого не случится»

И третье – это объем и средства на ремонты, как капитальные, так и текущие. Могу немного ошибиться, но в целом порядка 500 млн тенге ремонтных средств на станцию и на тепловые сети в тарифной смете. Причем разбивка такая, что 300 млн тенге – это ремонтные средства на станцию и 200 млн в тенге на тепловые сети. 200 млн тенге по факту с учетом удорожания товаров, металла, материалов, человекочасов было достаточно для этого предприятия для того, чтобы отремонтировать порядка 600 м. Мы подавали в общем значение 3 млрд. То есть это опять же в шесть раз. Мы хотели сказать, что нам необходимо увеличение ремонтов на станции, также увеличение ремонта на тепловых сетях. Это не говорит о том, что средства резко снизят аварийность, потому что для этого требуется значительно больше средств. Мы сейчас говорим о том, что та заявка, которую мы подавали на 2023 год, смогла бы позволить делать не 600 м, а хотя бы где-то в районе 4 км в год в тепловых сетях. Но и этого тоже недостаточно. Мы будем иметь возможность привлечения каких-то других либо финансовых, либо бюджетных средств, чтобы это значение в год километража было не 3-4 км, а хотя бы там 25-30 км. Тогда можно будет в каком-то диапазоне времени от 5 до 10 лет наблюдать реальную картину снижения износа аварийности, поэтому этот вопрос в один год решить, наверное, невозможно.

Есть ли в таком случае необходимость строительства еще одной ТЭЦ?

Станция «Экибастуз-теплоэнерго» 1956 года, то есть ей через 4 года будет 70 лет. Технически и логически срок службы станции 30 лет, можно продлевать срок путем капитальных текущих ремонтов, но, тем не менее, она уже работает 66 лет. Поэтому, если была бы возможность строительства альтернативного источника, то да, строительство необходимо. Но процесс длительный. Все такие инвестиционные мероприятия, как строительство ТЭЦ, занимают определенное количество времени. От 3 до 5 лет минимум только строительство. Но есть еще и другие вводные данные, которые сегодня усложняют работу именно угольных станций. Это излишне экстремальная экологическая повестка, которая говорит о том, что такого рода станции должны устанавливать наилучшие доступные технологии, которые будут кратно снижать выбросы. Это тоже необходимо брать в учет, потому что если строить новый объект, то он уже не будет стоить столько же, сколько он стоил до этих экологических новшеств.

Надо держать тот источник, который сегодня есть в полной готовности и в штатном режиме, чтобы он работал безаварийно, а чтобы было больше маневра и люфта для принятия решения, строить новые источники, либо кардинально модернизировать тот, который у нас есть сегодня.