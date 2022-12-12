Ожет против «Реванша»

По его словам, в прошлом район был известен как место оптовой торговли наркотиками. «Я разговариваю с жителями – они говорят, мы не хотим, чтобы здесь повторился такой же сюжет. В то время они были сами по себе, а тут есть люди, которые прошли этот путь и социализировались. Если бы в то время тут был „Реванш“, то такого бы не было», – уверен он.

Сапарбаев говорит, что и сейчас в микрорайоне много нерешенных проблем.

«Здесь газ уже подключили, а к центральной канализации всё не могут подключить, потому что там затапливает снизу людей, и акимат не может с этой работой разобраться, – говорит он. – В Ожете по дорогам арычной системы нет, тротуаров нигде нет, дети ходят по дорогам. Пробки: закрыли Ташкентскую, и вся область едет отсюда. А здесь две полосы. Жители сколько пишут – десять, пятнадцать лет. Акимат их проблемы не решает, и они решили выместить эту месть на нас».

Одна из местных структур, занимающихся проблемами поселка – комитет местного самоуправления. Мы звоним его представителю, Далелхану Султанову, но он отказывается от личной встречи, так как в поселке снова проблемы с водой, и он вынужден выехать на место.

«Мне лично – без разницы, что он (центр «Реванш») будет, – комментирует он конфликт. – Жители против. Вот встретились – жители против были всё. Я у них не стал спрашивать. Люди так настроены агрессивно. Раз против, я же не могу их уговорить».

Чтобы узнать, почему люди были против, мы также позвонили местной жительнице Гульсум Карагуловой.

«Есть вот эти СПИД-центры, тубдиспансеры, пусть идут туда тогда, почему они именно сюда захотели? Вот пусть они туда идут и работают. Но не в поселке, не в населенном пункте. Населенный пункт – он для чего? Здесь жители. Здесь дети. Например, они говорят, мы инфицированные, мы „тубики“ – зачем нам такая проблема? Нам такая проблема не нужна. Пусть мы будем идиотами, пусть мы будем такими жестокими, но нам здесь не нужно этого», – говорит она.

«Вы боитесь именно заразиться?», – уточняю.

«Да, мы боимся. Они говорят, что будут приезжать сюда отсидевшие. Вы знаете, бывших не бывает. Сейчас столько педофилов, столько насильников, они все будут у нас околачиваться в поселке – зачем?», – отвечает Карагулова.

«Вы как-то разговаривали с самими работниками?», – спрашиваю.

«Мы разговаривали. Они как-то агрессивно к нам относятся, что мы не даем им житья. Не будет им житья здесь. Я с акиматом связываюсь, – отвечает она. – Я, например, чисто по-человечески все понимаю. Их тоже понимаю. Но не здесь. Есть отдаленные центры, можно там строить. Чтоб просто не мешали обществу. Пусть в другом месте открываются, без проблем. Но не в поселке».