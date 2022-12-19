Старый новый институт репутации

Бейсембаев отмечает, что редакцию «Медиазоны» и в частности редактора Бологова критиковали не только люди казахской национальности, но и все адекватные казахстанцы, которые осознают важность понимания запросов общества, поскольку многие из них поняли, что именно казахский язык, как символ, является механизмом сохранения идентичности всех граждан вне зависимости от того, владеют они казахским языком или нет.

Спустя почти месяц в социальных сетях случился еще один скандал, но в этот раз он был вызван сексистскими высказываниями стендапера под псевдонимом Анди Топалидис. На опубликованной в соцсетях видеозаписи он оскорбляет пришедших на его выступление девушек и других женщин, а также рассказывает сексистские шутки. Кроме того, ранее Топалидис пожелал быть изнасилованной девушке, которая критиковала его творчестве в Твиттере. Как и в случае со скандалом вокруг предпринимателя Мухоряпова, на высказывания стендапера также обратили внимание правоохранительные органы. В результате суд признал стендапера виновным в мелком хулиганстве и назначил максимальное наказание по данной статье — 10 суток административного ареста.

Социолог Бейсембаев объясняет повышенное внимание госорганов к подобным скандалам сверхчувствительностью к резонансным событиям в соцсетях. Они берутся на особое внимание, чтобы «ситуация не вышла из-под контроля» и не переросла в протесты. Ведомства и акиматы живут в режиме постоянного отслеживания соцсетей, чтобы вовремя среагировать, отвести от себя удар или продемонстрировать свою эффективность: чем громче скандал, тем выше вероятность, что будет реакция на него. А тема гендерного неравенства, по мнению социолога, стала особенно чувствительной в последние годы. Это связано с изменением социальных норм в обществе: представление о роли женщин в семье и обществе сильно изменилось.

«Неизбежный глобальный тренд»

Бейсембаев отмечает, что многие люди в Казахстане теперь понимают, что гендерная дискриминация недопустима. По этой причине историй с сексизмом стало появляться меньше в социальных сетях. По мнению Бейсембаева, это прослеживается в том числе среди политиков: если раньше сексистские анекдоты Назарбаева на 8 марта воспринимались как что-то обычное, то сейчас это вызвало бы массовое возмущение. Социолог полагает, что в будущем в Казахстане появятся понятия морали и этики, которые отсутствуют во многих сферах. Особенно в политике. По мнению Бейсембаева, в Казахстане априори считается, что в политике мораль невозможна, но это представление ненормально, так не должно быть. Мораль, этика и политика неразрывно связанные вещи, считает социолог. И так называемая «культура отмены», по его мнению, один из, пусть неприятных, но механизмов формирования новой этики и морали. А её развитие — это большой неизбежный глобальный тренд, который так или иначе будет постепенно приходить в казахстанскую повседневность через неизбежные конфликты, формируя работающий институт репутации.

Развивающийся институт репутации в Казахстане, по мнению социолога Камилы Ковязиной, с развитием социальных сетей сегодня получил особую важность: теперь если публичная личность или компания не придерживается правильных взглядов и допускает оскорбительные действия, то успешной его деятельность вряд ли будет. И это хорошо, считает социолог, поскольку репутация — это «история про прозрачность». По мнению Ковязиной, без института репутации человек вынужден вслепую обращаться к компании или публичной фигуре, так как изначально у него нет исходных данных о них. Репутация — это «про опыт и то, насколько отдельный человек или компания стабильны в нём», поэтому институт репутации очень важен. Причем понятие репутация, по словам Ковязиной, само по себе существует в обществе. Вопрос состоит лишь в том, могут ли люди реагировать на те или иные недопустимые, по их мнению, действия бойкотом. Социолог полагает, что со временем у казахстанского общества появится больше инструментов, чтобы влиять на репутацию отдельного человека или компании.