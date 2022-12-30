Что ждет казахстанцев в 2023 году

Экономика

Национальный банк прогнозирует инфляцию на 2023 год на уровне 11-13%, тогда как у правительства она ожидается на уровне 7,5-9,5%, а рост ВВП, по прогнозам регулятора, составит 3-4%. Между тем аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что в 2023 году рост экономики Казахстана может ускориться до 4,2%, а инфляция снизится до 7,8%, курс доллара сложится на уровне 486 тенге.

В новом году правительство продолжит работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты, в том числе по строительству новых современных овощехранилищ, контрактации поставок овощей и фруктов будущего урожая, защите внутреннего рынка от демпинга импортной продукции.

Также в 2023 году правительство обещает вывести на народное IPO «Казпочту», «Самрук-Энерго» и «Казахстан темир жолы», считая, что у казахстанцев будет большая заинтересованность в приобретении акций этих трех компаний, которые являются драйверами экономики. При этом, согласно данным, опубликованным на сайте реестра приватизации, продать планируется только 10% акций КТЖ. Также в планах – IPO авиакомпании Air Astana.



В графике приватизации на следующий год значатся международный аэропорт Семея и АО «АТМА – Аэропорт Атырау и перевозки», транспортная компания Усть-Каменогорска, которая занимается трамвайными перевозками, и центр управления пассажирскими перевозками города, жилищная служба Петропавловска, учебно-клинический центр в Алматы.

В 2023 году на Тенгизском месторождении планируется завершить работу по Проекту управления устьевым давлением, а также начать инвестиционные проекты на $9 млрд по месторождениям Каламкас-Хазар и Каратон и строительство заводов по производству бутадиена в Атырауской области и метанола в Западно-Казахстанской области с общим объемом инвестиций в $1 млрд.

Социальная сфера

В 2023 году в Казахстане появится Социальный кодекс, который направлен на поддержку материнства и детства, развитие рынка труда, помощь малообеспеченным семьям, социальную защиту и поддержку лиц с инвалидностью и потерявших кормильца, совершенствование пенсионного обеспечения и др. Появится цифровая карта семьи для равного доступа казахстанцев к государственной поддержке, а система страхования будет направлена также на стимулирование занятости граждан.

Кодексом предусмотрено поэтапное увеличение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии, начиная с января 2023 года. Размер минимальной базовой пенсии будет доведен до 60% величины прожиточного минимума, максимальной – до 100%. Величина прожиточного минимума в 2023 году составит 40 567 тенге.

Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии составит 77 417 тенге, в том числе минимальный размер солидарной пенсии – 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии – 24 341 тенге. В целом ежегодный рост пенсий составит порядка 13% и коснется 2,2 млн пенсионеров. Кроме этого, для граждан, выходящих на пенсию, повысят величину максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, – с 46 до 55 МРП. А женщины будут выходить на пенсию в 61 год – эта норма закреплена законодательством до 2028 года.

В 2023 году МРП будет составлять 3 450 тенге. А размер минимальной заработной платы увеличен до 70 тыс. тенге.

В связи с повышением величины прожиточного минимума с 1 января 2023 года увеличиваются на 8,5% и размеры государственных социальных пособий по инвалидности.