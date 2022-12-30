Что ждет казахстанцев в 2023 году

В новом году в Казахстане начнет работу Конституционный суд, в который смогут обращаться все граждане, обновится парламент, который будет работать по-новому, для майнеров вводятся налоги, государство обещает усилить социальную защиту населения. Подробно о важных новшествах и главных событиях, которые ждут казахстанцев в 2023 году, - в традиционном обзоре Власти.
Экономика
Национальный банк прогнозирует инфляцию на 2023 год на уровне 11-13%, тогда как у правительства она ожидается на уровне 7,5-9,5%, а рост ВВП, по прогнозам регулятора, составит 3-4%. Между тем аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что в 2023 году рост экономики Казахстана может ускориться до 4,2%, а инфляция снизится до 7,8%, курс доллара сложится на уровне 486 тенге.
В новом году правительство продолжит работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты, в том числе по строительству новых современных овощехранилищ, контрактации поставок овощей и фруктов будущего урожая, защите внутреннего рынка от демпинга импортной продукции.
Также в 2023 году правительство обещает вывести на народное IPO «Казпочту», «Самрук-Энерго» и «Казахстан темир жолы», считая, что у казахстанцев будет большая заинтересованность в приобретении акций этих трех компаний, которые являются драйверами экономики. При этом, согласно данным, опубликованным на сайте реестра приватизации, продать планируется только 10% акций КТЖ. Также в планах – IPO авиакомпании Air Astana.
В графике приватизации на следующий год значатся международный аэропорт Семея и АО «АТМА – Аэропорт Атырау и перевозки», транспортная компания Усть-Каменогорска, которая занимается трамвайными перевозками, и центр управления пассажирскими перевозками города, жилищная служба Петропавловска, учебно-клинический центр в Алматы.
В 2023 году на Тенгизском месторождении планируется завершить работу по Проекту управления устьевым давлением, а также начать инвестиционные проекты на $9 млрд по месторождениям Каламкас-Хазар и Каратон и строительство заводов по производству бутадиена в Атырауской области и метанола в Западно-Казахстанской области с общим объемом инвестиций в $1 млрд.
Социальная сфера
В 2023 году в Казахстане появится Социальный кодекс, который направлен на поддержку материнства и детства, развитие рынка труда, помощь малообеспеченным семьям, социальную защиту и поддержку лиц с инвалидностью и потерявших кормильца, совершенствование пенсионного обеспечения и др. Появится цифровая карта семьи для равного доступа казахстанцев к государственной поддержке, а система страхования будет направлена также на стимулирование занятости граждан.
Кодексом предусмотрено поэтапное увеличение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии, начиная с января 2023 года. Размер минимальной базовой пенсии будет доведен до 60% величины прожиточного минимума, максимальной – до 100%. Величина прожиточного минимума в 2023 году составит 40 567 тенге.
Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии составит 77 417 тенге, в том числе минимальный размер солидарной пенсии – 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии – 24 341 тенге. В целом ежегодный рост пенсий составит порядка 13% и коснется 2,2 млн пенсионеров. Кроме этого, для граждан, выходящих на пенсию, повысят величину максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, – с 46 до 55 МРП. А женщины будут выходить на пенсию в 61 год – эта норма закреплена законодательством до 2028 года.
В 2023 году МРП будет составлять 3 450 тенге. А размер минимальной заработной платы увеличен до 70 тыс. тенге.
В связи с повышением величины прожиточного минимума с 1 января 2023 года увеличиваются на 8,5% и размеры государственных социальных пособий по инвалидности.
Кроме этого, с января 2023 года период выплаты пособия по уходу за ребенком продлевается до полутора лет, как и субсидирование обязательных пенсионных взносов в этой связи получателям социальных выплат. Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования будет увеличен до 45% от среднемесячного дохода.
С нового года в Казахстане гарантированный социальный пакет для детей из числа получателей адресной социальной помощи переведут в денежный. Если ранее дети в возрасте от 1 до 6 лет обеспечивались продуктовыми наборами и наборами бытовой химии, то с 1 января 2023 года семьи будут дополнительно к АСП получать на эти цели деньги, чтобы приобретать товары самостоятельно, исходя из индивидуальных потребностей ребенка. При этом размер ежемесячной дополнительной выплаты составит 1,5 МРП на одного ребенка, или 5 175 тенге.
С 1 января 2023 года оказание всех социальных услуг намерены перевести в проактивный режим.
Вместе с тем с нового года в Казахстане будут применять три вида процедуры банкротства физических лиц. Первая процедура – это внесудебное банкротство для граждан, у которых долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 1 600 МРП и отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство, в ходе которого имущество должника будет подлежать реализации на торгах, а вырученные средства будут направляться на погашение долгов перед кредиторами. При этом кредиторы вправе изъять единственное жилье должника, если оно является предметом залога. Третья процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода.
В феврале казахстанцы получат компенсацию от государства по депозитам в размере 10% от суммы вклада или его остатка после изъятия денег. При этом фактическая сумма вклада не должна превышать 20 млн тенге.
Инфраструктура
В I квартале 2023 года правительство обещает завершить аудит всех ТЭЦ и электросетей. А с нового года начнется поэтапная модернизация тепловых сетей с износом более 75%. Также в этом году министерство энергетики обещает завершить строительно-монтажные работы по усилению электрических сетей Западной энергозоны Казахстана.
До конца года правительство намерено полностью внедрить и автоматизировать систему государственного градостроительного кадастра, чтобы интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры позволяли гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения.
С 1 июля 2023 года в стране начнут действовать объединения собственников имущества (ОСИ) многоквартирных жилых домов.
В 2023 году власти Алматы обещают обновить генплан города, весной завершить реконструкцию сгоревшего во время январских событий здания акимата и разработать ТЭО и ПСД по проекту легкорельсового транспорта.
Здравоохранение
В 2023 году начнется реализация нового национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», которым в целом предусмотрено строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц – это модернизация 12 действующих и строительство 20 новых.
Кроме того, в Казахстане должно заработать обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников за счет работодателя. Выплачивать компенсацию за причиненный вред пациенту будет страховая компания по случаям, определенными министерством здравоохранения. Ставки будут от 300 до 1 000 МРП. Кроме этого, в случае причинения вреда средней тяжести пациенту штраф для медицинских работников снижается с 200 до 100 МРП, а при причинении тяжкого вреда – с 3 000 до 2 000 МРП, ограничение свободы – с трех до двух лет. В случае, если действия медработника привели к смерти человека, лишение свободы снижено с пяти до четырех лет; в случае гибели двух и более лиц наказание снижено с 3 до 7 дет – до с 3 до 6 лет или вводится ограничение свободы: до четырех лет или до шести лет в случае, если действия повлекли смерть двух и более лиц.
Между тем министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обещает в этом году завершить переход на новую электронную архитектуру здравоохранения, которая позволит полноценно создать паспорт здоровья граждан и предоставлять подробную информацию о враче и пациенте. Все информационные системы в этой сфере будут интегрированы в Республиканский центр электронного здравоохранения, который будет подчиняться министерству цифрового развития.
Образование
С нового года казахстанские школы перейдут на пятидневку. Исключение составят школы с трехсменным обучением. Пятидневная рабочая неделя коснется не только детей, но и директоров школ, завучей, учителей, чтобы они могли отдохнуть и провести время со своими семьями.
Еще одно новшество, которое ждет учеников: с нового учебного года экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8 и 10 классов. А студенты в следующем году будут изучать историю Казахстана по новой программе. Согласно приказу министерства науки и высшего образования, с целью «дать объективные знания об основных этапах развития истории Казахстана с древнейших времен по настоящее время», в программу войдут темы «Древние люди и становление кочевой цивилизации», «Тюркская цивилизация и Великая степь», «Казахстан в новую эпоху (XVIII – начало ХХ веков)», «Казахстан в советский период» и «Независимый Казахстан». В последней теме будут изучаться январские события в том числе.
В 2023 году в столице планируется открыть филиал Michigan State University. По поручению президента с 1 июля должны быть повышены зарплаты преподавателей вузов, а также ученых вузов и научно-исследовательских институтов. А к 1 апреля правительство разработает новые подходы к ликвидации нехватки общежитий.
С 2023 года также начнется реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется создать за два года 842 тыс. ученических мест.
Бизнес и налоги
С 1 января 2023 года заканчивается действие налоговых каникул для малого бизнеса – с января 2020 года по 31 декабря 2022 года субъекты микропредпринимательства или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы, были освобождены от уплаты налога с доходов. При этом продлевается еще на год мораторий на проверки такого бизнеса и внедряется единый платеж из фонда оплаты труда. Ставка будет 21,5% в 2023 году. Платеж будет применяться на добровольной основе. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.
Вместе с тем в 2023 году вводится запрет на применение единого совокупного платежа для тех, кто осуществляет консультационные и (или) маркетинговые услуги; бухгалтерский учет и аудит; занимается финансовой, страховой деятельностью; оказывает услуги в области права, юстиции и правосудия, на основании агентских договоров (соглашений) гражданско-правового характера.
В начале следующего года нормативная база будет приведена в соответствие с новыми подходами, чтобы избавить бизнес от избыточных требований. А в рамках нового этапа реформирования системы государственного контроля с 1 января 2023 года перейдут от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию. Планирование профилактического контроля также будет осуществляться без человеческого участия с фокусом только на проблемных субъектах. В результате уже к середине 2023 года будут автоматизированы 62 сферы контроля.
Новым Социальным кодексом предусмотрено, что занятых на таких онлайн-платформах, как «Яндекс», Uber, Wolt и Glovo, включат в систему социального страхования, работодатели будут отчислять за них 1% от дохода, полученного по договору. В систему в целом включат физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера и предоставляющих услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости.
А размер взносов государства на ОСМС, подлежащих уплате в ФСМС, составит 1,8% от объекта исчисления взносов государства.
Также с нового года казахстанские майнеры будут платить за потребляемую электроэнергию по прогрессивной шкале. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии стоимостью за один киловатт/час – от 24 тенге и выше – будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге. Кроме того, при использовании возобновляемых источников энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы будет составлять 1 тенге за киловатт/час потребленной электрической энергии, при использовании собственной электрической энергии – 10 тенге за один киловатт/час. А при отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии – 25 тенге за киловатт/час.
С 2023 года у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов с номинальной ставкой вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита будет составлять 2 500 МРП, или порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации – 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге. Первые микрокредиты начнут выдавать в конце I квартала 2023 года на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе. Всего планируется выдать 11 тыс. микрозаймов.
Общество
Окончательные итоги переписи населения Казахстана бюро национальной статистики планирует подвести в I квартале 2023 года. Онлайн-опрос в 2021 году прошли 42,5% граждан страны, а сплошным обходом было охвачено 57,5% человек.
С 1 января 2023 года вступят в силу новые правила аккредитации общественных организаций за выборами: для получения аккредитации некоммерческой организации или общественному объединению необходимо будет представить заявление по форме, установленной Центральной избирательной комиссией, и выписку из устава, подтверждающую право осуществлять наблюдение за выборами. Резонансную поправку, предусматривающую наделение ЦИК правом аккредитовывать, отказывать в аккредитации либо аннулировать аккредитацию общественных объединений и некоммерческих организаций в случае финансовой поддержки от международных организаций, исключили.
Также с нового года начнет работу Конституционный суд, в который смогут обращаться все граждане.
С нового года устанавливается единый регистрационный сбор в 200 тыс. тенге для автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Правительство намерено завершить процесс легализации таких автомобилей в течение полугода. А в январе планируется продолжить финансирование программы льготного автокредитования под 4% за счет возвратных средств, что позволит предоставить казахстанцам еще порядка 1 300 автомобилей.
В пилотном режиме внедряется в 2023 году экзамен на знание государственного языка для получения гражданства Казахстана. Сдавать его пока будут этнические казахи, у которых не прописана национальность в соответствующей графе в документах. Это предусмотрено концепцией новой миграционной политики на 2023 – 2027 годы, которую правительство приняло в конце ноября.
Документ также предусматривает внедрение инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более $300 тыс. в экономику Казахстана, визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями, ужесточение механизмов реагирования на факты двойного гражданства, вопросы регулирования этнической миграции, реформирование политики переселения кандасов с учетом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приема документов. Ожидается, что соответствующие изменения будут внесены в закон «О миграции населения» до июля 2023 года.
В Трудовой кодекс в новом году также планируют внести изменения. В частности, работодатели смогут устанавливать четырехдневную рабочую неделю с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей; будет внедрено совместное трудоустройство, устанавливаться работодателем неполный рабочий день для отдельных категорий граждан или скользящий график работы и др.
Государство
14 января в Казахстане пройдут выборы депутатов сената. На 20 депутатских мест претендует 66 человек, из них четверо являются действующими депутатами сената. После выборов свой список сенаторов должен обновить и президент.
Также в 2023 году пройдут досрочные выборы в мажилис и маслихаты всех уровней, но их дата пока не объявлена, хотя Касым-Жомарт Токаев обещал это сделать в декабре.
С 1 января 2023 года меняется законотворческий процесс в парламенте: мажилис будет принимать законы, а сенат их одобрять. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между палатами, а документы, которые будут внесены правительством для того, чтобы оперативно реагировать на условия, создающие угрозы жизни и здоровью населения, конституционному строю и охране общественного порядка, депутаты смогут принимать в течение суток. А правительство теперь сможет для оперативного реагирования на кризисные ситуации принимать временные акты, имеющих силу закона.
Также с нового года заработает норма конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе: мажилис будет формироваться как по партийным спискам – на 70%, так и по одномандатным округам – 30%. Маслихаты областей – на 50% по партийным спискам, на 50% – по одномандатным округам. А маслихаты районов – полностью по одномандатным округам. Начнет действовать и норма по выборности акимов районов и городов областного значения.
Весной в парламент внесут законопроект «О противодействии торговле людьми», чтобы создать правовые и организационные основы государственной политики в сфере противодействия торговли людьми, определить уполномоченные органы, обеспечить защиту несовершеннолетних потерпевших и оказывать помощь иностранным жертвам торговли людьми. Также в I полугодии в парламент внесут новый Водный кодекс, который должны были разработать еще в 2021 году.
С нового года отбор на госслужбу будет проходить онлайн, при этом в 2023 году будет проведена работа по автоматизации кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации, а прокуроры начнут сами составлять обвинительные акты по коррупционным преступлениям.
К марту правительство также должно разработать законопроект о возврате незаконно выведенных из страны активов, а также предотвращении хищения госактивов в будущем. Будет также переформатирована работа структур по возврату похищенных ранее средств.
Природа и экология
С 1 января 2023 года казахстанцы обязаны чипировать своих питомцев и тем самым ставить их на учет. А к 1 июля в стране будет принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак – тазы и тобет.
В январе Минэкологии надеется получить результаты естественно-научного обоснования создания особо охраняемой природной территории на Каспии, чтобы приступить к разработке технико-экономического обоснования. Это необходимо для сохранения каспийского тюленя.
До конца 2023 года будет действовать запрет на отстрел сайгаков. Ранее министерство экологии, геологии и природных ресурсов хотело таким образом изъять из популяции 80 тыс. особей, чтобы урегулировать их численность. Но после критики и выговора президента пересмотрело свои планы.
За вырубку деревьев и причинение ущерба на особо охраняемой природной территории ужесточат уголовную и административную ответственность.
В 2023 году государство намерено вернуть в свою собственность 5 млн га сельскохозяйственных земель.