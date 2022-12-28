​​Тридемия и возвращение забытых инфекций

Инфекционные заболевания вновь становятся героями новостных заголовков. Вирусолог Асель Мусабекова рассказывает о нынешнем простудном сезоне, который в этом году называют «тридемией» — смесью из трех опасных вирусов, которая уже приводит к коллапсу в детских стационарах по всему миру. А также предостерегает от грядущих вспышек кори и полиомиелита, которые уже происходят в соседних странах, в очередной раз напоминая о важности детской плановой вакцинации.
Готовиться к праздникам многим казахстанским семьям в этом году помешали затянувшиеся простуды. Родители маленьких деток разводят руками — этот простудный сезон особенно агрессивный, дети болеют просто без остановки с ранней осени. Ситуация схожа во всем мире — коек не хватает в детских стационарах во многих странах, а в аптеках заканчиваются базовые лекарства. Что же произошло? Мы на пороге новой пандемии?
Одна из главных гипотез, объясняющих такую невиданную активность, — косвенный эффект карантинных ограничений. Не секрет, что изоляция, маски и строгий карантин — это неспецифические меры защиты, и во многих странах они помимо COVID-19 также снизили активность самых разных инфекций, от обычных простудных вирусов до кори и коклюша. Казалось бы, замечательная новость, эффективность мер налицо, однако, многие инфекции имеют свою сезонность, которая устанавливалась в течение долгого времени. Ковидные ограничения привели к тому, что не все «вовремя» переболели ОРВИ, уменьшилась прослойка иммунных людей, особенно среди детей до 4-5 лет, и количество заболевших в этот простудный сезон по практически всем группам сезонных инфекций выросло в разы. Еще одно возможное объяснение — последствия COVID-19 для переболевших в виде уязвимости иммунной системы к другим инфекциям. Но точных данных, подтверждающих эти две гипотезы, пока нет.
Поговорим об инфекциях, которые наиболее активны в этот простудный сезон. Для начала нужно понимать, что причиной простуды могут быть самые разные ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — аденовирусы, риновирусы, обычные сезонные коронавирусы и многие другие. Все они схожи по симптомам, со всеми ними человек начинает знакомство в раннем детстве, именно поэтому создается ощущение одной бесконечной затянувшейся простуды. На самом же деле иммунитету ребенка просто необходимо переболеть и познакомиться со всеми этими вирусами. После каждого эпизода кашля и соплей мысленно поставьте галочку — в иммунной картотеке вашего ребенка появилась память об очередной инфекции, справиться с которой в следующий раз ему будет гораздо проще! Если эта тема вам интересна, у меня есть часовой эфир в Instagram о формировании, взрослении и старении иммунной системы.
Однако, есть инфекции, которые могут быть опаснее других, именно против них ученые обычно придумывают вакцины, ведь разработать их против всех на свете инфекций просто невозможно. Это похоже на портрет преступника с надписью «Особо опасен», вакцины нужны именно для предотвращения особо опасных инфекций, как своеобразная тренировка и предупреждение для нашего иммунитета.
COVID-19
Начнем, пожалуй, с продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Вопрос, который занимает сейчас ученых больше всего: превращается ли SARS-CoV-2 в сезонный коронавирус осенне-зимнего периода? А значит, закончилась ли наконец пандемия? Некоторые мировые эксперты уже спешат обрадовать нас прогнозами о том, что COVID-19 перешел в эндемичное состояние, но я бы пока не спешила с подобными выводами. Хорошая новость состоит в том, что спустя год после главного поворотного события в эволюции пандемии — появления более заразного, но менее опасного омикрона, всё, с чем мы сталкивались до сих пор, это по-прежнему его разные версии. Омикрон оказался настолько успешным, что вот уже практически год, как вытеснил все предыдущие штаммы, хоть и породил более 500 вариантов. Напомню, что отличие омикрона в более легком течении: он с меньшей степенью вероятности заражает нижние дыхательные пути, в меньшей степени приводит к госпитализации и смерти, тем не менее, он может быть более заразен и более успешен в преодолении иммунной защиты, то есть с успехом убегает от распознавания антителами у привитых или ранее переболевших. При этом Т-клеточный иммунитет переболевших или привитых мРНК или векторными вакцинами по-прежнему хорошо защищает от тяжелых последствий.
Если вы были вакцинированы два раза и сделали третий бустер, у вас достаточно сильная защита от осложнений. Тем не менее, даже с тремя дозами вы можете заразиться одним из вариантов омикрона, получить положительный ПЦР или антиген-тест. Что касается вакцин, то во многих странах доступна обновленная двухвалентная версия мРНК вакцины на основе изначального уханьского штамма и омикрона. Недавние исследования показывают, что она чуть лучше защищает от всех ныне циркулирующих версий омикрона.
Однако, первичная вакцинация (две дозы), бустер (третья доза) и четвертая доза (для людей из групп риска: пожилых, хроников, диабетиков) имеют смысл даже с использованием старой версии вакцины. Речь здесь идет о мРНК и векторных вакцинах — их эффективность по-прежнему выше традиционных цельных вакцин, во многом из-за более устойчивого Т-клеточного иммунитета.
На этом в принципе можно было бы остановиться, но вам обязательно встретятся заголовки с мифическими трехголовыми собаками и другими креативными названиями «новых опасных штаммов». Вот примерный график со всем богатейшим разнообразием дочерних вариантов успешного омикрона. Но он не должен вас пугать, это не какое-то необычное буйство мутаций, это обычный процесс эволюции вируса, все они исходят из омикрона, и во многих из них параллельно возникают и повторяются ключевые генетические изменения:
«Кентавр», «Грифон», «Цербер» (та самая трехголовая собака) — это, безусловно, пугающие названия, которые ведут к большему числу просмотров, но в целом все из этих версий содержат в себе похожие мутации. Тот факт, что мы находим одни и те же закрепившиеся мутации в разных подвариантах омикрона, говорит о том, что именно эти мутации делают вирус наиболее успешным в том, чтобы заражать быстрее, вновь и вновь убегать от распознавания иммунной системой и занять, наконец, свою нишу в простудном сезоне. Одна из мутаций, к примеру, возникла параллельно и повторяется во всех циркулирующих штаммах - R346T - немного меняет форму белков на поверхности вируса, позволяя избегать иммунного ответа некоторыми из антител, в том числе и теми, что входят в состав коктейлей моноклональных антител (Evusheld и другие). В итоге, такое изменение вируса делает данный вид лечения бесполезным. Казахстанцев эта новость не должна сильно волновать, потому что моноклональные антитела использовались в основном в развитых странах, на ранних этапах болезни (не позже трех дней после появления симптомов) и главным образом у больных с серьезными факторами риска. Но антитела переболевших и привитых гораздо более разнообразны. Этих мутаций недостаточно, чтобы полностью отменить работу защитного иммунитета. Нет никаких доказательств того, что течение болезни изменилось при заражении этими вариантами омикрона, да, это достаточно заразная штука, но по-прежнему менее опасная, чем ранние варианты ковида вроде дельты.
В ближайшие недели героями заголовков будут варианты, которые доминируют в Китае, например, BF.7. Информации о нем еще не так много, тревожные статьи выходят в основном в индийских СМИ, видимо свежа память о смертоносной встрече с дельтой, которая, если помните, как раз появилась в Индии. Однако, пока складывается ощущение, что причины самой крупной вспышки за время пандемии кроются не столько в определенном варианте вируса, а в том, как повели себя власти Китая.
Что происходит в Китае?
После практически трех лет строжайших ограничений, когда целые здания, микрорайоны и даже города закрывали на карантин, Китай, наконец, решил ослабить санитарные правила. Произошло это в ответ на массовые протесты — ситуация сама по себе беспрецедентная для Поднебесной. Во многом существующие ранее ограничения были как минимум не логичны: массовое дорогостоящее тестирование, обязательная изоляция в медучреждениях даже для бессимптомных больных и закрытие границ между провинциями. Однако, учёные считают, что сейчас не самое идеальное время для снятия ограничений. Во-первых, это происходит в разгар простудного сезона, грипп и другие ОРВИ никто не отменял. На носу каникулы, Китайский Новый год и другие массовые мероприятия. В Китае недостаточно эффективная система ПМСП, население привыкло при малейших симптомах ложиться в больницу, а значит, неизбежна перегрузка стационаров. Во-вторых, в Китае до этого времени использовались только менее эффективные цельные инактивированные вакцины, охват вакцинации бустерной дозой очень низкий. Недоверие к вакцинам достаточно распространено, особенно среди самых уязвимых пожилых китайцев. А значит, опять же, высока вероятность осложнений и госпитализации среди людей в группе риска.
Опубликованных данных по ней по-прежнему нет, но сложившаяся катастрофа ускорила использование нового метода защиты. Будем надеяться, что можно будет проанализировать результаты этого нововведения. В-третьих, поспешные решения в результате протестов привели к тому, что провинции и города по-разному понимают смысл новых правил, в большинстве случаев это происходит без плана, подготовки и соответствующей коммуникации с населением. В целом, еще в мае этого года было подсчитано, что снятие ограничений в Китае во время этого простудного сезона приведёт к около 112 млн симптоматических случаев заболеваемости и до 1,6 млн смертей в течение полугода. Модель, опубликованная уже в конце ноября этого года, предсказывает до 279 млн заражений и до 2,1 млн смертей в течение трех месяцев после ослабления ограничений. Уже сейчас графики количества заражений в Китае бьют все рекорды за всё время пандемии — Bloomberg писал о 37 млн новых случаях заболеваемости в день (!), но нет данных о смертях. В дополнение к официальной статистике есть и косвенные индикаторы: если три недели назад уже заговорили о переполненных больницах, то заголовки за последнюю неделю пестрят сообщениями о повышенной нагрузке на бюро ритуальных услуг и нехватке элементарных жаропонижающих. Есть ли в этом опасность для других стран? Технические гиганты, такие как Apple, уже предупредили клиентов об ожидаемых задержках в поставках — 90% айфонов собираются в Китае, отсутствие сотрудников на рабочем месте уже поставило на паузу работу нескольких крупных цехов и торговых точек.
Проблемы с поставками касаются и более необходимых вещей — Франция, к примеру, сейчас страдает от нехватки в аптеках базовых лекарств, таких как парацетамол и антибиотик первой линии амоксициллин, так как сырье для этих препаратов поставляет Китай. Что касается того, как будет развиваться сценарий пандемии, учёные полагают, что такой активный рост заражений среди населения, привитого низкоэффективными вакцинами, может, помимо огромного количества человеческих жертв, быть опасен возникновением новых вариантов коронавируса. Именно поэтому сокрытие данных, так широко практикуемое китайскими властями, мешает нам делать всяческие прогнозы о грядущем окончании пандемии.
Грипп
Сезонный грипп в этом году также достаточно активен. Первые случаи заражения в Казахстане начали регистрироваться уже с августа, а продолжаться эпидемия гриппа может до марта-апреля. Возможно, это просто особенность этого сезона, может быть, дело опять в косвенном эффекте сдерживания инфекций во время пандемии. В любом случае, это говорит о том, что вакцинироваться от гриппа желательно всем от возраста полугода, и да, делать это еще не поздно даже в разгар сезона, если вы еще не привились. Будьте только чуть более аккуратны во время вакцинации: поменьше контактов, наденьте маску и обработайте руки. Шок-контент, но вакцинироваться стоит, даже если вы переболели подтвержденным гриппом в этом сезоне. Да-да, для многих это станет новостью, но очень часто в одном сезоне циркулируют несколько штаммов гриппа, а поэтому вакцина может защитить и от повторного заражения другим штаммам. В этом году согласно данным CDC большинство случаев (около 80%) относится к вирусу гриппа H3N2, остальные 20% занимает тот самый H1N1 — причина знаменитой «испанки» 1918 года и пандемии свиного гриппа 2009 года. Это, кстати, вовсе не значит, что в текущем сезоне в чем-то виноваты свиньи! И тот, и другой штамм, а также два других включены в состав сезонной тетравалентной вакцины (либо только антиген вируса гриппа В в случае трехвалентного Гриппола Плюс, закупленного минздравом Казахстана). Анализ, проведенный CDC, показывает, что состав вакцины в этом году достаточно хорошо подходит тем штаммам, которые циркулируют в популяции. Также эти штаммы всё еще чувствительны к осельтамивиру, который может использоваться для пациентов с факторами риска, и для всех остальных, при условии, что прием лекарства начат в первые два дня после появления симптомов (по назначению врача, есть побочки). Особенности гриппа, и в частности штамма H1N1 по сравнению с другими ОРВИ: стремительное начало, высокая температура, сочетание диареи с ломотой в теле и усталостью. Осложнения чаще всего возникают у пожилых, людей с хроническими заболеваниями, маленьких детей, беременных женщин. Тем временем, ученые продолжают работать над универсальной вакциной от гриппа, чтобы нам не приходилось обновлять защиту ежегодно. Исследователи из Пенсильвании получили обнадеживающие результаты новой мРНК вакцины на животных - она защитила хомячков и мышек сразу от 20 штаммов сезонного гриппа. Будем надеяться, что к следующему сезону будет сделан прогресс и в клинических исследованиях.
РСВ
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), о котором в этом году очень много разговоров, не является каким-то новым вирусом. Он знаком нам очень давно, это одна из главных причин бронхиолита — осложнения, которое возникает чаще всего у детей от рождения до двух лет. Связано это с тем, что в силу возраста у них очень узкие дыхательные пути и у некоторых деток этот вирус приводит к обструкции. В этом случае ребенку нужна помощь врача — специальные ингаляции (только по назначению врача!), а иногда даже дополнительный кислород и ИВЛ. Именно РСВ стал причиной коллапса в детских стационарах Европы и США. Нехватка коек, персонала, кислорода, аппаратов ИВЛ: «»Это наш март 2020» — заявляли американские педиатры и неонатологи. Организаторы здравоохранения заговорили в один голос о необходимости реформирования коечного фонда.
Раз уж это такой серьезный патоген, почему же до сих пор от него недоступна вакцина? Разработка вакцин — дорогое удовольствие. Чаще всего мотивацией должна послужить трагедия и человеческие жертвы. Вот и сейчас невиданный всплеск инфекции и очередной коллапс системы оказания помощи послужил причиной для ускоренного рассмотрения вакцин от РСВ. FDA спешит рассмотреть заявку Pfizer — компания сейчас исследует двух кандидатов — для вакцинации беременных (чтобы защитить новорожденных) и вторую версию вакцины для пожилых, которые являются еще одной важной группой риска по осложнениям от этой инфекции. Другие фармгиганты также вплотную занимаются разработкой вакцины — GSK и Moderna предлагают свои варианты решения. Кроме того, для детишек с факторами риска (недоношенность, хронические заболевания легких) рекомендовано профилактическое использование и терапия с помощью моноклональных антител.
В этом году особенность эпидемии РСВ состоит в том, что даже дети старше двухлетнего возраста попадают в больницы с осложнениями. Это происходит, скорее всего, из-за того, что они не успели переболеть им в прошлые сезоны из-за ковидных ограничений. Как водится, эпидемиологическая ситуация становится мотивацией для проведения дополнительных исследований. В этом году мы узнали чуть больше о самом вирусе. К примеру, в культуре клеток легких человека РСВ объединяется с вирусом гриппа и формирует гибридные вирусные частицы, тем самым помогая гриппу спрятаться от иммунитета даже при наличии защитных антител. Пока что это всё только лабораторная модель, но чем не ужастик для заголовков газет. Относиться к этой инфекции серьезно нужно и по другой причине — перенесенный РСВ увеличивает риски возникновения астмы и ХОБЛ . Что же делать родителям? Знать красные флаги: проблемы с дыханием, одышка, свист на выдохе, резкая слабость. Понимать, есть ли факторы риска: недоношенность, хронические заболевания дыхательной системы.
Инфекции и отопительный сезон
Существует еще очень важный фактор риска для всех респираторных заболеваний — качество воздуха. Одно дело — воздух в доме, и здесь огромна роль родителей: нужно избавиться от пылесборников, убавить отопление, проветривать и увлажнять. Всё это поможет избежать осложнений и обезвоживания при любой инфекции. Другое дело — качество воздуха в городах Казахстана. Ситуация в отопительный сезон просто катастрофическая. Недавняя авария в Экибастузе, регулярные выбросы в Оскемене и Атырау, худшие места в рейтингах по качеству воздуха в Астане и Алматы — всё это огромные факторы риска при респираторных заболеваниях. С каждым годом число детей-астматиков в нашей стране растет. Рекомендую материалы наших казахстанских ученых-экологов на канале Air quality Science, чтобы как следует разобраться в этой теме.
Не навреди!
Нужно быть осторожнее с самолечением, с различными альтернативными методами, с любовью к БАДам. Потому что в простудный сезон, когда непременно хочется «поднять иммунитет», часто встречается такая штука, как токсическое поражение печени на фоне приема БАДов и непонятных лекарств без внятной инструкции и регистрации. Все, наверное, уже читали о трагических случаях смерти детей в Узбекистане из-за приема контрафактных лекарств. Но дело также и в БАДах. Люди увлекаются огромными концентрациями витаминов, минералов, различных активных веществ на любой вкус и кошелек. К примеру, казалось бы, такая безобидная штука как куркумин, которая на деле влияет на более чем 500 молекул в нашем организме, может быть довольно опасна, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
Родителям зачастую легче купить бутылочку с каким-нибудь иммуномодулятором, где написано мелким шрифтом, что это не лекарственное средство, за которое никто не несет ответственности, вместо того, чтобы увлажнять воздух, гулять с детьми, двигаться, промывать нос. И получается в итоге, что мало того, что мы не помогаем ребенку справиться с этим инфекционным сезоном, но мы еще и добавляем нагрузку на его почки и печень!
Антибиотики
Недавно вышел глобальный ежегодный отчет ВОЗ по туберкулезу. Он показал, что заболеваемость по всему миру за прошедший год увеличилась на пять процентов. Это большая цифра. Ученые это связывают с последствиями пандемии, потому что из-за нее снизилось качество и частота диагностики туберкулеза. Отчет говорит о том, что помимо того, что заболеваемость увеличилась, а диагностика уменьшилась, Казахстан оказался в списке 12 стран, которые отличаются мультирезистентным туберкулезом. То есть, как всегда мы впереди планеты всей по самым опасным штаммам туберкулеза. Это значит, что сейчас, чтобы вылечиться от того туберкулеза, который есть в Казахстане, нужна тяжелая артиллерия лекарств. Происходит это, потому что мы используем антибиотики как попало. Очень часто на прием к нашим педиатрам приходят дети в двух-трёхлетнем возрасте, у которых высеиваются бактерии, резистентные ко всему. Нужно открывать шкафчик на замочке, доставать оттуда серьезные лекарства и лечить ими, потому что больше такие бактерии-монстры ничем не лечатся. Использование антибиотиков — социальная ответственность, к примеру, человек, который никогда не принимал антибиотики, зашел в автобус, на него кто-то кашлянул и он в итоге заразился таким резистентным заболеванием, от которого очень сложно избавиться.
Возвращение кори и полиомиелита, или при чем тут война?
Полиомиелит — это болезнь, от которой мы должны были избавиться очень давно. После натуральной оспы это был кандидат номер один на абсолютное искоренение с помощью вакцинации. Но вакцины стали заложниками своего успеха. Дети перестали умирать от вакциноуправляемых инфекций, роль вакцин в этом оказалась для многих совсем не очевидна, появилось недоверие к прививкам. Кроме того, кампания по искоренению полиомиелита не была доведена до конца, во многом из-за иллюзии безопасности в развитых странах — долгое время болезнь регистрировалась только в бедных странах Африки, Афганистане и Пакистане. Сыграли свою роль и военные конфликты, исследования показывают, что на Ближнем Востоке результатом военных действий стало возвращение полиомиелита, кори и вспышки холеры. И вот летом 2022 года стали появляться сообщения о том, что полиовирус нашли не где-то в бедной стране, а в Нью-Йорке и Лондоне, происходили даже случаи паралича ног.
В последние несколько месяцев тревожные новости поступают из России. Небольшие вспышки кори были зафиксированы в Ленинградской и Новосибирской области. Вспышка полиомиелита со случаями паралича нижних конечностей произошла в Ингушетии. Судя по комментариям родителей из Ингушетии, часто нет понимания того, зачем нужны вакцины. В чатах возмущение: «Да что вы нам про прививки говорите, защитите наших детей, объявите карантин из-за полиомиелита!» Что характерно для этой вспышки, частая причина отсутствия прививки — религиозный отказ, страны Северного Кавказа в принципе достаточно часто оказываются чемпионами по отказу от детской плановой вакцинации. Несмотря на это, они лидируют по вакцинации пожилых людей от коронавируса. Потому что они ездят в хадж, а там обязательно нужно иметь вакцину от коронавируса, менингококка. Получается такой парадокс: детей мы можем ставить под риск, а если мы в хадж хотим, то мы все же сделаем прививку. На казахстанском сайте о вакцинации EGU.KZ появилась замечательная брошюра под названием «Мировые конфессии и прививки». Эта брошюра подготовлена Инессой Цой-Шлапак, которая разобралась в проблеме религиозного отказа совместно со специалистами Национального центра общественного здравоохранения. Брошюра была одобрена Духовным управлением мусульман Казахстана. Также в качестве экспертов участвовали представители других конфессий, есть и врачи, которые представляют разные религии. Там не только про ислам, желатин и свинину, но, и, например, про баптизм, который часто ошибочно является причиной религиозного отказа в Восточном Казахстане. Просвещайтесь, не идите на поводу у людей, которые не разбираются ни в религии, ни в медицине, ни в науке.
Что касается кори и полиомиелита, недавно ВОЗ выпустила отчет о том, что сейчас максимально тревожная ситуация по кори: в 2021 году 25 миллионов детей пропустили первую дозу вакцины и еще 14,7 миллиона детей — вторую. В прошлом году в 22 странах мира произошли вспышки заболевания, зарегистрировано 9 миллионов случаев кори и 128 000 случаев смерти от этого вируса. А это значит, что в любой момент мы можем стоять на пороге новой опаснейшей вспышки. Прошлая вспышка кори в Казахстане была одной из крупнейших в мире. Ее пик пришелся как раз на январь 2019 года. Ажиотаж с тридемией и бесконечные ОРВИ часто тормозят плановую вакцинацию, являясь причиной ложных медотводов от прививок. Если ваш ребенок не привит по календарю, то на самом деле первое и самое важное дело для любого родителя — вовремя защитить ребенка от кори, полиомиелита, отитов по причине пневмококка и гемофильной палочки безопасными, проверенными вакцинами из Национального календаря вакцинации.
Больше всего меня беспокоит проблема с вакциноуправляемыми заболеваниями из-за той геополитической ситуации, в которой мы оказались. Как уже говорилось, военные конфликты, массовое перемещение людей — это всегда в первую очередь риск инфекций. Отказ от вакцинации и вспышки инфекций в России очень опасны и для Казахстана. Дело в том, что мы следим за опасными инфекциями с помощью подсчета охвата вакцинацией. Другими словами, нам жизненно необходимо знать какой процент детей привит от кори, полиомиелита, коклюша и т.д. В Казахстан с начала мобилизации прибыло около 830 тысяч человек из России, из них предположительно остались в стране около 300 тысяч человек. Суть проблемы с мигрантами и здравоохранением состоит в том, что миграционная служба при пересечении границы, как правило, регистрирует информацию только о взрослых переселенцах. Мы практически ничего не знаем о возрасте прибывших детей и уж тем более об их статусе вакцинации. У нас нет для этих людей обязательства регистрироваться по месту жительства в медучреждениях, наша система здравоохранения их попросту не видит, на них не рассчитывается количество вакцин. Вакцинировать своих детей они могут только по собственной инициативе в частных медцентрах. Это влияет на фактический охват вакцинации и у нас он значительно ниже официальных цифр. К примеру, для предотвращения вспышки кори необходим очень высокий уровень охвата вакцинацией - 90-95%. Однако, реальной цифры мы не увидим, мы не можем ее подсчитать. Это огромная проблема, настоящая угроза национальной безопасности, которая нуждается в большой межведомственной работе миграционной службы и системы здравоохранения, а также системы образования, которая так же не видит этих детей.
Какие советы в новогодние праздники?
Забота о близких может заключаться не только в размере и стоимости накрытого дастархана, а в том, что мы не ходим в гости с температурой, не обнимаем стариков, если болеем гриппом, напоминаем о важности вакцинации и мытья рук, чаще гуляем на свежем воздухе и проветриваем, и носим маски в местах скопления людей.
Что должен знать родитель?
— Знать «красные флаги», другими словами, симптомы, при которых необходим врач: трудности с дыханием; температура, которая не спадает при использовании жаропонижающих; высыпания на коже; резкая слабость и утомляемость; риск обезвоживания (когда, к примеру, отказывается пить; либо сочетание частой рвоты и повышенной температуры); ухудшение состояния после видимого улучшения и т.д.
— Необходимо помнить о рисках госпитализации и не стремиться ложиться в инфекционную больницу без повода (как это часто происходило с бессимптомными больными в разгар пандемии) — самые устойчивые штаммы бактерий обитают как раз-таки в больничных стенах, кроме того, высок риск неоправданной антибиотикотерапии и уколов в принципе. Помните правило: лекарства в уколах нужны только ребёнку, который не в состоянии выпить аналогичное лекарство.
— Повышать свой уровень знаний, придерживаться доказательной медицины — это правило не только поможет сохранить здоровье, но также сэкономит вам нервы и деньги. Аптеки переполнены фуфломицинами и БАДами на любой вкус и кошелёк. Проблема даже не в том, что вы тратите деньги на пустышки. Часто такие препараты, которые никто не проверяет, могут взаимодействовать с принимаемыми лекарствами, а также привести к токсическому поражению печени. Кстати, согласно Кодексу о здоровье реклама БАДов в Казахстане запрещена! Стоит держаться подальше и от приверженцев альтернативных методик: пиявок в глаза от конъюнктивита, акробатических трюков под видом массажа, лечения коклюша кровью голубей — на это всё соглашаются казалось бы современные и образованные казахстанские родители из-за паники и незнания.
— Научиться не бояться инфекций. Очень пугает появившаяся во время пандемии мода на стерильность. Есть даже дорогущие гаджеты, которые рекламируют блогеры, они распыляют растворы хлорки в виде аэрозоля, таким образом якобы обеззараживая пространство вокруг ребёнка. Но нужно помнить, что человек живёт в мире инфекций, стерильность для него неестественна и вредна, связана с повышенным риском астмы, аллергии, и даже некоторых онкологических заболеваний. Кроме того, риски незарегистрированных гаджетов очевидны — никто не несёт ответственности за ожог слизистых от вдыхания паров неясного состава, да и концепция сама по себе абсурдна и продаётся за счёт родительского страха.
— Качество воздуха — основа ухода за ребёнком в простудный сезон. Прохладный (19-21 С), влажный (40-60%), по возможности чистый воздух не даст соплям засохнуть и поможет быстрее справиться с инфекциями.
— Как поднять иммунитет? Качественный сон (не гулять с ребёнком до 12 ночи и выключать все гаджеты в доме за 2 часа до сна), разнообразное питание (приучить к овощам и фруктам), движение (выходить даже в мороз в удобном комбинезоне лепить снеговика) — всё это гораздо сложнее, чем покупка «волшебных баночек для иммунитета».
— И, наконец, проверьте, что ваш ребёнок привит по календарю. Кроме защиты от опасных инфекций, таких, как корь и полиомиелит, вакцинация сокращает риск госпитализации и визитов к врачу, что особенно важно в такой активный простудный сезон. Вакцины от пневмококка и гемофильной палочки, к примеру, это гарантированное снижение рисков бактериальных осложнений при любой ОРВИ — отитов, менингитов, пневмонии. Вакцину от пневмококка рекомендуют и взрослым, у которых каждый чих заканчивается осложнением. Нагнать календарь вакцинации можно с помощью специального калькулятора, а получить ответы на все ваши вопросы о прививках можно здесь.
Чем может помочь медработник?
— Помнить о рисках ложных медотводов от вакцинации — вы ставите детей под риск опасных инфекций.
— Придерживаться доказательной медицины: не прописывать БАДы и фуфломицины, не лечить вирусы антибиотиками, повышать уровень своих знаний
— Быть примером — правильно носить маску, не ходить на работу больным, привиться от гриппа и COVID-19.
Что может сделать государство?
— Признавать наличие проблем, это начало их решения. Не брать пример с северного соседа: в ответ на публикацию отчёта ЮНЭЙДС о том, что Россия вошла в пятёрку лидеров по новым случаям ВИЧ, обогнав многие беднейшие страны Африки, последовал ожидаемый ответ от министерства здравоохранения РФ. Понятное дело, что с инфекцией таким образом государству не справиться.
— Поддержка доказательной медицины, обеспечение выполнения существующего законодательства в отношении БАДов и полный отказ в лоббировании фуфломицинов.
— Целенаправленная поддержка плановой вакцинации — систематическое и регулярное обучение медработников, обновление законодательства, контроль за безопасностью вакцинации и ложными медотводами.
— Контроль за перемещением мигрантов с точки зрения инфекционных заболеваний.
— Наконец, предпринять какие-то действия по системе отопления для предотвращения техногенных катастроф и улучшения качества воздуха.
— Создание условий для элементарных норм гигиены — рекомендую проект «Перемена.медиа» о школьных туалетах и сразу станет ясно, что помыть руки с мылом для казахстанского школьника — тот еще квест.
И напоследок, чтобы понять, как лучше всего бороться с инфекциями, и где находится наша зона ответственности, взгляните на вот эту иллюстрацию, так называемую модель швейцарского сыра.: