​​Тридемия и возвращение забытых инфекций

Готовиться к праздникам многим казахстанским семьям в этом году помешали затянувшиеся простуды. Родители маленьких деток разводят руками — этот простудный сезон особенно агрессивный, дети болеют просто без остановки с ранней осени. Ситуация схожа во всем мире — коек не хватает в детских стационарах во многих странах, а в аптеках заканчиваются базовые лекарства. Что же произошло? Мы на пороге новой пандемии?

Одна из главных гипотез, объясняющих такую невиданную активность, — косвенный эффект карантинных ограничений. Не секрет, что изоляция, маски и строгий карантин — это неспецифические меры защиты, и во многих странах они помимо COVID-19 также снизили активность самых разных инфекций, от обычных простудных вирусов до кори и коклюша. Казалось бы, замечательная новость, эффективность мер налицо, однако, многие инфекции имеют свою сезонность, которая устанавливалась в течение долгого времени. Ковидные ограничения привели к тому, что не все «вовремя» переболели ОРВИ, уменьшилась прослойка иммунных людей, особенно среди детей до 4-5 лет, и количество заболевших в этот простудный сезон по практически всем группам сезонных инфекций выросло в разы. Еще одно возможное объяснение — последствия COVID-19 для переболевших в виде уязвимости иммунной системы к другим инфекциям. Но точных данных, подтверждающих эти две гипотезы, пока нет.

Поговорим об инфекциях, которые наиболее активны в этот простудный сезон. Для начала нужно понимать, что причиной простуды могут быть самые разные ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — аденовирусы, риновирусы, обычные сезонные коронавирусы и многие другие. Все они схожи по симптомам, со всеми ними человек начинает знакомство в раннем детстве, именно поэтому создается ощущение одной бесконечной затянувшейся простуды. На самом же деле иммунитету ребенка просто необходимо переболеть и познакомиться со всеми этими вирусами. После каждого эпизода кашля и соплей мысленно поставьте галочку — в иммунной картотеке вашего ребенка появилась память об очередной инфекции, справиться с которой в следующий раз ему будет гораздо проще! Если эта тема вам интересна, у меня есть часовой эфир в Instagram о формировании, взрослении и старении иммунной системы.

Однако, есть инфекции, которые могут быть опаснее других, именно против них ученые обычно придумывают вакцины, ведь разработать их против всех на свете инфекций просто невозможно. Это похоже на портрет преступника с надписью «Особо опасен», вакцины нужны именно для предотвращения особо опасных инфекций, как своеобразная тренировка и предупреждение для нашего иммунитета.