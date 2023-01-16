Долгий январь. Фотохроника.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией, захваты административных зданий и вооруженные столкновения. В результате, по официальным данным, погибло 238 человек. Часть людей подвергались произвольным задержаниям, а после - пыткам.
Власть публикует фотохронику январских дней и происходившего после них.
I - Январь
4 января. Вечер. Активисты из движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! идут шествием в Алматы у парка первого президента.
После задержания политика Жанболата Мамая, объявившего сбор у спорткомплекса Almaty Arena, протестующие собрались на перекрестке Рыскулова - Момышулы. После чего они отправились шествием до площади Республики.
Шествие протестующих по улице Абая.
Рядом с шествующими также ехали машины, из которых люди вывешивали флаги и кричали лозунги.
Площадь Республики в ночь с 4 на 5 января.
Столкновения с полицией на площади Республики и у городского акимата. Применение силовиками слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Протестующие отступают от площади Республики. Часть из них уходит в сторону площади Астана.
Другая часть уходит вверх по Тимирязева.
Утро 5 января. Площадь Республики перекрыта военными и бронетранспортерами.
Шествие протестующих по центральным улицам Алматы к обеду.
Площадь Республики в это время.
10 января. Ситуация на Площади Республики.
II - После января
1 февраля. Родственники арестованных и подвергнутых пыткам во время январских событий требуют их освобождения в прокуратуре в Алматы.
5 февраля. Первый митинг после январских событий в Алматы. Его согласовали с акиматом. Пришедшие требуют выборности акимов. Среди них есть родственники арестованных и жертв пыток.
13 февраля. Траурный митинг по погибшим во время январских событий в Казахстане.
15 мая. Пострадавшие от пыток и их родственники у адвокатской конторы, обсуждают то, как добиться справедливого расследования их дел.
1 июня родственники арестованных и погибших во время январских событий, а также жертвы пыток вышли на акцию протеста у городской прокуратуры Алматы.
6 июля группа политиков, общественных деятелей и пострадавших от пыток пришли на площадь Республики в Алматы. Они почтили память погибших во время событий декабря 1986 года и января 2022 года.
Затем они показали проект памятника о Қантаре.
11 июля два десятка человек, потерявших своих близких, ночевали у здания администрации президента — они требовали справедливого расследования дел, оправдания погибших, которые посмертно были обвинены в массовых беспорядках, и выплаты компенсаций.
Суд над политиком Жанболатом Мамаем 9 ноября. По одному из уголовных дел его обвиняли в «организации массовых беспорядков» во время январских событий. В октябре дело переквалифицировали на обвинение по статье «организация незаконного митинга».
22 декабря группа родственников погибших во время январских событий приехали из Тараза в столицу с требованиями оправдать их погибших близких.
23 декабря на площади Республики в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев открыл мемориал жертвам январских событий «Тағзым». Этот проект никак не обсуждался - открытие прошло тихо, без участников событий, пострадавших и родственников погибших.