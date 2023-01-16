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16 января 2023
Алмас Кайсар, Власть

Долгий январь. Фотохроника.

Фотохроника январских событий и происходившего после них

Долгий январь. Фотохроника.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией, захваты административных зданий и вооруженные столкновения. В результате, по официальным данным, погибло 238 человек. Часть людей подвергались произвольным задержаниям, а после - пыткам.

Власть публикует фотохронику январских дней и происходившего после них.

I - Январь

4 января. Вечер. Активисты из движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! идут шествием в Алматы у парка первого президента.

Фото Дмитрия Мазоренко

После задержания политика Жанболата Мамая, объявившего сбор у спорткомплекса Almaty Arena, протестующие собрались на перекрестке Рыскулова - Момышулы. После чего они отправились шествием до площади Республики.

Фото Ольги Логиновой

Митинг перерос в шествие


Шествие протестующих по улице Абая.

Фотографии Алмаса Кайсара


Рядом с шествующими также ехали машины, из которых люди вывешивали флаги и кричали лозунги.

Фотографии Алмаса Кайсара

Площадь Республики в ночь с 4 на 5 января.

Фотографии Алмаса Кайсара

Столкновения с полицией на площади Республики и у городского акимата. Применение силовиками слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Фотографии Алмаса Кайсара

Протестующие отступают от площади Республики. Часть из них уходит в сторону площади Астана.

Фотографии Дмитрия Мазоренко

Другая часть уходит вверх по Тимирязева.

Фотографии Алмаса Кайсара

Утро 5 января. Площадь Республики перекрыта военными и бронетранспортерами.

Фотографии Ольги Логиновой.

Шествие протестующих по центральным улицам Алматы к обеду.

Фото Алмаса Кайсара

Фото Ольги Логиновой

Захват городского акимата протестующими после обеда.

Фотографии Алмаса Кайсара

Площадь Республики в это время.

Фотографии Алмаса Кайсара

8 января. Акция солидарности казахстанцев в Лондоне.

Фотографии Данияра Мусирова

10 января. Ситуация на Площади Республики.

Фотографии Ольги Логиновой

II - После января

1 февраля. Родственники арестованных и подвергнутых пыткам во время январских событий требуют их освобождения в прокуратуре в Алматы.

Фотографии Алмаса Кайсара

5 февраля. Первый митинг после январских событий в Алматы. Его согласовали с акиматом. Пришедшие требуют выборности акимов. Среди них есть родственники арестованных и жертв пыток.

Фотографии Алмаса Кайсара

Фото Назерке Курмангазиновой

Фото Назерке Курмангазиновой

13 февраля. Траурный митинг по погибшим во время январских событий в Казахстане.

Фотографии Алмаса Кайсара

15 мая. Пострадавшие от пыток и их родственники у адвокатской конторы, обсуждают то, как добиться справедливого расследования их дел.

Фотографии Алмаса Кайсара

1 июня родственники арестованных и погибших во время январских событий, а также жертвы пыток вышли на акцию протеста у городской прокуратуры Алматы.

Фото Ольги Логиновой

Фотографии Алмаса Кайсара

6 июля группа политиков, общественных деятелей и пострадавших от пыток пришли на площадь Республики в Алматы. Они почтили память погибших во время событий декабря 1986 года и января 2022 года.

Фотографии Алмаса Кайсара

Затем они показали проект памятника о Қантаре.

Фотографии Алмаса Кайсара

11 июля два десятка человек, потерявших своих близких, ночевали у здания администрации президента — они требовали справедливого расследования дел, оправдания погибших, которые посмертно были обвинены в массовых беспорядках, и выплаты компенсаций.

Фото Тамары Вааль

Суд над политиком Жанболатом Мамаем 9 ноября. По одному из уголовных дел его обвиняли в «организации массовых беспорядков» во время январских событий. В октябре дело переквалифицировали на обвинение по статье «организация незаконного митинга».

Фотографии Назерке Курмангазиновой

22 декабря группа родственников погибших во время январских событий приехали из Тараза в столицу с требованиями оправдать их погибших близких.

Фото Беймбета Молдагали

23 декабря на площади Республики в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев открыл мемориал жертвам январских событий «Тағзым». Этот проект никак не обсуждался - открытие прошло тихо, без участников событий, пострадавших и родственников погибших.

Фотографии Ольги Логиновой

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