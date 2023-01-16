Долгий январь. Фотохроника.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией, захваты административных зданий и вооруженные столкновения. В результате, по официальным данным, погибло 238 человек. Часть людей подвергались произвольным задержаниям, а после - пыткам.

Власть публикует фотохронику январских дней и происходившего после них.

