«Я думал, что на животе гематомы оставить невозможно»

Cпортзал «Динамо»

Митинг в Атырау прошел 4-5 января и с этого момента конвейер пыток в спортзале «Динамо» заработал. С 5 по 13 января. 7 дней люди туда попадали, все это видели, и все молчали. Они были страшно запуганы.

После того, как я побывал на митинге на площади Исатая и Махамбета 4 января, отключили всю связь. Числа 10-го мне звонила известная активистка и она мне сказала: «Сергей, просто удали из телефона все фото и видео». Без подробностей. Я всегда все снимаю, какой смысл стирать из телефона, если я все выложил? Подумал, что, наверное, за мной уже должны прийти, так как я слышал, что людей начали приглашать на беседы в полицию. Я подумал, что обязательно попрошу повестку и приду по повестке. А потом, наверное, меня незаконно осудят на небольшой срок. Я уже жену подготовил, что мне дадут срок, потому что штраф я выплатить не смогу. Она как-то не придала значение.

На следующий день, часов в 11-12, в дверь начинают стучать. Смотрю в глазок, и вижу две большие темные фигуры.

«Полиция, откройте». Я начал уточнять, по какому вопросу – сказали, что нужно меня доставить в городской отдел полиции на опознание людей по фотографиям и повестка есть. Я открыл дверь. Заходят два человека в черном с автоматами, без опознавательных знаков. Один из них быстро показал удостоверение и я даже ничего не успел увидеть. Я сказал, что никуда не поеду. Один из них ответил, что со мной долго разговаривать не будут и просто взяли меня под руки.

Я ему кричу: «Прекратите! Что вы делаете? Зачем?». Жена вспоминает, что выглянула в этот момент из комнаты и увидела только мою голую пятку. Вот и потащили меня без обуви, в футболке, в шортах, по холодному подъезду, по снегу. И бросили в машину. Сразу же начали подбивать под ноги, чтобы на полусогнутых шел. Руки назад, головой вниз. В машине начали просто избивать. Ботинками, кулаками по голове.

Пол в машине холодный, мокрый. Сказали, чтобы лег на пол в проходе на живот. Я лежу, они меня бьют и требуют пароль от телефона. Говорю: «Скажите, что вам нужно показать? Я вам сам покажу». Дальше начали бить прикладом между лопаток. Попали прямо в кость. Только начали отъезжать, один из сотрудников сказал, что нужно забрать обувь и телефон. Машина встала, он выбежал, потом вернулся. Жена рассказала, что она была в шоке, ходила по дому и не знала, что делать. В это время опять стучатся. Она вышла и один из полицейских сказал отдать ему обувь и телефон. Летняя моя обувь была какая-то на полке, она в ступоре ее протянула. Они начали тянуть ее за руки из дверей в подъезд, сказали, что заберут ее тоже, если не отдаст телефон.

Пока мы ехали, один из них уперся ботинком мне в ребро. Я был в ступоре и думал, что везут в отделение полиции. Ничего не видно, просто 15 минут ехали куда-то. Когда выводили, сказали, что нельзя смотреть по сторонам и надо просто смотреть в пол. Вышел из машины, вижу асфальт. Предполагал, что сейчас зайдем в какое-то помещение. Асфальт, асфальт, а потом – полы спортзала. Оранжевые с разметкой. И такие страшные. Облезлые. Первая мысль – привезли в заброшенную школу.