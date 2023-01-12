«Мы уже находимся в ситуации отложенной деколонизации»

И даже тех, кто в течение наших 30 лет Независимости пытался увести нас от разговора об истории, от необходимости задуматься над тем, что же с нами произошло, дать оценку происходящему и задуматься над тем, что нам нужно изменить, нынешнее положение в мире заставляет понять, что нельзя просто перелистнуть страницу.

Мы должны вернуться к истории ХХ века, потому что многие наши проблемы и даже нынешнее состояние страны идут оттуда. Понятно, что в одной книге нельзя осветить все стороны проблемы, которые так или иначе обусловлены колониальным и тоталитарным прошлым. Но затронутые темы позволяют понять, насколько многое в нашей жизни пронизано колониальным мышлением. Я надеюсь, эта книга заставит читателей задуматься и по-новому посмотреть на то, что и почему происходит в нашей стране.

Известно, что вы специалист по зарубежной литературе. Повлияло ли это на то, что вы пришли к теме деколонизации?

Это долгий путь. Моя кандидатская диссертации касалась ирландских романов Марии Эджворт (1767–1849). В 1800 году был подписан Акт об Унии, посредством которого было создано Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. После веков колонизации Ирландия данным Актом фактически отказалась даже от формальной политической независимости. Эджворт описывала процессы, происходящие в колонизированной Ирландии.

Конечно, я изучала историю Ирландии этого периода, и обнаружила много общего с колонизированным Казахстаном: запрет преподавания на национальном языке, Великий голод 1845–1849 годов, борьба образованных ирландцев за сохранение национальной истории, культуры, языка, идентичности и многое другое. Параллели очевидны. Это было начало.

Несмотря на то, что эпоха колониализма закончена, слово «постколониальность» до сих пор кажется странным, так как колониализм и колониальная память продолжают влиять на наши институты и восприятие мира. В постколониальном мире есть и неоколонии. Как бы вы определили нынешний этап деколонизации в Казахстане?

Эти дефиниции обозначают разные понятия и этапы. С колониальностью все понятно, но в обществе все еще задаются вопросом о том, был ли советский период колониальным. Не все люди еще готовы увидеть советский период как продолжение царской колонизации Казахстана. Постколониальный период, по логике, наступает тогда, когда заканчивается колонизация. Но тут возникает принципиальный вопрос: «Когда заканчивается колонизация?» Какой-то конкретный день, когда страна объявляет независимость? Начинается ли постколониальный период тогда? По-моему, мы вступаем в постколониальный период лишь тогда, когда мы начинаем прорабатывать колониальные проблемы, последствия, травмы; когда мы начинаем преодолевать последствия колониализма и возрождаться; когда мы обнаруживаем четкие признаки нашей независимости.