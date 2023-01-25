Насилие против журналистов без границ?

Интенсификация насилия

В 2023 году нападения и угрозы в адрес журналистов перешли на новый уровень. «Только в первый месяц было зафиксировано более семи подобных случаев. Каждый из них журналисты связывают со своей профессиональной деятельностью», − говорит руководитель «Әділ Сөз» Карлыгаш Джаманкулова.

В середине января неизвестные подожгли машину Динары Егеубаевой − журналистки, регулярно критикующей действующий политический режим, а также потенциальной кандидатки на выборах в мажилис от гражданской коалиции «Алтыншы Қаңтар». Через несколько дней ведущий Youtube-канала «Гиперборей» Вадим Борейко также сообщил, что трое неизвестных пытались заблокировать дверь его квартиры и, возможно, поджечь.

По словам Борейко, первое «предупреждение» он получил в середине сентября, накануне объявления досрочных президентских выборов. Тогда журналисту позвонил знакомый, чтобы переадресовать предложение обратившегося к нему незнакомца, который представился «силовиком». Предложение состояло в том, чтобы за денежное вознаграждение Борейко не упоминал о президенте Касым-Жомарте Токаеве в своих материалах в течение двух месяцев.

«Я думаю, это была попытка проверить, поведусь ли я на подкуп. Ведь против неподконтрольных журналистов действуют именно в такой последовательности: сначала пытаются договориться «по-хорошему», затем подкупить, потом дискредитировать, а когда все это не срабатывает – принимают в их отношении акции устрашения», − говорит он.

Журналист отказался выдвигать версии о том, кто может стоять за угрозами и нападениями на журналистов в отсутствие фактов. Но обратил внимание на то, что недавняя серия атак произошла в течение недели. Это может указывать на их скоординированность.

