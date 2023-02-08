Закон, который убьет СМИ в Казахстане

«Несколько лет назад президент заявил, что Казахстан нуждается в новом законе о СМИ, что он должен соответствовать реалиям нашего времени, способствовать развитию масс-медиа в Казахстане. И мы очень надеялись, что так и будет, так как действующий закон был принят в 1999 году и устарел. Сейчас мы не видим нового законопроекта, мы видим слияние двух действующих законов - действующего закона «О СМИ» и закона «О телерадиовещании» с немного поправленными нормами. А хотим видеть принципиально новый закон», — сказала на пресс-конференции в Астане руководитель юридической службы «Медиа Қолдау» Гульмира Биржанова.

По ее словам, министерство информации и общественного развития использовало международный опыт. Правда, совсем не европейских стран, а Российской Федерации, Туркменистана, Узбекистана и Турции.

«Для нас большой неожиданностью был текст законопроекта, который появился буквально неделю назад. Текст, который не был согласован с рабочей группой. Рабочую группу даже никто не уведомил, что министерство (информации и общественного развития - В.) придумало текст, в который включили какие-то нововведения, о которых никто не знал. И концепцию уже одобрила межведомственная комиссия. Это знак, что наша деятельность для министерства совершенно не важна», — убеждена руководитель ОФ «Правовой Медиацентр» Диана Окремова.

Она говорит о принципиальных моментах, из-за которых закон нельзя принимать:

«Сначала сказано, что закон регулирует профессиональную сферу журналистики и отношения в СМИ. Но при этом закон называется "О масс-медиа". А масс-медиа — это СМИ, сетевые издания и интернет-ресурсы. По сути, закон охватывает всё интернет пространство. Направлен он не на журналистов, как профессионалов, а на всех пользователей интернета, которые что-либо пишут в соцсетях, оставляют посты, комментарии и так далее. Мне кажется, это очень удобная позиция — применять закон когда удобно — на журналистах, когда удобно — на всех интернет-пользователях», — объясняет она.