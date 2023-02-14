Человек против метрополитена

Адиль Тажмагамбетов начал заниматься госзакупками пять лет назад. В июле 2021 года его компания ТОО «VirSnab» выиграла конкурс на поставку твердой смазки для подвижного состава КГП «Метрополитен».

«Я выиграл по цене, – говорит Тажмагамбетов. – Разница между объявленным бюджетом закупки и ценой, которую я поставил, была около 30 процентов».

Сумма закупки по договору составила 17 561 600 тенге (включая НДС). Часть средств на закуп товара Тажмагамбетов занял.

Предприниматель уже работал с алматинским метро и не ожидал проблем. Тем не менее, они начались практически сразу. В технической спецификации был указан артикул товара – LCF 010 RW 010. Связавшись с заводом-производителем твердой смазки, компанией LB Foster, Тажмагамбетов узнал, что этот артикул был снят с производства и заменен на новый еще в 2008 году. При этом, по условиям договора, КГП «Метрополитен» требовало товар, произведенный не позднее 2020 года.

Еще до официального подписания договора Тажмагамбетов направил в «Метрополитен» письмо, где объяснил, что артикул был заменен компанией на новый – LCF 010 RW 063. Как уточнил производитель, изменилась только форма крепления – чтобы минимизировать риск поломок.

КГП «Метрополитен» не стало менять проект договора, но прислало письмо о том, что не против поставки нового артикула, и более того, он уже поставлялся предприятию.

Другая нестыковка касалась сроков поставки товара: в договоре срок не был четко определен, в графе стояло «по заявке заказчика». Уже после подписания «Метрополитен» прислал Тажмагамбетову уведомление о том, что товар необходимо доставить в течение 20 календарных дней. По закону этот срок не может быть меньше, чем заняло бы производство и доставка товара. Тажмагамбетов просил заказчика согласовать более реалистичный срок в 30 календарных дней, однако не получил никакого ответа.

После всех логистических процессов, поставив товар с трехдневной задержкой, Тажмагамбетов предоставил «Метрополитену» образец для проверки. При осмотре заказчик не высказал никаких претензий, но спустя день испытаний заявил, что товар некачественный. В акте сказано, что образцы «не обеспечили требования смазки реборды колес и переноса на последующие колеса». При этом проверку смазывания специалисты КГП «Метрополитен» провели на глазах у Тажмагамбетова при помощи обычной столовой салфетки, на которой, якобы, не осталось следов смазывающего вещества.

Предприниматель, тем не менее, считает, что для наиболее точной проверки товара была необходима независимая экспертиза. «Чтобы определить смазочный слой, нужен как минимум микроскоп, – поясняет предприниматель. – Эта смазка не действует как классическая жидкая смазка. Суть дисульфида молибдена (основного вещества смазки – В.) – это проникать в структуру поверхности тела, тем самым заполняя шероховатость и снижая коэффициент трения между телами».

По условиям договора, в случае несоответствия товара, в течение пяти дней Тажмагамбетов должен был заменить его, но заказчик не конкретизировал, на какой.