24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины и начала полномасштабную военную операцию. Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, к декабрю 2022 года погибли как минимум 6 884 мирных жителя, ранения получили не меньше 10 947 человек. В июле 2022 года в Агентстве ООН по делам беженцев заявили, что с начала российского вторжения из Украины выехали более 9 миллионов человек.
Казахстанцы начали собирать гуманитарную помощь жителям Украины с самых первых дней войны. В течение года штабы гумпомощи продолжали свою работу, хоть и в разных форматах. Власть поговорила с волонтерами в Астане и Алматы о продолжающихся сборах.
«Мы не имеем права останавливаться»
«Кроме боли и желания как можно больше помогать, больше ничего нет. Каждый день на телефоне – гуманитарная помощь собирается со всего Казахстана. Тут работаешь, люди звонят, общаешься. Это беспрерывный процесс. А потом наступает такой момент, когда ты садишься вечером и от бессилия плачешь, а утром встаешь и идешь дальше, потому что там людям намного хуже, и именно они сейчас находятся в бедственном положении. Мы не имеем права жаловаться, мы не имеем права останавливаться», – говорит Татьяна Джаниашвили.
Ее тезка Татьяна Мельник соглашается, добавляя, что каждую минуту она беспокоится о родных и друзьях мужа: «За год два-три раза и у меня были сложные дни. Усталость такая, что невозможно вынести, но свою модель мы выработали: нужно на пару дней полностью отключиться, выспаться».
Обе женщины работают в официальном штабе гуманитарной поддержки Украины в Казахстане с первых дней войны.
«25 февраля я пришла в посольство и сказала: “Используйте меня”. Я не могла просто сидеть дома и плакать. Я бы сошла с ума. Я понимала, что я маленький винтик механизма, который может хоть что-то сделать и хоть как-то помочь. Так с 25 февраля и по сей день я здесь», – говорит Джаниашвили.
За год штаб усилиями казахстанцев собрал и отправил 530 тонн гуманитарной помощи.
«В самом начале был хаос. Гуманитарная помощь поступала бесконечно, но не хватало рук сортировать все это. Помню, что первые коробки, которые в спешке были собраны и подготовлены на отправку в Украину, разваливались при погрузке в аэропорту. Но к следующей отгрузке мы прописали подробные инструкции для волонтеров: как упаковывать, сортировать, маркировать и взвешивать груз. Исходя из того, какая категория гуманитарной помощи упаковывается, подбираются разного размера коробки, прописывается ее допустимый максимальный вес. Все делается для того, чтобы при длительной транспортировке каждая из коробок доехала», — рассказывает Джаниашвили.
Татьяна Джаниашвили – этническая украинка. Она вышла замуж за казахстанца и проживает в Казахстане около 9 лет. Муж Татьяны Мельник – украинец, и многие его родственники находятся сейчас там. Сама женщина ощущает себя казашкой. Представительницы гуманитарного штаба отмечают, что помогающие не всегда имеют определенную связь с Украиной.
«Усталость от войны присутствует, и если нет личной вовлеченности, то работать сложно. Это нужно понять. Но есть случаи, когда и без личной связи люди готовы помогать. У нашего волонтера Ильяса нет связей с Украиной, но он уже на протяжении года помогает нам. Сейчас он также помогает пострадавшим в Турции и Сирии», – говорит Мельник.
Представительницы штаба отмечают, что некоторая помощь собирается спонтанно за считанные дни. Так, например, удалось помочь крымским татарам, прибывшим в Казахстан в конце сентября. Для них собрали одежду, продукты питания. Казахстанцы даже помогали приехавшим с жильем, нередко предоставляя комнату в своих квартирах.
«Мы дали клич. Нам удалось помочь, естественно, с помощью казахстанцев, потому что сами мы бы не справились. Вся гуманитарная помощь, которая была собрана перед тем, как приехали крымчане, была отправлена в Украину. У нас был абсолютно пустой гараж. А крымчане и даже дети приехали в летних кроссовках, в легких курточках, ветровках, мужчины в туфлях на босую ногу, а у нас тут уже было холодно», – вспоминает Джаниашвили.
Сейчас штаб проводит акцию «Қоржын» (, приуроченную к празднику Наурыз. Волонтеры собирают три вида корзин: «Ақ мол болсын» («Побольше светлого в жизни»), в которую уходят продукты питания в виде круп, курта и консервированной конины; «Жан жылуы» («Тепло») с теплыми вещами; «Тазалану» («Очищение») с товарами для гигиены.
«Мы хотим познакомить украинцев с традициями Казахстана. В каждую коробку вкладываем буклетик, где рассказываем о том, что для казахстанцев значит Наурыз, как он празднуется. Рассказываем, как готовится Наурыз коже. Мы хотим как можно больше познакомить украинцев с культурой Казахстана и донести частичку тепла от нас народу Украины. Ведь Наурыз – это праздник единства, тепла, мира, гостеприимства и прощения. В этот день люди должны прощать друг другу все обиды, стремиться к дружбе и согласию», – говорит Татьяна Джаниашвили.
Штаб гуманитарной поддержки разросся и работал в 15 регионах Казахстана. При необходимости помочь, например, беженцам, штаб может скоординироваться и оказать поддержку в регионах, вплоть до обустройства в детские сады и школы. Постоянно работающих штабов четыре – в Астане, Алматы, Актобе и Караганде. Татьяна особенно отмечает работу штаба в Актобе.
«Это невероятные люди. Вы знаете, нет ничего хуже и страшнее, чем война, но мы познакомились с такими удивительными людьми, которые в моменты горя и отчаяния готовы подставить свое плечо. Звонит мне координатор из Актобе и говорит: “Мы собрали две коробочки гуманитарной помощи. Отправим вам индрайвером”. Я говорю, что время еще есть и можно не торопиться. Через неделю из Актобе к нам уже едет газель с тонной гуманитарной помощи. Мы с Эльмирой постоянно на связи, и она всегда вовлечена в процесс. Находит мыло за 187 тенге, которое нам необходимо для акции, быстро закупает две коробки, а третью ей дают в подарок. В итоге нам приходит три коробки мыла. Вся ее семья вовлечена в процесс, дочка плетет, делает поделки», – рассказывает Джаниашвили, показывая в телефоне рисунок дочери Эльвиры из Актобе.
Волонтерки отмечают тщательную работу штаба в Актобе и в оформлении коробок с гуманитарной помощью: «Эти коробки сразу можно узнать. Они отличаются оформлением. Помимо писем, которые есть на каждой коробке, внутри также вложены сообщения со словами поддержки. Перед отправкой газели с гуманитарной помощью Эльмира несколько ночей не спала, упаковывала, клеила письма, а сейчас уже планирует новый сбор. Мы говорим ей: “Подожди, мы еще не встретили эту газель!», – смеются волонтерки.
По словам координаторов, в данный момент в Актобе проживают около 24 семей из Украины. И практически на каждый праздник Эльмира с волонтерами старается организовать встречу с семьями беженцев. Такие встречи помогают украинцам хоть немного переключиться, пообщаться друг с другом и провести время в обществе единомышленников.
Напротив штаба есть небольшое здание, на стене которого изображены три девушки. Это одна и та же девушка, представляющая Украину – прошлого, настоящего и будущего. Украина прошлого представлена в виде счастливой девушки с венком из названий украинских городов, которые на момент создания картины пострадали от войны. Украина настоящего – смелая девушка в военной форме и с цветами в руках. Украина будущего – уверенная девушка на фоне флага Европейского Союза, символизирующего европейское будущее независимой Украины. Рисунок появился благодаря волонтеру Найку Волкову и другим.
«Ангелы свободы»
Помимо официального штаба гуманитарной поддержки Украины работают и инициативные группы. Благотворительный проект «Ангелы свободы» появился в начале июня и фокусируется на помощи школам, разрушенным во время войны. Он начал свою работу в штабе гуманитарной поддержки, но решили разнообразить формат, чтобы притягивать больше людей. По их словам, наплыв гуманитарной помощи немного уменьшился к лету, а свободных рук стало больше.
Для того, чтобы собрать необходимую сумму для ремонта школ, авторы решили устроить «толоки» – это форма традиционной украинской взаимопомощи. Авторы проводят параллель с казахской традицией «асар», при которой группа людей оказывают безвозмездную помощь оказавшимся в беде. Участники толоков вместе создают ангелов из желтой и синей ткани, прикрепляют брошюру и QRкод, пройдя по которому можно сделать пожертвование.
«Толока – это встреча, где у нас должен быть позитивный настрой. Желательно не плакать и не обсуждать новости из “Медузы” (российское независимое СМИ – В.), потому что нам нужен добрый вайб. Мотонки – это традиционные обереги в украинской культуре. Это не просто куклы, в них нужно вкладывать в них позитивную энергию», – говорит одна из постоянных участниц Шолпан. Она подсказывает Анне, как стоит выравнивать крылья ангелов.
Анна — украинка, переехавшая из России, впервые посещает толоку, но уже почти доделывает своего первого ангела. Она случайно узнала о проекте на ярмарке в ТРЦ.
«Я вышла из инфополя, где все жужжат об этом (войне - прим. В), мне полегчало и теперь я максимально пытаюсь помочь», — говорит она.
Активный участник толоки Жанибек спрашивает у Анны, из какого она города.
«Первые мои друзья были из Донецкой области и Днепропетровской области. Я познакомился с ними в Костанае. Самая большая украинская диаспора приходилась на Костанайскую область в процентном соотношений. Там в основном выходцы из Запорожской области. О войне я узнавал больше непосредственно от украинских друзей, живущих там. Я не мог спать», – вспоминает Жанибек.
Толоки плавно переросли в киновечеры и лекции от участников. По словам координатора проекта Евгения Рибалко, среди участников есть эксперты в разных областях, которые готовы поделиться своим опытом работы или рассказать об истории и культуре Украины.
«Несмотря на форматы, есть некоторые неизменные правила. Есть же вещи, которые объединяют людей и есть вещи, которые разъединяют. Мы не стараемся затевать споры, поэтому мы не применяем конфликтный контент. Думаю, что наш проект помогает людям облегчить свои страдания, потому что многие говорили, что не могут спокойно спать. Нам говорят: “Спасибо, что помогаете помогать”. Во-вторых, это альтернатива всему злу, потому что кто может сказать что-то против ангелов? Ангелы – это отсылка в детство, вера в чудеса», — объясняет Рибалко.
В прошлом году Рибалко и его коллега Ирина Семенчук решили за свой счет съездить в Украину, чтобы посмотреть на состояние школ, которые необходимо отремонтировать. Сейчас участники проекта также планируют построить бомбоубежища в школах и детских садах, но строительство обходится дорого.
«Прилетает, к примеру, от миномета снаряд, но он попадает во двор, а не в саму школу, и выбивает стекла в школе. Естественно, замораживается система отопления. Школа остается негодной. Мы встретились с директорами школ, начальником управления образования города Чернигов и волонтерской организацией, которая имеет меморандум с управлением образования. Мы маленькие, если сравнивать с той помощью, которая оказывается Украине, но нам удалось привлечь внимание других спонсоров. Сейчас волонтеры в Бельгии тоже взялись за это», — говорит Евгений.
Ангелы свободы пользуются популярностью на стендах в ТРЦ и на ярмарках. За восемь месяцев работы проекту удалось сделать более трех тысяч ангелов, объединить более 250 активных человек и собрать около $20 тысяч. Толоки начали проводить в Алматы, Караганде и Павлодаре.
Юрти Незламності
Златослава Близнюк переехала в Казахстан из Западной Украины. Год назад, 24 февраля, она сразу начала собирать гумпомощь для украинцев в штабе гуманитарной помощи в Астане.
«Я приехала в посольство и попросила, чтобы меня отправили в Украину, потому что я хотела домой. Любыми способами, хоть в багажнике. Лишь бы попасть домой. Но консул меня переубедил и сказал, что лучше остаться здесь, потому что так я помогу больше. Мы открыли штаб. Так как ни у кого опыта не было, делали все на коленке. Где-то спотыкались, но настроили работу. На данный момент мы отправили в Украину 28 машин с гуманитарной помощью», – рассказывает женщина.
Близнюк курировала отправку «юрт незламності» (В переводе с украинского – юрта несокрушимости – В.). Первую такую юрту установили в начале января в Буче, где после отступления российских войск были обнаружены десятки тел безоружных мирных жителей и массовые захоронения. К концу февраля юрты несокрушимости также установили в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Еще две юрты волонтеры планируют установить в Днепре и Чернигове.
Первое предложение об установке юрт, в которых украинцы смогут согреться, зарядить телефоны и отдохнуть, поступило еще весной. Волонтеры не поддержали идею, потому что боялись, что после установки юрты будут сразу же разрушены во время бомбардировок и обстрелов.
«Позднее одна из компаний, у которой есть фирма в Украине, решила помочь привезти юрты. Они закупили шесть штук. Мы помогли им с логистикой и с отправкой. Их отправили в фонд украинского депутата Сергея Нагорняка (председатель межпарламентской группы «Украина – Казахстан» – В.). У нас в планах построить целый городок из юрт. Место пока мы не нашли, но планируется в центральной Украине. Люди по дороге смогут заезжать, чтобы обогреться, зарядить телефоны, помыться», – говорит Близнюк.
Юрты изготавливаются недалеко от Алматы. Маленькая может вместить в себя до 300 человек, большая, расположенная, например, в Киеве – до 500 человек. Во время открытия казахская диаспора в Украине готовила еду, сейчас к работе подключились украинские волонтеры. Большинство юрт подключены к местной электроэнергии, работающей с перебоями, поэтому сейчас казахстанские волонтеры готовят к отправке электрогенераторы, которые установят у каждой юрты.
«Когда мы помогали отправлять эти юрты, нам сказали, что никто не должен об этом знать. А потом в СМИ просочилась информация. Значит, так и должно было быть. Не было ни одного негативного комментария от казахстанцев. Вообще ни разу», – отмечает волонтерка.
«Такие юрты, в первую очередь, символ поддержки и многовековой украинско-казахской дружбы. Вместе с тем, юрты выполняют также и роль привычных "Пунктов Несокрушимости" – здесь можно согреться, подзарядить телефон или другие гаджеты, выпить чаю, а также отведать традиционные казахские блюда», – сообщается в сообщении Одесского городского совета, опубликованном 12 февраля.
«За год у меня появилась вера в людей»
Штаб гуманитарной помощи Posylka в Алматы на некоторое время приостанавливал свою работу, волонтеры работали в основном с предпринимателями по доставке гуманитарной помощи. По словам волонтерки Анастасии Байбулы, люди привыкли к войне и гуманитарной помощи стало меньше. Работу штаб возобновил в феврале – было принято решение собрать қоржыны на Наурыз.
«Мы начали собирать қоржыны – раньше, когда приезжали путники, казахи собирали им сундуки с провизией в путь. Эту акцию придумала Татьяна Джаниашвили, руководитель штаба в Астане. Это очень здорово — передать украинцам наборы с казахстанскими продуктами — куртом, кониной и разными крупами, в такой светлый праздник. Думали, что сделаем это до начала марта, но решили продлить сбор до конца марта. Наурыз же длится до конца апреля, поэтому в апреле начнем их раздавать», — говорит Байбула.
За месяц работы жители Алматы принесли полторы тонны гуманитарной помощи. Сейчас штаб работает пять дней в неделю – в четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник с 9 утра до 21 вечера. По вторникам и средам волонтеры отдыхают, так как, согласно внутренней статистике, в эти дни собирается меньше гумпомощи.
«Нас сейчас 35 волонтеров, из них активно дежурят 20 человек, остальные на подхвате. Мы не набираем сейчас людей, потому что нам важно, чтобы упаковывалось все правильно. Груз идет через таможню. Ребята, которые приходят волонтерить на пару часов, часто допускают ошибки. Это немного сложно, – рассказывает волонтерка. – Поэтому у нас работают люди, которые могут весь рабочий день уделить этому. Иногда мы набираем волонтеров по выходным, потому что по субботам у нас отгрузка на большой склад. А еще иногда к нам приходят помогать беженцы из Украины на дежурство. Или просто приходят с нами поговорить. Мы кофе пьем, разговариваем много. Мы открыты, к нам всегда можно прийти и поделиться эмоциями».
Наиболее актуальные вещи для сбора сейчас – еда и гигиена, особенно памперсы и урологические прокладки для пострадавших от бомбежек людей. Также в штабе есть запрос на спальники, карематы, портативные зарядные устройства, теплые носки, стельки и лекарства. Все это входит в наборы «теплый қоржын», которые отправят в недавно обстрелянные города и деревни.
Помимо сбора гуманитарной помощи, волонтеры Posylka помогают семьям украинских беженцев в Алматы и области. Каждую семью курирует отдельный ментор, а помощь в основном собирается внутри волонтерской среды.
«Это в основном мамы с детьми, которые приехали жить сюда, а не в Европу, потому что здесь проще адаптироваться. Мамы работают, но иногда, например, заболевают, поэтому периодически просят помочь с продуктами или одеждой. – отмечает Настя. – При этом сложно узнать, что им что-то нужно, поэтому кураторы постоянно с ними на связи. В процессе разговоров они узнают, какая помощь нужна. Это все происходит больше среди нас, потому что уже был опыт, когда мы давали номера беженцев, а некоторые люди начинали спрашивать о том, как они бежали от войны, где они прятались, как в бомбоубежищах сидели. Это всегда очень ранит. Мы стараемся оберегать эти семьи. Это люди, которые у себя на родине не жили в долг и не просили помощи, а теперь у них нет дома. У нас есть несколько семей, у которых дома разбомбили».
Волонтеры просят всех, кто приносит гуманитарную помощь, вкладывать письма для украинцев. Посылки отправляются в Украину с наклейками, на которых указаны контакты и социальные сети штаба. Благодаря этому через 2-3 недели после отправки груза приходит огромное количество ответов.
«Украинцы очень радуются письмам, потому что они не ожидали, что казахстанцы на стороне Украины. Им очень приятно. Пишите письма, вам на них обязательно ответят. Я никогда до войны не занималась волонтерской деятельностью. За год у меня появилась вера в людей. Невероятная. Когда к нам с другого конца города едет бабушка с консервами и еле их доносит до штаба, или когда приезжает человек, который сильно болеет, но он очень хочет помочь – я в шоке. Работа в штабе вселяет веру в то, что мы вместе со всем сможем справиться», – подытоживает Байбула.