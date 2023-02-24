«Мы не имеем права останавливаться»

«25 февраля я пришла в посольство и сказала: “Используйте меня”. Я не могла просто сидеть дома и плакать. Я бы сошла с ума. Я понимала, что я маленький винтик механизма, который может хоть что-то сделать и хоть как-то помочь. Так с 25 февраля и по сей день я здесь», – говорит Джаниашвили.

За год штаб усилиями казахстанцев собрал и отправил 530 тонн гуманитарной помощи.

«В самом начале был хаос. Гуманитарная помощь поступала бесконечно, но не хватало рук сортировать все это. Помню, что первые коробки, которые в спешке были собраны и подготовлены на отправку в Украину, разваливались при погрузке в аэропорту. Но к следующей отгрузке мы прописали подробные инструкции для волонтеров: как упаковывать, сортировать, маркировать и взвешивать груз. Исходя из того, какая категория гуманитарной помощи упаковывается, подбираются разного размера коробки, прописывается ее допустимый максимальный вес. Все делается для того, чтобы при длительной транспортировке каждая из коробок доехала», — рассказывает Джаниашвили.

Татьяна Джаниашвили – этническая украинка. Она вышла замуж за казахстанца и проживает в Казахстане около 9 лет. Муж Татьяны Мельник – украинец, и многие его родственники находятся сейчас там. Сама женщина ощущает себя казашкой. Представительницы гуманитарного штаба отмечают, что помогающие не всегда имеют определенную связь с Украиной.

«Усталость от войны присутствует, и если нет личной вовлеченности, то работать сложно. Это нужно понять. Но есть случаи, когда и без личной связи люди готовы помогать. У нашего волонтера Ильяса нет связей с Украиной, но он уже на протяжении года помогает нам. Сейчас он также помогает пострадавшим в Турции и Сирии», – говорит Мельник.

Представительницы штаба отмечают, что некоторая помощь собирается спонтанно за считанные дни. Так, например, удалось помочь крымским татарам, прибывшим в Казахстан в конце сентября. Для них собрали одежду, продукты питания. Казахстанцы даже помогали приехавшим с жильем, нередко предоставляя комнату в своих квартирах.

«Мы дали клич. Нам удалось помочь, естественно, с помощью казахстанцев, потому что сами мы бы не справились. Вся гуманитарная помощь, которая была собрана перед тем, как приехали крымчане, была отправлена в Украину. У нас был абсолютно пустой гараж. А крымчане и даже дети приехали в летних кроссовках, в легких курточках, ветровках, мужчины в туфлях на босую ногу, а у нас тут уже было холодно», – вспоминает Джаниашвили.

Сейчас штаб проводит акцию «Қоржын» (, приуроченную к празднику Наурыз. Волонтеры собирают три вида корзин: «Ақ мол болсын» («Побольше светлого в жизни»), в которую уходят продукты питания в виде круп, курта и консервированной конины; «Жан жылуы» («Тепло») с теплыми вещами; «Тазалану» («Очищение») с товарами для гигиены.

«Мы хотим познакомить украинцев с традициями Казахстана. В каждую коробку вкладываем буклетик, где рассказываем о том, что для казахстанцев значит Наурыз, как он празднуется. Рассказываем, как готовится Наурыз коже. Мы хотим как можно больше познакомить украинцев с культурой Казахстана и донести частичку тепла от нас народу Украины. Ведь Наурыз – это праздник единства, тепла, мира, гостеприимства и прощения. В этот день люди должны прощать друг другу все обиды, стремиться к дружбе и согласию», – говорит Татьяна Джаниашвили.