Последний исмаилитский халиф в высокогорьях Таджикистана

Власть приводит перевод текста openDemocracy, написанного Мухаммадом Заин Шафи Ханом и Брюсом Паннером о том, как правительство Таджикистана уничтожает памирскую культуру и гражданское общество в Горно-Бадахшанской области (ГБАО).
Прошел год с тех пор, как авторитетный религиозный лидер в ГБАО Музаффар Давлатмиров стал свидетелем жестокости государства по отношению к его общине. И все это в рамках давней кампании по подавлению религии, культуры и антиправительственных протестов в этом регионе.
Сейчас 59-летний исмаилитский халиф (мулла - В.) из областного центра ГБАО Хорога находится в тюрьме, как и сотни других жителей региона.
Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) - горный и малонаселенный регион, охватывающий восток Таджикистана. Он является родиной для памирцев, этнического меньшинства, исповедующего исмаилизм - одно из направлений шиитского ислама, к которому центральные власти Таджикистана долгое время относились с опаской.
16 мая 2022 года Давлатмиров стал свидетелем зачистки Хорога таджикистанскими военными и силовыми органами. В ходе этих действий они убили не менее 25 человек, а, по словам местной журналистки Аноры Саркоровой, в близлежащем селе Рушон было убито еще 32 человека.
Эта операция стала кульминацией длительных и насильственных попыток властей Душанбе взять под контроль ГБАО.
Давлатмиров не хотел контактировать с таджикистанскими государственными лицами, намереваясь сохранить форму и практику исмаилитской веры. Если говорить короче, халиф был предан памирской культуре.
Это не могло не привести к его конфликту с властями, большинство из которых являются этническими таджиками и мусульманами-суннитами. Давлатмирова задержали к концу «антитеррористической» операции в июле прошлого года. Через 8 дней на закрытом судебном процессе его признали виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорили к 5 годам лишения свободы.
«В своих проповедях [Давлатмиров] призывал жителей сохранять спокойствие, но наряду с этим он критиковал противоправные действия властей», — сказал близкий соратник Давлатмирова на условиях анонимности таджикистанской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Доказательств тому, что Давлатмиров призывал к экстремизму предоставлено не было. Он никогда не занимался этим в предыдущие периоды насилия в ГБАО – например, в 2012-2013 годах, когда десятки человек были убиты в боях между правительственными войсками и местными группировками после убийства местного начальника службы национальной безопасности.
«Так много наших людей было убито», — сказал собеседник openDemocracy пожелавший остаться анонимным. Он(а) знал(а) Давлатмирова, добавляя, что он «был одним из тех, кто нес тела [в могилы]».
Многие в ГБАО считают, что Давлатмирова посадили за проведение похорон влиятельных местных лидеров, убитых во время «антитеррористической» операции 2022 года, несмотря на то, что правительство требовало его воздержаться от этого.
«Но представителям силовых структур не была по душе его борьба за справедливость, и то, что Давлатмирова уважали и жители и неформальные лидеры региона», — сказал источник Радио Свободе.
В очередной раз Давлатмиров поставил свою веру и людей выше государства, но, похоже, в этот раз это оказалось предельной точкой для властей Таджикистана.
Уникальная культура под угрозой
Труднодоступный суровый ландшафт ГБАО является домом для уникальной культуры. Памирцы - это группа мусульман-шиитов, окруженных мусульманами-суннитами. Хотя считается, что их присутствие предшествовало исламу на несколько сотен лет. Памирцы говорят на восточноиранских языках, которые отличаются от двух основных иранских языков региона - таджикского и дари.
Сейчас эта культура в высокогорьях Центральной Азии близка к исчезновению, а Давлатмиров может оказаться одним из последних халифов ГБАО.
Несколько влиятельных общественных деятелей были убиты в ходе событий мая-июня 2022 года, а сотни самых активных людей ГБАО — журналисты, блогеры, активисты, юристы и даже поэты — сейчас находятся в тюрьмах после тайных процессов, подобных процессу по делу Давлатмирова.
Таджикистанские власти первоначально заявили, что операция по обеспечению безопасности была направлена против «террористов, действующих при иностранной поддержке», но вскоре это заявление исчезло из повестки государства. Большинство из более чем 100 памирцев, находящихся сейчас в тюрьмах, были осуждены за «экстремизм» или связи с «экстремистскими группами».
В прошлом правительство Таджикистана обвиняло неформальных местных лидеров в ГБАО в организации «преступных групп». Жители обращаются к этим людям за помощью при общении с назначаемыми сверху чиновниками или при поиске работы. Местное население не считает их преступниками. Более того, они склонны рассматривать военных и государственные силы безопасности как элемент беззакония в регионе.
Наиболее вероятной причиной жестокой кампании таджикистанского правительства является то, что у него не получалось контролировать ГБАО в той степени, в какой оно контролирует остальную часть Таджикистана. Несмотря на то, что ГБАО является самым бедным регионом в стране — в нем было одно из самых активных гражданских обществ в Центральной Азии. До мая прошлого года это был единственный регион, где постоянно происходили протесты против правительственной политики.
На данный момент эта культура подвергается нападению. Власти приказали закрыть исмаилитские молитвенные дома в мае 2022 года, когда началось насилие, а затем запретили молитвенные собрания в частных домах. Люди по-прежнему могут молиться в официальных центрах – но их всего два на всю страну, в Хороге и Душанбе – и им больше не разрешено заниматься культурно-просветительской деятельностью.
По словам независимого журналиста из ГБАО, Давлатмиров был в авангарде сопротивления. Таджикистанское правительство не любило Давлатмирова, потому что он «не терпел их вмешательства в религиозные дела».
Власти Хорога приказали исмаилитским старейшинам сообщить своей общине, что все портреты их духовного лидера, Ага-хана, должны быть убраны из домов.
Ага-Хан - основатель благотворительного фонда Aga-Khan Development Network (AKDN). Большинство улучшений в ГБАО со времен независимости Таджикистана произошло благодаря этому фонду. AKDN профинансировала строительство гидроэлектростанций, которые обеспечивают электроэнергией отдаленные села, парки и Университет Центральной Азии в Хороге. Фонд также профинансировал исследования гибридных культур, которые могут расти на больших высотах региона.
Когда-то Ага-хана приветствовал даже президент Таджикистана Эмомали Рахмон, но с 2012 года ему не разрешают посещать страну, и правительство прилагает все усилия, чтобы уменьшить его влияние в ГБАО.
Это все происходит на наших глазах. События в ГБАО подвергались резкой критике со стороны международных правозащитных организаций, но таджикистанское правительство не обращает на это внимания.
Никаких серьезных дипломатических последствий для таджикистанских властей за их жестокую кампанию против памирцев не последовало. Если политика таджикистанского государства не ослабнет и будет продолжаться в том же русле, эта древняя культура высоких гор перестанет существовать.