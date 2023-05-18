Последний исмаилитский халиф в высокогорьях Таджикистана

Прошел год с тех пор, как авторитетный религиозный лидер в ГБАО Музаффар Давлатмиров стал свидетелем жестокости государства по отношению к его общине. И все это в рамках давней кампании по подавлению религии, культуры и антиправительственных протестов в этом регионе.

Сейчас 59-летний исмаилитский халиф (мулла - В.) из областного центра ГБАО Хорога находится в тюрьме, как и сотни других жителей региона.

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) - горный и малонаселенный регион, охватывающий восток Таджикистана. Он является родиной для памирцев, этнического меньшинства, исповедующего исмаилизм - одно из направлений шиитского ислама, к которому центральные власти Таджикистана долгое время относились с опаской.

16 мая 2022 года Давлатмиров стал свидетелем зачистки Хорога таджикистанскими военными и силовыми органами. В ходе этих действий они убили не менее 25 человек, а, по словам местной журналистки Аноры Саркоровой, в близлежащем селе Рушон было убито еще 32 человека.

Эта операция стала кульминацией длительных и насильственных попыток властей Душанбе взять под контроль ГБАО.

Давлатмиров не хотел контактировать с таджикистанскими государственными лицами, намереваясь сохранить форму и практику исмаилитской веры. Если говорить короче, халиф был предан памирской культуре.

Это не могло не привести к его конфликту с властями, большинство из которых являются этническими таджиками и мусульманами-суннитами. Давлатмирова задержали к концу «антитеррористической» операции в июле прошлого года. Через 8 дней на закрытом судебном процессе его признали виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорили к 5 годам лишения свободы.

«В своих проповедях [Давлатмиров] призывал жителей сохранять спокойствие, но наряду с этим он критиковал противоправные действия властей», — сказал близкий соратник Давлатмирова на условиях анонимности таджикистанской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Доказательств тому, что Давлатмиров призывал к экстремизму предоставлено не было. Он никогда не занимался этим в предыдущие периоды насилия в ГБАО – например, в 2012-2013 годах, когда десятки человек были убиты в боях между правительственными войсками и местными группировками после убийства местного начальника службы национальной безопасности.



