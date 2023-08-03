Поможет ли новый Водный кодекс справиться с дефицитом водных ресурсов в Казахстане?

Международный эксперт по управлению водными ресурсами и изменению климата, координатор Центрально-Азиатской платформы по водным ресурсам Булат Есекин считает, что обеспечение водной безопасности очень важно для Казахстана, так как страна находится в «аварийной зоне».

«У нас сильное опустынивание, существует зависимость по воде от соседей, от климата. Земля становится обезвоженной. К нынешнему моменту водные проблемы лежат в основе всех остальных: засухи, наводнений, проблем с продовольствием и климатом. Мы своими хозяйственными действиями нарушили глобальные водные циклы. Поверхностные и подземные воды, небесные реки поддерживали равновесие, а мы стали забирать воду на ирригацию, ставить плотины и загрязнять, нарушили эти процессы. Мы видели, что в Италии была страшная засуха, когда правительство ввело режим ЧС, а затем сильнейшее наводнение, унесшее жизни. Водные циклы сломаны и мы должны их восстанавливать», — поясняет он.

В пример нарушенного природного баланса он приводит трагедию с Аральским морем, в результате которого появилась пустыня Аралқұм - «язва в региональном масштабе». Такие же процессы происходят в других бассейнах региона. В Уральский бассейн не поступает вода - и исчезли осетровые; существует угроза иссушения Балхашского бассейна из-за «бесхозяйственного использования воды» и забора воды с китайской стороны.

«Мы воду забираем на полив вообще бесплатно, за коробок спичек можно приобрести 30-40 тонн воды. Будет ли кто экономить воду для Балхаша? Кто будет ставить облицовочные каналы и систему учета (расхода воды- прим. В.)? При таких инструментах никакого водосбережения и эффективного использования воды не будет. Наши узаконенные и экономические инструменты, тарифы, стандарты, нормы стимулируют увеличение забора воды. Для водоканала выгодно, чтобы люди брали воду больше, - это их прибыль. Чтобы в канализацию сбрасывали больше - это же их прибыль. Мы своими действиями продолжаем убивать все живое. По всем прогнозам в Казахстане происходит очень жесткое опустынивание, до 50% будет дефицит воды. Разница между потребностями и наличием воды будет очень большая», — говорит эксперт.

Эколог и эксперт общественной палаты мажилиса Айжан Скакова отмечает, что, помимо явного дефицита водных ресурсов в областях, которые занимаются сельским хозяйством, запасы воды почти исчерпаны в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординских областях. Также проблемными остаются западные регионы страны.

«Особый дефицит воды наблюдается именно в районах рек Сырдарья, Урал, Шу, Или и Талас. С учетом глобального потепления, аридной территории страны, которая подвержена засушливости на 60%, засух будет больше», — резюмирует она.

По мнению Есекина, новый Водный кодекс при принятии правок и предложений должен искоренить существующие инструменты, которые стимулируют «разбазаривание воды».



5 мая 2022 года руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев отмечал, что «основным посылом нового Водного кодекса станет признание того, что вода – это основополагающий элемент окружающей природной среды, и вода необходима абсолютно во всех видах экономической деятельности человека».

«В соответствии с этим акцентом будут пересмотрены все нормы, определяющие требования к использованию водных ресурсов и их охране, в том числе и в других законодательных актах», - пообещал он.

В задачах, которые ставит новый документ, появляются такие понятия, как «водная безопасность» (как часть национальной безопасности) и «общенациональная политика водосбережения».