Не транзитная страна. Будет ли Казахстан экстрадировать россиян?

21 июня казахстанские и кыргызские СМИ опубликовали новость о том, что Казахстан, Кыргызстан и Россия ратифицировали Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. В документе сообщается, что между странами будет осуществляться обмен информацией о гражданстве, наличии документов, дающих право на постоянное пребывание, постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства, обязательствах имущественного характера, недвижимом имуществе, привлечении субъекта к уголовной или административной ответственности и так далее. Обмен будет производиться по запросу одной из стран.

Пользователи социальных сетей начали делиться мнением о том, что подписание соглашения может позволить властям Казахстана и Кыргызстана «ловить» россиян, находящихся под следствием по политическим мотивам в России.

МВД Казахстана заявило Власти, что Соглашение поможет выявлять факты двойного гражданства. При этом экспертное сообщество уверено, что обмен данными поможет выявлять больше личной информации о российских активистах.

Гражданин России Дмитрий (имя изменено – В.) приехал в Казахстан во время мобилизации после того, как увидел, что российская полиция ходит по подъездам и раздает повестки.

«В старых аккаунтах в соцсетях у меня есть довольно двусмысленные вещи. Очень хотелось высказываться о том, что происходит, но любая активистская деятельность в РФ сейчас возможна только в радикальном формате. Собираться и гулять, как это делали люди – это уже не работает. И вы только подвергаете себя риску, с учетом пыточного института», – говорит мужчина.

Дмитрий и его партнерка проводили антивоенные акции, используя «народные тропы» – максимально короткие пути от дома до автобуса или магазина, благодаря которым можно было избежать столкновения с полицией.

«Связь с русским гражданством все еще оставляет ощущение опасности, потому что Большой Брат может дотянуться до тебя и в другой стране. В свете событий с подписанием Соглашения между тремя странами, становится еще тревожнее. Сляпать дело о фейках за пост тысячелетней давности – очень просто. А в России ты ничего не сможешь доказать, тем более если это уголовная статья и политический суд», – отмечает мужчина.

Дмитрий вместе с друзьями планирует открыть в Казахстане бизнес и легализовать его, но опасается, что российская налоговая служба получит эту информацию: «В один прекрасный день проснуться от того, что к тебе пришла миграционная полиция – не очень этого хочется. К тому же российские спецслужбы также будут знать о том, где ты живешь в Казахстане. Это тоже очень опасно звучит».