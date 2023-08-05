Диана Кудайберген, социолог: «Назарбаев навязал нам мысль, что у нас нет национальной идентичности»

Антиколониальная дискуссия стала особенно интенсивной после событий Қаңтар и полномасштабного вторжения России в Украину. Но она, разумеется, началась гораздо раньше 2022 года. Какие основные повороты в ней вы бы выделили с момента обретения независимости? Поддается ли она периодизации в принципе?

Тут как раз во мне отзывается человек с деколониальными установками. Если мы попытаемся построить четкую периодизацию, мы что-то упустим. Это комплексный процесс, внутри которого было много параллельных тенденций, разрывов и метаморфоз. Будет странно ставить все богатство деколониальной дискуссии в одну рамку − это будет немного колониально. Это ударит по самой постановке вопроса о деколониальности.

Но в академическом языке существуют определенные правила этой дискуссии. Я сейчас пишу книгу про современное искусство, и там я стараюсь ухватить сложность всей темы. Но мне все равно сложно ее периодизировать. Поэтому я пыталась следовать за тем, что говорили сами люди. Для меня важен их голос, как они себе представляют деколониальный процесс. Для кого-то он начинался через Желтоксан в 1986-м, для кого-то позже, кто-то постоянно жил в осознании колониальности, которая для них не заканчивалась со времен Российской империи. Это очень сложная и комплексная дискуссия.

Увидели ли вы за время этой работы способ как-то обобщить запросы участвующих в антиколониальной дискуссии людей? Или они довольно разные?

Люди часто интересуются неразрывной историей развития деколониальности. Но мне всегда было интересно смотреть именно на разрывы, когда люди резко задаются вопросом о том, почему бы что-то не переосмыслить или не придумать другую форму дискуссии.

Большой нюанс здесь состоит в языке. То, что происходило и происходит в казахоязычной среде не всегда откликается в русскоязычной. Хотя я против того, чтобы смотреть на них как на параллельно существующие сферы. Мне кажется, они очень часто соприкасаются, но это зависит от желания определенных людей − включаться в общую дискуссию или нет.

Вы говорите об антиколониальной дискуссии. Такая повестка присутствовала давно и ее можно найти даже в романах и литературе советского периода и там было много дискуссий про то, как это делать. Если говорить именно о деколониальной повестке (а она немного отличается), то в казахоязычном сегменте культуры тема деколониальности появилась гораздо раньше, она поднимается в разных СМИ с 1990-х годов. А в русскоязычном полюсе она тоже была, но, наверное, стала более заметной из-за войны.

Возможно, центральный момент деколониальной дискуссии касается вопроса культуры и того, куда мы идем. Это подразумевает не только то, что с нами случилось, но и как нам с этим жить и какой наш дальнейший путь.

Однако на то, чтобы все это определить, понадобится несколько дней разговоров. Скорее всего, мы сможем получить общую картину только в многоголосии, когда над этой темой будут работать тысячи исследователей, которые будут смотреть на это с разных сторон, имея доступ к одним и тем же материалам − архивным и культурным.

Моя академическая практика очень деколониальная, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что один исследователь не может говорить за всех. Это не значит, что я не буду писать про вещи, которые меня не интересуют. Но я всегда говорю, что моя часть, как бы хорошо она ни была исследована, не даст 100% ответы. Это не скромность и не какой-то изъян. Это про то, что любой аргумент может быть рассмотрен с другой точки зрения, и человек вправе с тобой не согласиться.

Я всегда выступаю за то, чтобы в дискуссии о деколониальности было больше людей. Поэтому мне было важно видеть всех участников сессий в Целинном, где мы собрали множество молодых интеллектуалов, которые сидели и вместе что-то обсуждали, смеялись и грустили. В дискуссиях рождалось нечто очень важное для каждого участника.