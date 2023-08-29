Депутат бундестага Кристиана Шендерляйн: «Казахстанских журналистов можно только похвалить за бесстрашие»

Для начала хотелось бы поговорить о медиа. В Казахстане СМИ в основном существуют за счет государственного заказа либо принадлежат государству и получают бюджетные деньги, и это сильно влияет на их независимость. Но без государственных денег медиа попросту не выживут, немногие независимые медиа существуют на грантовую поддержку зарубежных организаций. Как медиа работают в Германии, есть ли подобная практика?

Работа средств массовой информации неограничена, у нас есть закон, который гласит, что официальные учреждения, институты не имеют права вмешиваться в содержание телевизионных программ и программ радиовещания. Политика СМИ является задачей каждой из федеральных земель Германии. Правительство ФРГ не имеет компетенции по вопросам медийной работы. А так называемые государственные медийные договоры заключаются на уровне федеральных земель.

Есть комиссия, в которую входят министры всех федеральных земель, отвечающие за работу СМИ, и они отрабатывают медийные договоры. Все представители федеральных земель должны одобрить текст договора. Это является сложным процессом, потому что каждая федеральная земля управляется своим правительством, а в этом правительстве представители разных партий, и парламент каждой федеральной земли также должен включиться в эту работу и одобрить текст договора. То есть сначала согласовывается, одобряется министрами и потом должен быть одобрен парламентом каждой федеральной земли.

А что дает этот медийный договор?

В нем определяются те приоритетные задачи, которые стоят перед общественным телевидением и радио Германии. И задача стоит в том, чтобы информировать население, образовывать, предлагать развлекательные передачи в той мере, в какой они соответствуют договору.

В нем также регулируются вопросы финансирования. Это взносы от каждого домовладения в размере 18,36 евро ежемесячно. Речь идет не о налогах, а о вкладах каждого домохозяйства Германии. Тем самым мы можем избежать давления со стороны государства и контроля за содержанием, над работой (медиа – В.). Почему это было сделано? После Второй мировой войны была попытка уйти от контроля государства, перенести это на децентрализованный уровень, чтобы не было государственного влияния, чтобы они (СМИ – В.) были независимы в своей работе.

Но я бы хотела сказать, что не все то золото, что блестит. В этом тоже есть критические моменты. По индексу свободы слова Германия, к сожалению, находится на 21 месте, это происходит не только оттого, что государство прилагает свою руку, а чаще всего оттого, что люди не хотят вмешательства со стороны прессы, например, в ходе демонстраций, каких-то крупных мероприятий: они считают, что пресса заведомо будет давать ложную информацию и просто не допускают представителей СМИ.

То, что финансируется (государством – В.), оно и контролируется, и есть сомнения в объективности и правдивости информации того или иного СМИ, которое находится под его опекой. Но пользователи хотят получать объективную информацию, хотят знать, хотят быть уверены в том, что информация, которую они получают, является не фейковой.