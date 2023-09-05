Викрам Рузахунов, музыкант: «Власти Казахстана до сих пор не могут принести извинений»

Расскажите, пожалуйста, сначала, какой была ваша жизнь до январских событий в Казахстане?

Музыкой я занимаюсь с детства. Окончил музыкальную школу в Бишкеке с отличием, потом поступил в музыкальное училище имени Куренкеева тоже в Бишкеке, закончил по классу эстрадное фортепиано с отличием, получил диплом. После музыкального училища я поступил в академию управления при президенте Кыргызской республики, там я обучался по менеджменту, управлению бизнесом, но, несмотря на это, продолжал заниматься музыкой. Мой дебют с собственным трио в 2008 году на международном джазовом фестивале был очень высоко оценен критиками. В 2009 стал лауреатом международного джаз-фестиваля «Южная ночь» в Шымкенте, в Казахстане, получил диплом за самые лучшие аранжировки и интересные интерпретации джазовых произведений.

Затем от трио я развился до оркестра и представлял свои проекты на международных фестивалях. В то же время я начал гастролировать и по Казахстану. В 2010-м году меня пригласили уже в качестве со-организатора того самого фестиваля, который на сегодняшний момент имеет свою 18-летнюю историю – «Джаз Бишкек Весна», и благодаря ему обо мне знают многие музыканты – потому что в нашем фестивале участвуют исполнители со всего мира.

Если вы посмотрите мою страничку в инстаграме, до [январских] событий у меня контент был исключительно музыкальный – с моих концертов и совместных различных концертов со звездами. После событий контент поменялся, потому что мировоззрение мое тоже поменялось. До событий, которые произошли в Казахстане, я понятия не имел, что такое происходит, и что со мной такое может случиться – что меня могут на дороге где-то захватить, удерживать, потом увезти в неизвестном направлении и делать со мной все, что захотят. До этого я вообще был вне политики. После этих событий на моей странице контент уже изменился.

Мы, конечно же, знаем и помним вашу историю. Если перенестись вновь в начало 2022 года – как вы пережили это тогда эмоционально?

Эмоционально это было тяжело. Сказать шок – это ничего не сказать. Несмотря на то, что я всего три дня провел в этом аду, это было очень долгое время. Хотелось даже умереть побыстрее, или чтобы тебя застрелили, но только не терпеть все, что там происходило и все, чему тебя там подвергали.

Как вы сейчас считаете – почему вас тогда заставили оговорить себя и произнести ту самую «легенду»?

Им нужно было как-то оправдываться и найти какого-то внешнего врага. 20 тысяч террористов потом так никому и не показали. Показали меня в качестве одного из них, и, судя по комментариям, которые оставляют в интернете, больше никого и не нашли.

Эту легенду выдумали, и, чтобы заставить говорить, применяли пытки, которым мы подвергались в закрытом учреждении. И как-то под руку попался я. Это было случайно. Из сотни задержанных выбрали именно меня – может, потому что я уже задыхался.