Опрос Central Asia Barometer: Казахстанцы по-прежнему благосклонны к России?

Последний опрос, проведенный Central Asia Barometer, региональным центром по прикладным социальным исследованиям, выявил значительные изменения в общественном мнении в отношении к России, поскольку как минимум треть опрошенных в Казахстане заявили, что относятся к своему северному соседу "неблагоприятно".

Общественное мнение относительно России всегда было разделено: для некоторых Россия - неизбежный, но опасный сосед, но меньшее зло по сравнению с другими странами; для других Россия представляет собой многообещающего партнера по безопасности и экономическому сотрудничеству. Россия и Казахстан делят долгую и сложную историю, отмеченную значительными обменами капиталом и рабочей силой, а также политическими связями. Например, казахстанцы долгое время считали Россию привлекательной для обучения и поиска экономических возможностей, по крайней мере, до начала войны с Украиной. Несмотря на геополитическую обстановку, взаимные пограничные и другие многочисленные связи все же определили, что Россия, скорее всего, останется крупным стратегическим политическим и экономическим союзником страны на десятилетия вперед.

Однако в последние годы отношения стали все более холодными, особенно в публичной сфере, что бросило тень на благоприятное восприятие казахстанцами России и еще больше стимулировало долгосрочный дискурс о деколониальной борьбе против царского и советского наследия, которое тяжелым грузом лежит на Казахстане. Полномасштабное вторжение России в Украину только ускорило эти дебаты, еще сильнее усилив отрицательное настроение казахстанцев.