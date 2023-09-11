Опрос Central Asia Barometer: Казахстанцы по-прежнему благосклонны к России?

Распространенная казахская поговорка гласит: "Қара қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей көрінеді" («Когда придет китаец, русский покажется как родной отец»). Несмотря на её банальный и откровенно колониальный характер, эта фраза всё ещё бросает свет на десятилетние напряженные отношения казахов к своим соседям.
Последний опрос, проведенный Central Asia Barometer, региональным центром по прикладным социальным исследованиям, выявил значительные изменения в общественном мнении в отношении к России, поскольку как минимум треть опрошенных в Казахстане заявили, что относятся к своему северному соседу "неблагоприятно".
Общественное мнение относительно России всегда было разделено: для некоторых Россия - неизбежный, но опасный сосед, но меньшее зло по сравнению с другими странами; для других Россия представляет собой многообещающего партнера по безопасности и экономическому сотрудничеству. Россия и Казахстан делят долгую и сложную историю, отмеченную значительными обменами капиталом и рабочей силой, а также политическими связями. Например, казахстанцы долгое время считали Россию привлекательной для обучения и поиска экономических возможностей, по крайней мере, до начала войны с Украиной. Несмотря на геополитическую обстановку, взаимные пограничные и другие многочисленные связи все же определили, что Россия, скорее всего, останется крупным стратегическим политическим и экономическим союзником страны на десятилетия вперед.
Однако в последние годы отношения стали все более холодными, особенно в публичной сфере, что бросило тень на благоприятное восприятие казахстанцами России и еще больше стимулировало долгосрочный дискурс о деколониальной борьбе против царского и советского наследия, которое тяжелым грузом лежит на Казахстане. Полномасштабное вторжение России в Украину только ускорило эти дебаты, еще сильнее усилив отрицательное настроение казахстанцев.
Восприятие России в Казахстане: между любовью и антипатией
Последствия Российско-Украинской войны можно наблюдать в повседневной жизни обычных казахстанцев и изменении их отношения к России. В общей сложности, результаты опросов общественного мнения показали, что казахстанцы стали менее благосклонно относиться к России по сравнению с предыдущими годами.
Опрос, проведенный в 2017 году (см. график ниже), показал, что жители Казахстана в целом имели довольно положительное отношение к России. Однако спустя шесть лет мы видим совершенно иную картину: люди стали менее дружелюбными к ней, а некоторые даже открыто выражают неприязнь.
Эти изменения произошли не внезапно: восприятие России претерпело значительные изменения за шесть лет (см. график ниже). Доля респондентов, которые очень благоприятно относились к России, постепенно снижалась, достигнув рекордно низкого значения осенью 2022 года. В то время как количество тех, кто воспринимал Россию неблагоприятно, резко возросло весной и летом 2022 года после вторжения России в Украину. Тем не менее, большинство казахстанцев по-прежнему остаются "в какой-то мере благоприятно" настроенными к России.
При более детальном рассмотрении того, как разные возрастные группы видят Россию, можно заметить вполне ожидаемую картину: старшее поколение, как правило, имеет более положительное отношение и проявляет меньше негатива к России по сравнению с молодыми людьми и лицами в возрасте от 50 до 59 лет (см. график ниже). Однако важно отметить, что, как показывают другие исследования, пожилые люди предпочитают телевидение в качестве источника информации, попадая под пропаганду российских телеканалов. В отличие от этого, среди молодых респондентов примерно половина выразила негативные чувства к России, в то время как лишь каждый десятый охарактеризовал свое отношение к России как "очень благоприятное".
Если обратить внимание на данные другого вопроса, измеряющего потребление медийного контента из России(новости и развлекательные программы), то респонденты, предпочитающие потреблять российский контент, почти в два раза чаще склонны относиться благосклонно к России по сравнению с теми, кто его не потребляет. Последние в трети случаев выражают "очень неблагоприятное" отношение к России.
Однако, несмотря на снижение благосклонности к России среди казахстанцев, большинство респондентов осенью 2022 года все равно считают, что Россия относится к Казахстану дружелюбно. Почти две трети респондентов выразили поддержку этой точке зрения, в то время как четверть сообщила, что они воспринимают Россию как недружественную по отношению к Казахстану.
В то же время, значительное количество респондентов считает, что Россия оказывает в целом положительное воздействие на Казахстан. Противоположную точку зрения выражает примерно треть населения.
Однако респонденты выражают значительные опасения относительно влияния России: около половины опрошенных говорят, что они беспокоятся по этому поводу.
Россия как партнер по обеспечению безопасности?
Когда речь идет о внутренней стабильности и национальной безопасности, Россия продолжает рассматриваться как ключевой партнер для Казахстана. Две страны сотрудничают по множеству соглашений и институций, охватывающих вопросы пограничной безопасности, борьбы с терроризмом и совместных военных учений. Обе они являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была призвана обеспечить логистическую безопасность во время Январских событий в Казахстане.
В общем, казахстанцы видят в России наиболее привлекательного партнера для установления отношений в сфере безопасности: более четверти опрошенных назвали Россию, предпочитая её Турции, Китаю и Соединенным Штатам (см. график ниже).
Несмотря на крепкое сотрудничество на уровне правительства и общее позитивное видение России как партнера по безопасности, жители Казахстана сохраняют сильное негодование по поводу потенциального размещения российских военных баз на территории страны. Сравнив данные весны 2021 года и осени 2022 года, можно отметить, что число тех, кто поддерживает идею временного или постоянного присутствия российских военных в Казахстане, уменьшилось, в то время как число противников этого присутствия увеличилось.
Только количественные данные опроса сами по себе не могут дать четкого ответа на вопрос о том, связано ли более осторожное отношение к идее российского военного присутствия с кратковременным пребыванием контингента ОДКБ в 2022 году или с вторжением России в Украину. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что война России в Украине отразила очевидный сдвиг в восприятии казахстанцами: образ России в Казахстане значительно ухудшился, что делает более сложным публичное продвижение определенных двусторонних инициатив, особенно военного характера, которые могут вызвать негативную реакцию общества.
Среди старшего поколения северный сосед по-прежнему обеспечивает ощущение безопасности и в целом воспринимается положительно. Однако текущая геополитическая обстановка подогрела общественную критику в адрес имперского и советского наследия России. Теперь эта напряженность может дополнительно подорвать благосклонное отношение людей к России.