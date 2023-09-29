Воздух в Шымкенте загрязнен промышленностью, но даже доказать это - сложно

Шымкент − один из ведущих промышленных и экономических центров Казахстана, получивший в 2018 году статус города республиканского значения. В нем расположены ведущие производства машиностроения, цветной металлургии, нефтепереработки, химической и пищевой промышленности.
Специально для них в Шымкенте организовали несколько индустриальных зон. В одной из них, расположенной в Енбекшинском районе, работает Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и десятки других промышленных предприятий.
Однако из-за отсутствия внимания к выбросам в атмосферу в районе давно имеются проблемы с экологией. Степень загрязнения окружающей среды сейчас неизвестна. Причиной этого является коллизия в контроле качества воздуха между бизнесом и государственными органами, а также отсутствие независимых инстанций.
Государственные органы, которые должны обеспечивать точность экологического мониторинга, особенно в промышленных зонах, не могут установить приборы контроля из-за нехватки бюджетных средств. Им также мешают законодательные блоки, позволяющие посещать предприятия только по графику.
Компании в свою очередь утверждают, что проводят собственный мониторинг. Они сотрудничают с частными лабораториями, которые не фиксируют каких-либо нарушений. Плановые визиты представителей департамента экологии неоднократно приводили к штрафам для нескольких компаний, в том числе и для нефтеперерабатывающего завода.
Граждане тем временем жалуются на ухудшение качества воздуха, особенно в районе нефтеперерабатывающего завода. Государственные органы, отвечающие за мониторинг, говорят, что они контролируют ситуацию, но жители домов близ завода опровергают это.
Переработанная нефть, загрязненный воздух
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ШНПЗ) управляется ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», совместным предприятием «КазМунайГаз» и Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC). Этим ТОО владеет Petrokazakhstan Inc (на 67% принадлежит CNPC и на 33% – КМГ), которая также владеет несколькими нефтяными месторождениями в Кызылординской области.
С 1991 года «ПетроКазахстан» принадлежал нефтедобывающей канадской компании «Харрикейн Хайдрокарбонз Лтд». В 2005 году китайская государственная компания CNPC приобрела акции «ПетроКазахстан» (в состав которого входит часть Тургайского месторождения в Кызылординской области, и компания "Ойл Продактс", управляющая ШНПЗ) за $4,18 млрд.
На тот момент это была крупнейшая по стоимости сделка с иностранным активом для Китая, а аналитики говорили, что компания предложила цену значительно выше ее рыночной стоимости.
ШНПЗ на сегодняшний день - один из трех НПЗ в Казахстане. Он производит различные марки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, сжиженного газа, вакуумного газойля и мазута.
Исследования показывают, что нефтеперерабатывающие заводы являются одними из основных загрязнителей окружающей среды. Они потребляют большое количество энергии и воды, производят внушительные потоки сточных вод, выбрасывают в атмосферу опасные газы и оставляют твердые отходы, которые трудно перерабатывать и утилизировать.
В октябре 2016 года завод становился источником загрязнения атмосферы Шымкента: тогда содержание диоксида серы в ней превысило норму в 10 раз.
Диоксид серы относится к веществу третьего класса опасности. При высокой концентрации оно может вызвать нарушение функций дыхания и существенно увеличивать предрасположенность к болезням дыхательных путей.
Однако в тот год конкурсная комиссия министерства здравоохранения и социального развития Казахстана признала ШНПЗ лучшим предприятием в номинации «За вклад в экологию». А в 2011 году «ПетроКазахстан» стал лауреатом премии «Золотой Парыз» в номинации «За вклад в экологию» и был удостоен премии президента.
В 2018 году ШНПЗ намеревался завершить модернизацию производства, после чего он должен был соответствовать самым высоким экологическим стандартам. На этот проект собирались направить $2,1 млрд.
Недалеко от ШНПЗ расположена индустриальная зона «Оңтүстік». Она была создана в 2010 году с целью повысить привлекательность Шымкента для инвесторов.
Территория индустриальной площадки занимает 337 гектаров, на ней реализуется 94 инвестиционных проекта. Среди них: завод по производству смазочных материалов High Industrial Lubricants & Liquids, завод по переработке листового стекла «Фирма Дана», а также завод по производству полиэтиленовых труб «Юг пласт».
С момента открытия индустриальной зоны никто не проводит независимую оценку воздействия ее предприятий на окружающую среду. Местные жители, тем не менее, ощущают экологические последствия, отмечая ухудшение состояния своего здоровья.
Ответственные не установлены
В марте 2021 года в Шымкенте произошел залповый сброс бензола в канализационную систему, из-за которого, по данным департамента СЭС города были госпитализированы порядка 30 человек.
Анализ инспекторов СЭС показал, что сброс был произведен с территории индустриальной зоны «Оңтүстік». Экологами было установлено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ для населенного пункта по бензолу и углеводородам нефти.
Представительница домового комитета улицы Клары Цеткин Кулипа Асылбекова вспоминает, что из-за выбросов в канализацию в то время было невозможно дышать и выходить на улицу. И даже после установки новой канализации жители время от времени чувствуют неприятные запахи.
«В школе №37 отравились дети и учителя (отравившихся было десять - В.). Всех увозила скорая помощь, у нас на улице было около 16-17 машин. Это было большим шоком для нас. К решению этого вопроса подключились все. [Нам кажется, что] отравление было из-за индустриальной зоны “Оңтүстік”» − говорит Асылбекова.
Но уверенности в том, откуда и по чьей вине произошло загрязнение, до сих пор нет.
«Когда они делают выбросы, у нас канализация покрывается желтым сероуглеродом. Мы обращались в департамент экологии, но они говорят, что [содержимое] труб - не их проблема. Они несут ответственность только если содержимое польется наружу», − добавляет Асылбекова.
Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии, заявил Власти, что вопрос загрязнения «больше относится к санитарно-эпидемиологической службе и ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг”», поскольку у них есть собственная лаборатория, которая позволяет выявлять факты сброса.
В департаменте СЭС Шымкента, ответственном за охрану общественного здоровья города, в ответ на запрос Власти рассказали, что в 2021 году в городе провели комиссионное обследование канализационной системы. В нем, помимо его специалистов, участвовали представители департамента по ЧС, прокуратуры, акимата, полиции и экологической службы.
В департаменте СЭС предположили, что неизвестное вещество могло быть слито из незарегистрированного автотранспорта. Чтобы установить это, ведомство собрало пробы воздуха и почвы вокруг крышки канализационной сети в производственной зоне, а также с прилегающих территорий ТОО «HILL CORPORATION», зоны отдыха «Сауран», ТОО «ЭМИ» и ТОО «Тау продукт».
«По результатам лабораторных исследований воздуха с зоны отдыха «Сауран», ТОО «ЭМИ» и ТОО «Тау продукт» было обнаружено превышение углеводорода нефти и сероводорода [в несколько десятков раз]», − сообщили Власти в ведомстве.
После обследования письма с этими результатами были отправлены акиму города Шымкент, прокуратуре города и в департамент КНБ. Само же ведомство по особому порядку проверило 6 объектов, расположенных в промзоне «Оңтүстік». За различные нарушения предприятия в течение 2021 года были оштрафованы на 1,9 млн. тенге.
18 марта 2021 года управление полиции Енбекшинского района возбудило уголовное дело по факту загрязнения канализации. Однако 25 мая следствие было остановлено, поскольку «установить виновных лиц не представилось возможным».
В полиции также подчеркнули, что сведения, полученные за время расследования, не подлежат разглашению СМИ.
Представитель ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» Сабыр Абдрасулов, в свою очередь, тоже подал заявление в отдел полиции Шымкента 17 марта 2021 года. «Однако Енбекшинский районный отдел полиции наше заявление должным образом не рассмотрел, не довел дело до конца, [ничего] не выявил и не привлёк виновных лиц к ответственности», − заявил он в ответ на запрос Власти.
Абдрасулов подчеркнул, что залповый сброс случился «из-за безответственности (отсутствия контроля за канализационной сетью, ненадлежащей эксплуатации и потому, что сети не были переданы в коммунальную собственность акимата) и бездействия управления энергетики и инфраструктуры развития Шымкента».
Здоровье под угрозой
«По вечерам со стороны завода чувствуется неприятный запах, особенно если дует ветер. Мы чувствуем эти запахи по 2-3 раза в неделю. Из года в год мы наблюдаем, что здоровье детей становится все слабее. А старшее поколение, аксакалы, умирают ближе к 70», — говорит Марат Жумабаев, житель микрорайона Бадам-2, расположенного в километре от нефтеперерабатывающего завода.
В управлении здравоохранения Шымкента рассказали Власти, что по результатам ежегодного скрининга у 55 жителей районов близ ШНПЗ была выявлена артериальная гипертония, у 7 − сахарный диабет, еще у трех − онкологические заболевания.
«Продолжительность жизни граждан, прикрепленных к поликлинике №7, составляет 73.6 лет. Количество здоровых детей составляет 80.2% от общего числа. Состояние населения − детей и лиц пожилого возраста − находится на постоянном контроле участковых ВОП, социальных работников, психологов», − говорится в ответе на запрос.
В «ПетроКазахстан» Власти заявили, что предприятие ведет деятельность «в соответствии экологическим законодательством Казахстана, в том числе с нормативно-разрешительной документацией Минэкологии».
Оно также на постоянной основе контролирует состояние воздуха, почвы и воды как собственными силами, так и на контрольных постах в санитарно-защитных зонах и поселках «Жулдыз», «Карабастау», «Каратобе».
На вопрос о том, как департамент экологии Шымкента мониторит экологическую ситуацию, Ермахан Козыбаев ответил: «Как вы знаете, просто приходить к ним и проверять мы не можем. Если в департамент поступило обращение, мы начинаем проверку. В [2021] году мы их проверяли два раза. Один раз внепланово и второй раз планово. По итогам этих проверок мы оштрафовали [“ПетроКазахстан Ойл Продактс”]». Сумму штрафа Козыбаев не сообщил.
Ситуация становится хуже
С 23 ноября по 14 декабря 2022 года департамент вновь проводил проверку «ПетроКазахстан». По ее итогам компания была оштрафована за полный или частичный отказ представлять необходимые для проверки сведения, а также невыполнение требований по проведению экспертизы и проверки на производстве. Общая сумма штрафов составила порядка 1,4 млн. тенге.
«Также в предписание внесено требование о снижении объемов выбросов на 20% согласно национальному проекту “Зеленый Казахстан”», − добавили в министерстве экологии и природных ресурсов.
«Зеленый Казахстан» − национальный экологический проект, запущенный Казахстаном в октябре 2021 года для выполнения международных обязательств по снижению выбросов к 2050 году. Его основная цель: «cоздать благоприятную среду проживания для населения».
То, насколько ШНПЗ выполняет это требование, остается неизвестным.
Как рассказала Власти начальница лаборатории мониторинга загрязнения природной среды РГП «Казгидромет» Гульнара Мауленова, в ее службу часто поступают жалобы от людей, живущих близ нефтеперерабатывающего завода «ПетроКазахстан».
На жалобы реагирует департамент экологии и управление природных ресурсов акимата Шымкента. Они каждый год составляют график обследований, подключают к этой работе независимые лаборатории.
«Мы выезжаем, мониторим этот район, у нас есть газоанализатор ГРАНТ, но он ничего не фиксирует. Лично мы ничего не установили, превышений именно в этом районе нет. Возможно, их предупреждают о проверке. Обычно выбросы они делают поздно ночью, увеличивают мощность. Хотя экологи всегда говорят, что [завод] соблюдает все нормы», − говорит Мауленова.
В сентябре 2020 года она подавала заявку на установку станции в жилом массиве Карабастау. Ее согласовали, под установку было выбрано место, началась подготовка разрешительных документов. Однако в последний момент Минэкологии отклонило заявку, из-за чего станция так и не была установлена.
Ведомство не объяснило Власти, почему заявка была отклонена. В силу этого РГП «Казгидромет» не может оценить то, как деятельность завода продолжает воздействовать на окружающую среду.
В «ПетроКазахстан» при этом утверждают, что экологический контроль на точках санитарно-защитных зон предприятия производит ТОО «РеактивСнаб»: «По результатам инструментальных измерений превышений по почве, воде и атмосферному воздуху не наблюдается».
Несмотря на проверки и штрафы со стороны департамента экологии, живущие недалеко от завода считают ситуацию с выбросами далекой от улучшения.
Шарипкул Еримбетов, еще один житель микрорайона Бадам-2, говорит, что с каждым годом местному населению становится все сложнее находиться в этой среде: «В летнее время, особенно в жаркие дни, становится очень тяжело дышать. Но никаких изменений нет. Делают, что хотят».
При этом в департаменте экологии утверждают, что нефтеперерабатывающий завод прошел модернизацию и усовершенствовал свои очистные сооружения.
В «ПетроКазахстан» рассказали, что в результате модернизации на ШНПЗ было установлено «новейшее оборудование» европейских и американской компании, которое «обеспечивает снижение нагрузки на окружающую среду».
В качестве еще одной профилактической меры «ПетроКазахстан» за 2020-2021 годы высадил 2500 деревьев на территории своей санитарно-защитной зоны, а также выделил 500 саженцев акимату Енбекшинского района, округа «Жулдыз».
В ситуации продолжающегося загрязнения окружающей среды местные жители по-прежнему испытывают проблемы со здоровьем. Однако, по их словам, для них ни разу не организовывали специальный медицинский скрининг, который позволил бы измерить глубину проблемы.
«Мы ходили на завод писать жалобу. Они перенаправили нас в акимат. Говорят: решайте с ними. А если мы идем в государственные инстанции, то там нам отвечают, что все средства были израсходованы на озеленение города и другие проекты», — делится Жумабаев.