Воздух в Шымкенте загрязнен промышленностью, но даже доказать это - сложно

Специально для них в Шымкенте организовали несколько индустриальных зон. В одной из них, расположенной в Енбекшинском районе, работает Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и десятки других промышленных предприятий.

Однако из-за отсутствия внимания к выбросам в атмосферу в районе давно имеются проблемы с экологией. Степень загрязнения окружающей среды сейчас неизвестна. Причиной этого является коллизия в контроле качества воздуха между бизнесом и государственными органами, а также отсутствие независимых инстанций.

Государственные органы, которые должны обеспечивать точность экологического мониторинга, особенно в промышленных зонах, не могут установить приборы контроля из-за нехватки бюджетных средств. Им также мешают законодательные блоки, позволяющие посещать предприятия только по графику.

Компании в свою очередь утверждают, что проводят собственный мониторинг. Они сотрудничают с частными лабораториями, которые не фиксируют каких-либо нарушений. Плановые визиты представителей департамента экологии неоднократно приводили к штрафам для нескольких компаний, в том числе и для нефтеперерабатывающего завода.

Граждане тем временем жалуются на ухудшение качества воздуха, особенно в районе нефтеперерабатывающего завода. Государственные органы, отвечающие за мониторинг, говорят, что они контролируют ситуацию, но жители домов близ завода опровергают это.