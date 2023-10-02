Почему в Казахстане не хватает специалистов в водной отрасли?

Трудоустраиваются лишь 22%

Казахстан разрабатывает концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2029 годы, которая, в том числе, указывает на дефицит квалифицированных и молодых специалистов. В ней указано, что ежегодно в водной отрасли выпускается всего 200 человек с высшим образованием, а со среднетехническим - 100. Из общего числа выпускников трудоустраиваются по специальности лишь 22%.

При этом в концепции отмечают, что выпускаемые инженерные кадры водного хозяйства по качеству подготовки ниже, чем специалисты 1990-х годов. В большинстве университетов обучение ведется по одной специальности – «водные ресурсы и водопользование», в то время как стране необходимы специалисты по таким направлениям, как «гидромелиорация», «гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций», «механизация гидромелиоративных работ», «экономика водного хозяйства», «гидрогеология и инженерная геология», «водоснабжение и канализация» и «гидрология суши».

Не хватает узких специалистов в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, как и кадров в территориальных отделах бассейновых инспекций для государственного контроля и охраны водного фонда.

Среди причин называются отсутствие необходимой лабораторной базы и соответствующего преподавательского состава. К тому же учебные программы не приближены к практической деятельности, а в самой отрасли низкий уровень заработной платы.

«Наметилась опасная тенденция нарушения принципа преемственности поколений, так как для подготовки и становления высококвалифицированного специалиста необходимо не менее 10-15 лет», — заявлено в концепции.

По оценочным прогнозам, к 2029 году потребность в кадрах вырастет до 800 человек, а для их обучения потребуется до 350 человек профессорско-преподавательского состава, в том числе 170 с ученой степенью.