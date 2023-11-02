Обмеление Каспийского моря сказывается на состоянии глобального климата

Япиев: Доктор Кориче, начните, пожалуйста, с описания бассейна Каспийского моря.

Кориче: Каспийское море является крупнейшим в мире бессточным озером, однако его название часто вызывает путаницу. Поэтому звучат вопросы о том, к какому типу водоемов его следует относить – к морю или к озеру. Его можно охарактеризовать как «озеро с заметной степенью солености». На протяжении многих дней и тысячелетий уровень воды в этом огромном водоеме подвергался значительным колебаниям. Эти колебания имеют серьезные последствия, влияя на жизнь прибрежного населения и оказывая воздействие на развитие промышленности в различных секторах — от рыболовства до нефтяной промышленности. Изменения в Каспийском море, особенно в его мелководной северной части, чреваты последствиями для прибрежных сообществ и сохранения небольшой среды на краю озера. Эта часть озера уязвима как к климатическим, так и к антропогенным воздействиям, что вызывает особую озабоченность Казахстана, поскольку более трети прибрежной территории в северной мелководной части относится к его юрисдикции.

Можно попытаться сравнить северную часть Каспия с Аральским морем, которое за последнее столетие пережило резкое высыхание. Хотя Каспийское море, вероятно, не подвергнется высыханию в тех же масштабах, что Аральское, мы все равно должны быть обеспокоены его северной частью.

Колебания уровня Каспийского моря уникальны по своей природе, а их эволюция сложна: уровень воды в разные временные отрезки колеблется от десятков до сотен метров под влиянием различных факторов и экологической обстановки в его замкнутом бассейне. На современные колебания уровня воды в Каспийском море, помимо долгосрочных изменений, основное влияние оказывают изменения в бассейне реки Волги, на долю которой приходится более 80% стока и испарения в самом озере. Кроме того, значительную роль играют антропогенное вмешательство и приливы, причем приливы приводят к существенным изменениям в диапазоне от нескольких сантиметров до примерно 4 метров в течение нескольких дней или недель, что может создать значительные проблемы для строительства промышленной инфраструктуры и других экосистемных услуг.

Япиев: Известно, что сток Волги обеспечивает поступление около 80% воды в Каспийское море. И в советский период строительство плотин способствовало снижению уровня Каспия. Однако затем уровень снова вырос, и этой тенденции не хватает научного объяснения. В новой работе Саманты Петч и других ученых утверждается, что накопление воды в бассейне Каспийского моря в первую очередь вызвано изменением количества осадков. Как объяснить эту тенденцию? Связана ли она с изменением климата? Усугубляется ли она из-за препятствий вроде плотин и других объектов инфраструктуры? Можем ли мы точно определить основные причины такого изменения количества осадков?

Кориче: Изменения в режиме выпадения осадков в районе бассейна Волги оказывают существенное влияние на Каспийское море. Кроме того, к серьезным последствиям привело строительство плотин, предназначенных в первую очередь для улучшения ирригации. Эти плотины не только перенаправляют водные потоки, но и увеличивают скорость испарения. Поскольку Каспийское море является замкнутым бассейном, не имеющим выходов, скорость испарения играет огромную роль в регулировании колебаний уровня воды.

Плотины в советское время строились постепенно, что привело к отложенным последствиям для Каспийского моря. После того как строительство плотин завершилось, наметилась отчетливая тенденция «естественной» изменчивости. Для того чтобы заметить изменения циркуляции атмосферы, может потребоваться время, поскольку речь идет о большом бассейне, который охватывает различные климатические зоны. В настоящее время значительную роль играет и антропогенная практика добычи воды, которая усиливает отклонения от естественной изменчивости.