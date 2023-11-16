Пчелиный коллапс

«Гречиха, например, у них стоит 500 тенге за килограмм, а у нас 1200 тенге – это самый дешевый. Очень много меда привезли из России и тем самым поломали цены на казахстанский. Наши пчеловоды уже стонут из-за этого. Самое страшное, что из России на наш рынок привезли много окрашенных масс, которые называют медом. Это даже не сахарный сироп, состав полностью химический. Сейчас они распространились по всем странам СНГ – это как сырный или молочный продукты», – рассказывает мужчина.

Но если завезенные фальсификаты не наносят вред здоровью, то некоторые меда казахстанского производства могут быть опасны из-за наличия в составах как гербицидов и пестицидов, так и антибиотиков.

«Не все умеют правильно применять лекарства, из-за чего наш мед не пускают в развитые страны, – объясняет пчеловод. – Потому что мед содержит много антибиотиков. Пчеловоды в целях экономии покупают лекарства, которыми лечат венерические болезни у людей, разводят и дают пчелам. От этого все предельно допустимые концентрации антибиотика в нашем меде зашкаливают. Такой мед вреден. Мало того, что в нем пестициды и гербициды с полей, так еще и антибиотики».

Коновалов уверен, что в министерстве сельского хозяйства должен быть хотя бы один специалист, понимающий суть отрасли и существующие проблемы пчеловодов. До этого момента Закон о пчеловодстве будет защищать только аграриев, а пчеловоды будут продолжать самостоятельно обучать будущих сотрудников пасек.

«С момента, как изобрели улик и рамку, человек начал ухудшать жизнь пчел. Они не болеют в природе. Им надо избавиться от паразитов – они поднимут сами уровень углекислого газа в рое и вылечатся. Пчелы работают на себя, а не на человека. Люди воруют у пчел», – заключает мужчина.