Ксения Гринчук, профсоюз горноспасателей: «60% последствий аварий на шахтах “АрселорМиттал” можно было избежать»

После крупнейшей в истории Казахстана аварии на шахте им. Костенко, унесшей жизни 46 горняков, горноспасатели, участвовавшие в спасательных работах, открыто заявили о проблемах, с которыми сталкиваются продолжительное время — маленьких доходах, нерегулярных выплатах зарплат работодателем, устаревшем оснащении и других сложностях на службе. Позднее они заявили о давлении на них из-за придания проблемам огласки.

Власть поговорила с юристом профсоюза горноспасателей Карагандинской области «ПГСКО» Ксенией Гринчук об отношении к спасателям после приватизации военизированной аварийно-спасательной службы, безразличии работодателя и нежелании государства вмешиваться в ситуацию.

До приватизации ваша организация входила в структуру МЧС. В какой момент вашу организацию сделали частной? Как переход из одной формы собственности в другую повлиял на вас?

Наша служба функционирует с 1930-х годов, а свое нынешнее название — Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (ТОО «РЦШ ПВАСС») — она получила в 2015 году. Все работники работают у нас в основном по призванию. И отцы, и деды многих наших специалистов трудились в этой организации. Когда наша служба находилась на балансе у государства, у наших спасателей были все льготы, предусмотренные законодательством. Им выдавались даже квартиры.

8 лет назад она вошла в структуру комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию Казахстана. Затем ее передали в МЧС. А в 2018 году ее приватизировали по цене в два раза ниже рыночной стоимости. Она была продана за 5,1 млрд тенге, хотя стартовая цена объекта до торгов составляла 10,3 млрд тенге.

В 2021 году средняя зарплата спасателей составляла 140 тыс. тенге. Деньги, выделяемые по договорам на обслуживание особо опасных объектов, которые заключались с «АрселорМиттал Темиртау» и еще 20-ю более мелкими компаниями [в Карагандинской области - В.], не доходят до работников.

Например, возникает аварийная ситуация, Арселор выделяет дополнительные средства. В августе авария случилась на шахте «Казахстанская». По сей день работники не получили деньги, хотя Арселор их выделял. Где они? Неизвестно. А там большие суммы — на каждого спасателя за ликвидацию аварии должны выделить по 1,3 млн. тенге. Но этих денег нет. При том что Арселор выполнял свои обязательства своевременно и порядочно, просрочек и каких-либо проблем с его стороны не было.

Арселор и другие компании также выделяют средства на оснащение, то есть на закуп оборудования. Но оно по сей день не обновлялось. Срок годности многих вещей давным-давно прошел. Если бы мы принадлежали государству, был бы хоть какой-то контроль. Но от того, что это частная организация, ситуация безвыходная.

К кому мы только не обращались. Когда Юрий Ильин был министром по ЧС, мы ездили к нему на встречу. Он постоянно говорил: из-за того, что это частная организация, я ничего сделать не могу. Государство не вмешивается в частный бизнес. И это попустительство приводит к злоупотреблениям.

У вас сложилось какое-то понимание, почему организацию вообще решили приватизировать?

Изначально было представление, что частники будут вкладывать деньги в эту службу. Но этого не происходит, поэтому я вообще не понимаю, чем мотивирована передача в частные руки. Если бы организация была в упадочном состоянии, тогда можно понять. Но она была самоокупаемой. Мы посмотрели открытые источники и нашли, кому организация была продана. С 2021 года ей руководит — бывший советник управделами президента Ахмед Местоев (при этом на сайте руководителем указан Диас Магзум — .В).

Потому что каждый год мы, как и сенаторы, ставим вопрос о приватизации, и правительство всегда отвечает, что она была проведена обоснованно и не привела к каким-либо негативным последствиям. Но сами мы не понимаем, почему государство оставляет такую важную службу в частных руках.

Как после приватизации выглядит работа вашего предприятия?

Получается, Арселор и еще 20 мелких компаний заключают договор с ПВАСС, как правило, на три года, и выплачивают им миллиардные суммы. Только Арселор перечислил после приватизации на первые три года нашей деятельности порядка 6,4 млрд тенге. Помимо договоров, они также выделяют дополнительные суммы после аварий.

«РЦШ ПВАСС» в свою очередь ведет деятельность по спасению людей в шахтах, рудниках и других объектах. Еще одна основная функция — это профилактика и предупреждение аварий на шахтах.

Но спасатели находятся в зависимости от заказчика. Они получают от него деньги. Например, спасатели идут и берут пробу воздуха, после чего должны писать замечания. Когда организация была в госсобственности, специалисты писали замечание и для устранения нарушений останавливалась работа шахты. А сейчас эти замечания даже не доходят до Арселора. Потому что руководство «РЦШ ПВАСС» говорит, что если мы будем действовать заказчику на нервы, выговаривать им все замечания, то с нами просто расторгнут договор, и мы останемся без работы и денег.

Штат спасателей серьезно сократился после приватизации, хотя руководство говорит о его увеличении. Может быть, в других филиалах он увеличился, но в Карагандинской области людей не хватает. На одного погибшего должно выделяться несколько спасателей, но такого не происходит.