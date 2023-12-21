Российские пороховые заводы, находящиеся под санкциями, продолжают работать благодаря хлопку из Центральной Азии

Метин Казама (OCCRP), Ольга Логинова (Власть) и Мария Жолобова («Важные истории»)
Из-за санкций России стало непросто закупать иностранные военные технологии. Но по части компонентов для пороха, без которого артиллерии не обойтись, Москва все еще может положиться на двух центральноазиатских соседей, которые после вторжения увеличили объемы экспорта его ключевой составляющей, хлопковой целлюлозы.
Главное из расследования
● Казахстан и Узбекистан официально заняли нейтральную позицию касательно войны в Украине, но после вторжения увеличили объемы экспорта в Россию хлопковой целлюлозы — это ключевой компонент пороха.
● Российские импортеры закупают хлопковую целлюлозу и поставляют ее военным предприятиям, которые производят пороховую и другие смеси. Это следует из полученных журналистами документов. Некоторые узбекские предприятия поставляли сырье на российские заводы напрямую.
● Российские военные предприятия, получающие хлопковую целлюлозу из Центральной Азии, попали под санкции Украины, США и Швейцарии.
Казанский пороховой завод, у входа в который стоят две пушки, уже более двух столетий производит боеприпасы для российской армии.
Как и другие предприятия по всей стране, с 2022 года завод работает в усиленном режиме, обеспечивая российскую военную машину, которая в значительной степени полагается на артиллерийский огонь в Украине.
Из-за западных санкций России стало сложнее закупать иностранные военные технологии. Однако Москва все еще может рассчитывать на то, что две центральноазиатских страны будут поставлять Казанскому и другим государственным заводам ключевой компонент пороха: хлопковую целлюлозу.
При обработке определенными кислотами волокнистый материал превращается в легковоспламеняющуюся массу, которую используют при изготовлении взрывчатых веществ.
OCCRP, Власть и Важные истории получили документы, которые свидетельствуют о том, что более 98 процентов импортируемой в Россию хлопковой целлюлозы поставляют Казахстан и Узбекистан, и что после полномасштабного вторжения России в Украину объем импорта вырос.
Согласно утечке данных об экспортно-импортных операциях, с января по сентябрь 2023 года узбекские фирмы экспортировали в Россию хлопковой целлюлозы на сумму порядка 8,7 миллиона долларов — это почти на 70 процентов больше, чем за весь предыдущий год.
Согласно базе данных ООН по статистике торговли товарами (UN Comtrade), Казахстан, который экспортирует хлопковую целлюлозу исключительно в Россию, в 2022 году увеличил объем поставок, отправив почти на 60 процентов больше сырья, чем годом ранее. Правительственная статистика показывает, что в первые десять месяцев 2023 года объем экспорта резко снизился, однако журналистам не удалось независимо подтвердить эти данные.
Большинство частных фирм-экспортеров не ответили на запросы о комментариях. Две компании заявили, что российские предприятия используют их продукцию для производства лаков и красок, а не пороха.
Журналисты не смогли проверить, для чего использовалось хлопковое сырье в России, или напрямую связать его с войной в Украине. Но контракты на госзакупки свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу из обеих стран закупали российские военные заводы для оборонных целей.
Государственные предприятия, которые производят порох, боеприпасы и артиллерию, не публикуют официальные данные о выпускаемой продукции. Журналистам не ответили на запросы о комментариях. Четыре предприятия попали под санкции США, Швейцарии и Украины.
Как и другие давние союзники Кремля, Казахстан и Узбекистан исполняют изощренный дипломатический танец с тех пор, как в феврале 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.
Обе страны заняли нейтральную позицию по поводу конфликта и продолжают поддерживать дипломатические и экономические связи с Москвой. Но государства Центральной Азии приветствовали участие Вашингтона и Брюсселя: они обещали США и ЕС помочь бороться с уклонением от санкций. Сейчас западные товары пересылают через третьи страны, а затем реэкспортируют в Россию.
Большую часть хлопковой целлюлозы, поступающей в Россию из Узбекистана и Казахстана, скупали частные компании-импортеры, которые затем продавали сырье государственным пороховым заводам, попавшим под санкции. Но, как показывают данные о сделках, как минимум два узбекских экспортера работали напрямую с российскими военными заводами.
По мнению Эрика Вудса, специалиста по экспортному контролю из Центра имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, прямые поставки могут повысить риск вторичных санкций. Под них могут попасть и российские импортеры хлопковой целлюлозы, сказал он OCCRP.
«Страны-партнеры Украины все строже преследуют посредников, которые пока не попали под санкции, — отметил он. — Если определенные посредники поставляют сырье находящимся под санкциями военным предприятиям, это будут рассматривать как нарушение, что чревато применением вторичных санкций».
Хлопковая целлюлоза может использоваться для производства множества товаров, но с июня 2023 года в ЕС она подлежит экспортному контролю, поскольку может применяться и в военных целях.
Журналисты обратились за комментариями в Министерство иностранных дел Казахстана. Там подчеркнули стремление избежать возможных санкций, а также отметили, что поставки хлопковой целлюлозы на российские пороховые заводы не входят в их «компетенцию», и рекомендовали связаться с другими министерствами.
В Министерстве торговли и интеграции журналистам рекомендовали обратиться в Министерство промышленности и строительства, которое решает, какие товары требуют специального лицензирования для экспорта. Согласно государственной базе данных, хлопковая целлюлоза в Казахстане не подлежит экспортному контролю.
В Министерстве иностранных дел Узбекистана не ответили на запросы о комментариях.
Белое золото Узбекистана
Узбекистан славится своим белоснежным хлопком — страна снабжала большую часть Советского Союза, используя на полях принудительный труд.
Хотя этот подход по большей части искоренили, Узбекистан остается крупным производителем хлопка. Согласно базе данных UN Comtrade, в 2022 году он занял четвертое место среди мировых экспортеров хлопковой целлюлозы.
Полученные журналистами данные показывают, что за первые девять месяцев 2023 года как минимум семь узбекских компаний продали российским компаниям-импортерам в общей сложности 4,8 миллиона килограммов хлопковой целлюлозы.
Документы ФНС, полученные журналистами, также подтверждают, что в этом году по крайней мере три российские компании — «Бина Групп», «ХимТрейд» и «Ленахим» — продавали импортную хлопковую целлюлозу российским военным заводам.
На сайте указано, что основным поставщиком в Узбекистане был «Ферганский химический завод», один из крупнейших производителей хлопковой целлюлозы в стране. Судя по корпоративным документам, конечные владельцы компании — два гражданина России.
Согласно информации из базы данных Import Genius, в 2022 и начале 2023 года «Ферганский химический завод» не только поставлял сырье российским компаниям-импортерам, но и осуществил прямые поставки на два российских пороховых завода — в Казани и Перми — более чем на 2,2 миллиона долларов.
О еще одном крупном узбекском экспортере, Raw Materials Cellulose, известно мало. Согласно описанию на онлайн-платформе о предприятиях, он сотрудничает с российскими и другими зарубежными производителями «карбоксиметилцеллюлозы натрия, нитроцеллюлозы и пороха». Нитроцеллюлоза — это легковоспламеняющийся продукт обработки хлопковых волокон, она используется для изготовления боевых зарядов.
Большую часть экспорта компания продавала российским импортерам. Но, как показывают данные о сделках, в 2022 году Raw Materials Cellulose также осуществила 14 прямых поставок на Тамбовский пороховой завод на почти полмиллиона долларов.
В 2023 году объем экспорта компании в Россию составил не менее 2,6 миллиона долларов, что, судя по имеющимся данным, значительно больше, чем годом ранее.
В российской импортной компании «Ленахим» подтвердили, что поставляли хлопковую целлюлозу с «Ферганского химического комбината» и Raw Materials Cellulose предприятиям, с которыми у них есть договорные обязательства, но заявили, что не знают, как предприятия используют эту продукцию. Другие импортеры на запросы о комментариях не ответили.
Когда началась война, российские пороховые заводы практически перестали публиковать данные о закупках хлопковой целлюлозы, поэтому отследить пункт назначения поставок непросто. По российским законам, требования о раскрытии данных не распространяются на информацию, которая может составлять государственную тайну.
Однако некоторые долгосрочные договоры, подписанные до начала конфликта или вскоре после него, свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу у Узбекистана закупали специально для оборонных целей.
Например, документ о госзакупках, подписанный в конце 2021 года, показывает, что пороховой завод в Перми закупил хлопковую целлюлозу из Ферганы до конца 2022 года для производства баллистита — взрывчатого вещества, которое применяют для производства бездымного пороха или ракетного топлива. Согласно договору, закупку провели в целях «обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В ответ на запрос о комментарии на «Ферганском химическом заводе» сообщили, что их хлопковая целлюлоза «не соответствует требованиям для производства специальных порохов российских предприятий».
По большей части, она «используется как нитроцеллюлоза, которая предназначена для выпуска нитролаков», — говорится в ответе представителя завода. В письме он отрицает, что у предприятия есть прямые контакты с российскими пороховыми заводами.
«Сотрудничество с российскими компаниями строго контролируется как с нашей, так и со стороны правительства и банков Узбекистана во избежание попаданий нашей продукции и компании в санкционные списки», — сказано в письме.
Гендиректор Raw Materials Cellulose, еще одного крупного экспортера, не ответил на вопросы журналистов. Другие экспортеры из Узбекистана на момент публикации не ответили на запросы о комментариях.
Всё в Россию
Примерно половина хлопковой целлюлозы — порядка 46 процентов в 2022 году — поступает в Россию из соседнего Казахстана.
Ее в стране производит, в основном, компания «Хлопкопром-Целлюлоза». Россия и раньше использовала казахстанскую хлопковую целлюлозу для производства пороха. Сообщения в СМИ подтвердили это еще до войны.
Ряд соглашений, с которыми ознакомились журналисты, указывают на то, что казахстанская хлопковая целлюлоза продолжала поступать на российские пороховые заводы уже после начала вторжения.
Согласно долгосрочному контракту, который подписали в марте 2020 года, Казанский пороховой завод будет получать хлопковую целлюлозу из Казахстана до января 2026 года. А договор, подписанный в декабре 2022 года, обеспечил поставки для «Алексинского химического комбината», который также производит порох, до января 2024 года.
В телефонном разговоре с журналистами представитель «Хлопкопром-Целлюлоза» Равшан Нурбеков подтвердил, что компания продавала целлюлозу российским импортерам, но сказал, что в конечном итоге она использовалась для производства красок и лаков, а не пороха.
Эти предприятия производят и лакокрасочную продукцию, но несколько контрактов, которые видели журналисты, указывают на то, что пороховые заводы покупали казахстанскую целлюлозу для оборонных целей.
В контракте с «Алексинским химическим комбинатом», который подписали всего за три дня до вторжения России в Украину, сказано, что поставка 213,9 тонн казахстанской хлопковой целлюлозы до конца 2023 года — это часть гособоронзаказа.
В отдельном контракте о поставке на комбинат 300 тонн казахстанской хлопковой целлюлозы до мая 2023 года говорится, что целлюлоза может быть использована и в целях государственной обороны.
Представитель «Хлопкопром-Целлюлозы» Нурбеков сказал журналистам, что компания свернула производство этим летом, когда партнеры компании-импортера, с которой они сотрудничали, попали под санкции.
«Из-за того, что мы не можем продолжать поставки, наше предприятие прекратило работу», — сказал Нурбеков. Он добавил, что компания ищет импортеров в Европе и не планирует возобновлять поставки в Россию.
По данным правительства Казахстана, в октябре 2023 года в Россию отправили еще одну партию хлопковой целлюлозы объемом 19 тонн. Экспортер указан не был.
Россия в значительной степени полагается на артиллерию, поэтому порох ей необходим. По словам Александра Коваленко, военного аналитика негосударственной украинской инициативы «Информационное сопротивление», в начале вторжения российские вооруженные силы использовали примерно 80 000 зарядов в день.
А поскольку война затянулась дольше, чем ожидалось, этот показатель снизился примерно до 15 000 в день.
«Это все говорит о том, насколько серьезный у них сейчас дефицит, насколько истощены склады с боеприпасами и насколько Россия становится зависимой от любых поставок любых боеприпасов любых калибров... и химических элементов для их производства», — считает Коваленко.
Россия почти не выращивает хлопок, но проводит исследования и обсуждает возможности извлечения целлюлозы из местных культур, таких как древесина или лен. Пока неясно, сколько времени займет переход на новое производство и сколько это будет стоить.
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