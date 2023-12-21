Российские пороховые заводы, находящиеся под санкциями, продолжают работать благодаря хлопку из Центральной Азии

Большинство частных фирм-экспортеров не ответили на запросы о комментариях. Две компании заявили, что российские предприятия используют их продукцию для производства лаков и красок, а не пороха.

Журналисты не смогли проверить, для чего использовалось хлопковое сырье в России, или напрямую связать его с войной в Украине. Но контракты на госзакупки свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу из обеих стран закупали российские военные заводы для оборонных целей.

Государственные предприятия, которые производят порох, боеприпасы и артиллерию, не публикуют официальные данные о выпускаемой продукции. Журналистам не ответили на запросы о комментариях. Четыре предприятия попали под санкции США, Швейцарии и Украины.

Как и другие давние союзники Кремля, Казахстан и Узбекистан исполняют изощренный дипломатический танец с тех пор, как в феврале 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Обе страны заняли нейтральную позицию по поводу конфликта и продолжают поддерживать дипломатические и экономические связи с Москвой. Но государства Центральной Азии приветствовали участие Вашингтона и Брюсселя: они обещали США и ЕС помочь бороться с уклонением от санкций. Сейчас западные товары пересылают через третьи страны, а затем реэкспортируют в Россию.

Большую часть хлопковой целлюлозы, поступающей в Россию из Узбекистана и Казахстана, скупали частные компании-импортеры, которые затем продавали сырье государственным пороховым заводам, попавшим под санкции. Но, как показывают данные о сделках, как минимум два узбекских экспортера работали напрямую с российскими военными заводами.

По мнению Эрика Вудса, специалиста по экспортному контролю из Центра имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, прямые поставки могут повысить риск вторичных санкций. Под них могут попасть и российские импортеры хлопковой целлюлозы, сказал он OCCRP.

«Страны-партнеры Украины все строже преследуют посредников, которые пока не попали под санкции, — отметил он. — Если определенные посредники поставляют сырье находящимся под санкциями военным предприятиям, это будут рассматривать как нарушение, что чревато применением вторичных санкций».

Хлопковая целлюлоза может использоваться для производства множества товаров, но с июня 2023 года в ЕС она подлежит экспортному контролю, поскольку может применяться и в военных целях.

Журналисты обратились за комментариями в Министерство иностранных дел Казахстана. Там подчеркнули стремление избежать возможных санкций, а также отметили, что поставки хлопковой целлюлозы на российские пороховые заводы не входят в их «компетенцию», и рекомендовали связаться с другими министерствами.

В Министерстве торговли и интеграции журналистам рекомендовали обратиться в Министерство промышленности и строительства, которое решает, какие товары требуют специального лицензирования для экспорта. Согласно государственной базе данных, хлопковая целлюлоза в Казахстане не подлежит экспортному контролю.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана не ответили на запросы о комментариях.