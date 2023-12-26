«Завтра они будут нас лечить»

Знаю, говорят, что молодые врачи ничего не умеют, страшно к ним обращаться. Обидно? Нет, мне не обидно. Опять же все люди разные: мало ли кто и что говорит. Необязательно становиться врачом, чтобы услышать: «Ну что за молодежь пошла!» Я на такие вещи стараюсь не реагировать.



Мне кажется, стереотип про молодых медиков-неучей уходит постепенно. В гематологии, где я последнее время работала, много молодых врачей – они компетентные специалисты, хорошо выглядят, держатся уверенно, вызывают доверие. Начинающие специалисты амбициозны, активны. Я в этом убедилась, когда в моей жизни появилась школа IPSM. Внутри будто что-то щелкнуло: здесь такие же, как я, увлеченные люди. Смотрю на коллег, вместе с которыми учусь: какие же они классные! Значит, в казахстанской медицине всё не так печально, как говорят, и как может показаться. Эта школа уже меняет нас, значит, изменит и казахстанскую онкологию.

Хозяин гончарной студии, в которой я работала, как-то сказал: «Ты слепишь жирафа один раз, два, три, десять, сто. На трехсотый раз у тебя получится идеальный жираф, потому что ты учтешь все тонкости». Вот и я хочу сделать что-то стоящее в профессии - слепить идеального жирафа, пусть не сейчас, а лет через 20. Реализовать свои мечты».

