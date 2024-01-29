«Это не та сфера, где нас ждут…»

Когда узнают, что я получаю практику в центре онкологии, сразу спрашивают: «Занимаешься химиотерапией?». «Нет, хирургией». И чтобы избежать лишних вопросов, сразу обозначаю сферу - маммология. Я пробовала заниматься онкоурологией и абдоминальной хирургией, но поняла, что это не мое. Хочу работать в женском коллективе и помогать женщинам – это мой осознанный выбор. Сконцентрироваться на любимом деле, а не бороться с патриархально-покровительственным отношением и выслушивать сексистские шуточки. Никому не доказывать, что я на своем месте, а просто расти как профессионал.

Как мой выбор влияет на личную жизнь? Я в разводе и скорее всего выбор специальности, такой долгий и сложный путь тоже повлиял на отношения в семье. Но есть примеры, когда женщины смогли совмещать семью, карьеру и личную жизнь. В этом смысле непросто не только хирургам – всем врачам, независимо от пола. Любое направление медицины требует огромных затрат времени и сил, а в онкологии еще и психоэмоциональной нагрузки.

Если априори относиться к хирургии не как к «мужской профессии», а как к обычной работе, всегда можно распределить роли в семье, найти время на домашние дела и детей. Но тут важна поддержка и правильный выбор приоритетов. По своему окружению скажу: успешные женщины-хирурги, как правило, либо в разводе, либо у них есть очень хороший тыл - мужья, которые понимают, что за профессия у их жен и какого вовлечения она требует.

