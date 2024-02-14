Пусть не продлить, но сделать жизнь качественной

Глава профильной ассоциации считает, что необязательно привязываться к какой-то конкретной модели паллиативной помощи и предлагает внести в государственный стандарт два понятия: специализированная (полный комплекс услуг) и первичная (консультативные услуги) паллиативная помощь на дому.

В крупных городах с большой плотностью населения нужны специализированные бригады. На уровнях района с огромной территорией, на которой рассредоточены пациенты, - консультативные.

Исходить из особенностей и возможностей региона - финансовых и кадровых, и в зависимости от этого, искать варианты. Не имеет практического смысла создавать специализированную паллиативную бригаду в областях, где поселки находятся на расстоянии 100-200 километров друг от друга. Бригада будет тратить уйму времени только на то, чтобы доехать от одной точки до другой. Важно обучать районных онкологов, которые в свою очередь станут менторами для фельдшеров и медсестер в селах, где есть паллиативные пациенты. Так строят помощь на дому в Туркестанской области.

Гульнара Жайлигалиевна добавляет, что в 2022 году из 11 977 онкологических пациентов с четвертой клинической группой на патронаж мобильных бригад взяли 5937 человек. «То есть охватили помощью около 42 процентов. Но количественные показатели не обязательно отражают качество и объем оказываемой помощи. Чем именно им помогли и помогли ли вообще? Мы можем узнать об этом узнать, если родственники позвонят на номер нашей “горячей линии”. Нет пока индикаторов качества паллиативной помощи на дому. Поэтому нужно переходить от цифр к качеству. А чтобы это произошло, руководители регионов, хотя бы на уровне управлений здравоохранения, должны сесть и решить, как организовать эффективную и доступную службу паллиативной помощи на дому. Сделать так, чтобы люди не страдали. И модель выездной службы обязательно найдется».