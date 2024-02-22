Как «ложный транзит» помогает войне

«Многие ключевые товары военного назначения проходят через Беларусь. Через нее, как и через Турцию, пролегли основные маршруты ввоза санкционных европейских товаров», — говорит Эрленд Бьёртведт, основатель и гендиректор норвежской консалтинговой фирмы Corisk, которая специализируется на оценке рисков.

«Роль Беларуси отличается от роли Казахстана или Кыргызстана, — пояснил он. — Беларусь — это основная точка ввоза. Санкционные товары… везут из Северной Европы через Беларусь в Центральную Россию».

«Государства Центральной Азии играют другую роль, — продолжил он. — Их торговые компании выступают в качестве посредников, но физически санкционные товары через эти страны не провозят».

Изучив коммерческие данные Литвы, Польши и Германии за 2022 и 2023 годы, эксперты Corisk подсчитали, что товары на сумму порядка десяти миллиардов евро попали в Россию через Беларусь. Их либо экспортировали в Беларусь напрямую, а затем перепродали, либо просто отправляли через нее транзитом.

«Чтобы экспортный контроль был эффективным, очевидно, что санкции в отношении Беларуси должны быть такими же, как и в отношении России», — сказал Оге Борхгревинк, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета.

«Сейчас лазейка в Беларуси настолько велика, что через нее с Запада в Россию может пройти колонна грузовиков и автомобилей, а также других товаров, и, возможно, затем они попадут на поля сражений в Украине, — отметил он. — Согласование санкционных режимов, на наш взгляд, логично, поскольку Беларусь с самого начала была самым важным и надежным союзником России. Именно оттуда в 2022 году началась атака против Киева».