Елена Хегай, врач: «Больше всего опасаюсь, что вернутся дифтерия и полиомиелит»

В таких случаях очень много сил мы вкладываем в ведение их на дому и обучение родителей тому, как оценивать и следить за самочувствием больного малыша, какие красные флаги требуют немедленной и обязательной госпитализации и т.д.

Как часто этими болезнями заражаются взрослые?

Точной цифры у нас нет, но по заявлениям минздрава, около 80% заболевших корью - это дети в возрасте младше 14 лет, то есть примерно 20% приходится на взрослых, а это каждый пятый больной.

По коклюшу даже такой информации у нас нет, потому что диагностика коклюша у взрослых, помимо лабораторных препон, имеет сложности ввиду «стертой» картины. Взрослые нередко переносят коклюш в более легкой форме, когда их беспокоит навязчивый кашель, но без характерных «реприз» с судорожным вдохом и приступов остановки дыхания. Поэтому нередко взрослые являются резервуарами и переносчиками коклюшной палочки и становятся источником заражения для других, даже не подозревая об этом.

Мы не можем доверять официальной статистике

Можем ли мы доверять статистике минздрава по заболеваемостью корью и коклюшем?

При всем уважении: однозначно, нет. Ранее я уже писала на своих страницах в социальных сетях, с какими препонами сталкиваются медицинские работники при подаче экстренного извещения о случаях инфекционного заболевания - это настоящий челлендж, по-другому не скажешь. Во-первых, подавать экстренное оповещение нужно по месту прописки пациента, и если в поликлинике прикрепленное население обычно относится к одному району, то в частные медицинские центры обращаются пациенты со всего города, а иногда и иногородние. Выяснять, к какому району относится адрес проживания больных с корью в таких случаях приходится врачу. Во-вторых, дозвониться в СЭС по городскому номеру для подачи оповещения - это то ещё приключение: там просто могут не брать трубку.

В-третьих, нужно иметь на руках все личные данные пациентов, включая номер, название и адрес школы или детского сада, если это ребёнок - без этой информации оповещение просто не примут. Иногда пациенты записываются к нам онлайн, не указывая этой информации. Сначала приходится звонить им и уточнять недостающие данные. Абсолютно непонятно, зачем нужно всё так усложнять, и почему в эпоху цифровизации не сделать возможной подачу оповещений удаленно? Откуда у врача столько времени на эту волокиту?

Плюс, многие заболевшие лечились и лечатся дома, не обращаясь в организации здравоохранения.